Statkraft kjøper solkraftselskap for milliardbeløp

Statkraft mangedobler solkraftkapasiteten ved å kjøpe opp britiske Solarcentury. Den norske energigiganten punger ut 1,45 milliarder kroner for selskapet.

Statkraft bruker store deler av årets investeringsramme på å kjøpe opp solkraftselskapet Solarcentury. Her fra Budel Solar Park i Nederland. Vis mer byoutline Solarcentry

Publisert: Oppdatert: 2. november 2020 10:10 , Publisert: 2. november 2020 09:59

– Det er en stor dag for oss å få dette i mål, sier Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen til E24.

Statkraft har lenge hatt øynene på å ekspandere innenfor solkraft, hvor Statkraft i dag kun har tre anlegg.

– Prosessen har tatt lang tid. Vi har vært på leting etter et solenergiselskap å kjøpe opp i to år, og har gått gjennom veldig mange selskaper.

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft. Vis mer byoutline Statkraft

Til slutt landet Rynning-Tønnesen og Statkraft på den britiske solkraftutvikleren Solarcentury.

– Vi ønsker å bli blant verdens ledende selskaper innen fornybar energi. Vi har mye vann- og vindkraft i dag, men begrenset med solenergi. Dette er en mulighet for å kraftig oppskalere solkraftkapasiteten vår, sier han.

Dette er Statkraft Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme.

Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4.000 ansatte i 17 land.

Statkraft er heleid av den norske stat. Konsernet omsatte for 47,8 milliarder kroner i 2019, og satt igjen med et resultat etter skatt på 11,3 milliarder. Vis mer vg-expand-down

– Perfekt partner for oss

Solarcentury har en prosjektportefølje på 6 GW i land som Spania, Nederland, Storbritannia, Frankrike, Hellas, Italia og Chile. Selskapet har hittil utviklet 40 storskala-anlegg for solkraft.

– Solarcentury har vokst organisk siden 2007, og er nå en svært lønnsom virksomhet. For å kunne fortsette å vokse så hurtig som mulig i dette markedet, trenger vi større finansielle muskler, sier konsernsjef Frans van den Heuvel i Solarcentury i en pressemelding.

– Det er årsaken til at vi har vært på utkikk etter nye eiere. Statkraft har ambisjoner om å investere i og utvide sin solkraftportefølje. Det gjør selskapet til en perfekt partner for oss, sier han.

Les på E24+ Guide til grønne investorer: Hvor mye er en megawatt?

Tror på kraftig fornybarvekst

Innen 2035 venter Statkraft at solkraft er verdens største strømkilde, og i 2050 tror selskapet at solkraft står for 38 prosent av verdens kraftproduksjon.

– Den reisen vil vi være en del av, sier Rynning-Tønnesen.

– En enorm vekst i solkraft ligger foran oss, og solkraft er bare ett ledd i en storstilt energiomstilling. For oss er oppkjøpet et viktig steg videre, sier han.

Les også Tror høye kostnader bremser «grønt» hydrogen

Statkraft har en investeringsambisjon på 10 milliarder kroner i året. Selskapet kjøper Solarcentury for 117,7 millioner pund, om lag 1,45 milliarder kroner.

– Det er en pris vi er fornøyde med. Vi ville ikke gjort dette uten å være fornøyde, og Solarcentry ville ikke solgt om de ikke var tilfredse med prisen, sier Statkraft-sjefen.

Les også:

Les også Statkraft bygger vindkraftverk til 4,2 mrd. i Brasil

Les også – Statkraft ville vært et perfekt selskap å ta på børs

Les også Ber om store endringer i olje-bistand