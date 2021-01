82 aktører vil kjempe om ny batterifabrikk og 2000 jobber

– Det har vært betydelig interesse fra nesten alle deler av Norge, sier prosjektdirektør Anders Hegna Hærland i Equinor etter at søknadsfristen er ute.

Industriområdet Lyseparken i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke er blant kandidatene. Vis mer byoutline Bjørnafjorden kommune.

Equinor, Hydro og Panasonic planlegger å bygge en stor batterifabrikk i Norge. Ideen er å bruke norsk fornybar kraft til å få i gang bærekraftig produksjon av batterier til elbiler.

Like før jul inviterte selskapene til kamp om lokalisering. Søknadsfristen var torsdag 28. januar, og nå er det klart at det blir hard konkurranse om å huse fabrikken: 82 kandidater har meldt sin interesse med til sammen over 100 tomteforslag.

– Det har vært betydelig interesse fra nesten alle deler av Norge, og det er veldig positivt. Vi har ikke begynt å vurdere kvaliteten ennå, men jeg har god tro på at det finnes gode kandidater blant forslagene, sier prosjektdirektør Anders Hegna Hærland i Equinor.

Oppstart i 2025

– Har interessen vært overraskende stor?

– Det er mye oppmerksomhet rundt grønn verdiskapning og nye arbeidsplasser. Hvis vi lykkes med dette prosjektet, tikker vi av mange bokser. Derfor er jeg ikke overrasket, men glad for å få bekreftet antakelsen vi hadde da dette ble satt i gang, sier Hærland.

I første omgang skal listen kortes ned til 10–15 kandidater, som igjen skal bli til en håndfull fram mot sommeren. Tomten må være byggeklar i 2023 og produksjonen skal etter planen starte i 2025.

Anders Hegna Hærland. Vis mer byoutline Equinor.

Hærland understreker imidlertid at det foreløpig ikke er gjort en endelig beslutning om å sette i gang, men sier det er stor vilje blant partnerne for å få det til.

– Prosjektet er fullmobilisert, og vi er klare til å starte arbeidet med å kartlegge tomter og batterimarkedet i Europa. En forutsetning for realisering er også konkurransedyktige rammevilkår i Norge. Jeg tror vi vil ha en oppfatning av om dette er liv laga midt i dette året. Det vil avgjøre veien videre, sier han.

Ifølge Hærland er det derfor også for tidlig å si hva prosjektet kommer til å koste.

Kalberg i Time kommune på Jæren er blant aktørene som har meldt sin interesse i Rogaland. Vis mer byoutline Pål Christensen

Tre kriterier

De potensielle kandidatene for lokalisering må i første rekke innfri tre hovedkrav:

Plass: Det trengs en stor tomt. Den må være 400 dekar, med mulighet for utvidelse til 1000 dekar. Det må være plass til bygningsmasse på 200.000 kvadratmeter og cirka 20 meters høyde. Kraft: Fabrikken krever i første omgang tilgang til 100 megawatt, med mulighet for dobling. Hvor mye kraften koster, blir et vesentlig moment. Folk: I kriteriene står det: «Mobilisering av driftsbemanning på cirka 2000 personer direkte ansatt i første fase. Hovedsakelig faglærte operatører og personell med høyskole/universitetsutdanning.»

Infrastruktur og logistikk blir dessuten viktig, for eksempel nærhet til flyplass, jernbane og havn.

– Vi har en formening om hvor viktige de ulike kriteriene er, men kommer til å vurdere hvordan de leverer på totalpakken. Derfor er det vanskelig å være spesifikk, sier Hærland, som ikke vil rangere de ulike kravene.

– Folk er viktigst

Geir Bjørkeli, administrerende direktør for batterifabrikken Corvus i Bergen, er imidlertid klar på hvilket kriterium som kommer til å stå øverst på listen.

– Tilgangen til kvalifiserte folk vil bli avgjørende for hvor batterifabrikken blir plassert, sier han.

Corvus produserer batterier til maritim næring og har to av selskapene bak den nye batterifabrikken, Hydro og Equinor, som eiere.

Bjørkeli peker på at så lenge man har et stort nok tilgjengelig areal, vil tilgangen på kraft og kjølevann kunne løses. Han mener dermed at det å kunne rekruttere 2000 høyt kvalifiserte arbeidere og nærheten til flyplass vil være avgjørende.

– Folk med høy utdannelse ønsker å jobbe med det grønne skiftet, men de vil bo nær et bysentrum, og de vil kunne reise kollektivt til jobb, mener Bjørkeli.

Geir Bjørkeli er direktør i Corvus. Vis mer byoutline Paul S. Amundsen/Bergens Tidende

5000 jobber?

Han tror dermed at fabrikken, om den kommer til Vestlandet, vil komme i aksen Bergen – Stavanger. Han ivrer selv for Lyseparken i Bjørnafjorden kommune, et nytt industriområde like ved E39.

Bjørkeli tror det fort kan komme 5000 arbeidsplasser som følge av knoppskyting rundt den nye fabrikken. Selv leder Corvus-direktøren en virksomhet der produksjonen er fullstendig robotisert. Mens batteri til maritim sektor blir en nisje, er produksjon av battericeller til internasjonal bilindustri en enorm operasjon.

– Når den nye batterifabrikken trenger 2000 ansatte, er det til forskning og utvikling, store mengder ingeniørarbeid og kvalitetskontroll, innkjøp og logistikk, sier Bjørkeli.

Også Corvus vil kjøpe battericeller fra en ny norsk produsent.

– Vi kjøper selvfølgelig mye heller kortreiste battericeller fra Os enn fra Korea.

