Equinor og DSD investerer millioner i grønn teknologibedrift

Selskapene blir med som investorer når batteriselskapet Beyonder nå henter får inn 125 millioner kroner.

Publisert: Publisert: 7. desember 2020 10:48

Beyonder utvikler og produserer battericeller ved hjelp av karbon laget av sagflis fra skogsindustri.

Selskapet ble etablert i 2016 av Svein Kvernstuen og er nå i ferd med å etablere en batterifabrikk i Stavanger Aftenblads gamle trykkeri på Forus.

I et intervju med Aftenbladet/E24 i høst var Kvernstuen klar på at det var behov for mer penger.

– Vi trenger mer kapital og er hele tiden i en prosess med investorer. Det passer veldig fint at det nå er en grønn bølge og mange som ser etter miljøvennlige investeringer, sa Kvernstuen i oktober.

Og nå er 125 friske millioner i boks. En fjerdedel kommer fra eksisterende eiere, men resten kommer fra nye investorer.

Equinor og DSD er blant selskapene som nå investerer i gründerbedriften, sammen med Arendals Fossekompani og Must Invest.

– Dette er profesjonelle og strategisk viktige ressurser både finansielt og industrielt, som kan støtte oss og bidra til videre vekst og utvikling, sier Kvernstuen i en pressemelding.

– Verdens første

Gareth Burns, som er direktør for Equinor Ventures, sier følgende om hvorfor oljegiganten går inn med penger.

– Equinor er forpliktet til å være ledende i det grønne skiftet, og energilagringsløsninger forventes å spille en viktig rolle. Vi ser fram til å inkludere Beyonder i vår portefølje fordi vi mener selskapet har potensial til å øke vårt fotavtrykk og kunnskap på tvers av energilagringssegmentet.

– Vi ser fram til å være en del av Beyonders reise mot å realisere verdens første virkelig bærekraftige battericelleteknologi, og mener denne teknologien har potensial til å bli en ny nullutslippsløsning som hele verden kan dra nytte av, sier investeringsdirektør Kjartan Melberg i DSD i meldingen

