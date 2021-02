Lyse vil fange CO₂ med Aker Carbon Capture

Nå vil flere aktører gå sammen om å kutte utslipp fra brenning av restavfall i Stavanger-regionen. Ny avtale er signert.

Audun Aspelund (Lyse Neo), Olav Helge Hogstad (Forus Energigjenvinning) og Ingrid Nordbø (IVAR) framfor anlegget som utgjør det største punktutslippet av karbondioksid i Stavanger-regionen. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I februar 2019 gikk politikerne i Stavanger for fangst og lagring ved anlegget for søppelforbrenning på Forus.

Forus Energiforbrenning brenner restavfall fra distriktet. Varmen fra prosessen brukes til å varme opp boliger og næringsbygg i nærheten. Selskapet har de kommuneeide selskapene Ivar og Lyse Neo som hovedeiere.

Nå melder Lyse at de sammen med Forus Energiforbrenning og Aker Carbon Capture har inngått intensjonsavtale for å se på et anlegg for fangst og lagring av CO₂ mellom Stavanger og Sandnes.

Aftenbladet har tidligere omtalt planene her.

– Fangst, utnyttelse og lagring av CO₂ er en viktig forutsetning for å kutte regionale og lokale utslipp, for eksempel ved energigjenvinning av avfall. – Fangst, utnyttelse og lagring av CO₂ er en viktig forutsetning for å kutte regionale og lokale utslipp, for eksempel ved energigjenvinning av avfall, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse i en melding.

Aker Carbon Capture ser fram til å samarbeide om å få etablert et anlegg på Forus.

– Dette kan bane anlegg som kan bane vei for Stavanger og Sandnes som en ledende region i det grønne skiftet, sier administrerende direktør Valborg Lundegaard.

Aftenbladet har tidligere skrevet at prislappen for et anlegg på Forus er på minst 250 millioner kroner.

Samarbeidspartnerne ser prosjektet i kjølvannet av regjeringens Langskip-prosjekt for støtte til fangst, transport og lagring av CO₂ i Norge. Foreløpig er 2,7 milliarder kroner bevilget for 2021, blant annet til Fortum Oslo Varmes prosjekt. Foreløpig har ikke prosjektet mellom Stavanger og Sandnes fått noen støtte fra regjeringen.

