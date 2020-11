Høyre, Venstre, KrF og Frp vil gi kommunene vetorett over vindkraft

Kommunene skal selv få gi grønt eller rødt lys til vindkraftutbygginger. Endringene som Frp og regjeringspartiene nå har blitt enige om vil imøtekomme mye av kritikken mot vindkraft, men gjelder bare for nye anlegg.

Reinsdyr vandrer rundt vindmøllene på Storheia vindpark, som er den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind, og den andre av vindparkene som ble bygget. Da den ble overført til ordinær drift i februar 2020 var den Norges største med 80 turbiner og en installert effekt på 288 MW Vis mer byoutline Heiko Junge

Publisert: Oppdatert: 11. november 2020 20:01 , Publisert: 11. november 2020 19:05

De borgerlige partiene på Stortinget har nå blitt enige om å be regjeringen komme med en viktig endring for vindkraft i Norge:

De vil ha planlegging og bygging av vindmøller inn i plan- og bygningsloven.

Det betyr i realiteten at kommunene selv kan bestemme om de stille areal til disposisjon for vindkraftutbygging eller ikke.

Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne kom med et forslag om dette i Stortinget i fjor, men ble nedstemt.

Vinden har i ordets rette forstand snudd for vindkraft i Norge den siste tiden. For ti år siden var tonen en annen og Stortinget vedtok ordningen med grønne sertifikater for å stimulere til utbygging av både vindkraft og annen fornybar energi.

I årene som fulgte er det flere elementer som har bidratt til at utbyggingen av vindmøller har blitt svært omdiskutert:

På flere prosjekter har det gått mange år fra godkjenningen ble gitt til byggingen faktisk startet

Vindmøllene som bygges i dag er gjerne langt større enn de som fantes for noen år siden

Mange lokalsamfunn mener de sitter igjen med svært liten økonomisk gevinst

Gjennom vedtaket imøtekommer man flere av disse punktene, kommer det frem i en pressemelding fra Høyre:

For det første skal kommunene altså få bestemme selv om de vil stille arealer til disposisjon for vindkraft eller ikke.

For det andre skal tidsrammen strammes inn – nå kan det ikke gå mer enn fem år fra en søknad er godkjent til vindparken er i drift

For det tredje skal endringsmulighetene underveis «skjerpes inn». Det skal derfor bli vanskeligere å endre antall eller størrelse på vindmøllene i etterkant av godkjenningen

For det fjerde skal kommunene få mer ut av vindkraften. De fire partiene er enige om å «sikre lokal kompensasjon» i et forslag i revidert budsjett 2021.

Endringene vil påvirke nye vindkraftanlegg. Kommuner som er kritiske til nye vindkraftanlegg kan dermed ikke stoppe prosjekter som allerede er godkjent eller under bygging.

Les på E24+ Kappløp om vindkraft: Bygger på spreng mens retten vurderer krav om stans

Vil ha med flere partier

Selv om det er Frp, Høyre, Venstre og KrF som nå har blitt enige om denne pakken, ønsker de å få med seg «et bredt flertall i Stortinget for forslagene» med «mål om mindre konflikt og mer forutsigbarhet» i de betente vindkraftsakene.

– For Venstre har det viktigste vært å gi sterkere vern av natur og styrke lokaldemokratiet i vindkraftsaker. Jeg er veldig glad for at vi nå har fått en enighet om begge deler, sier Ketil Kjenseth (V), som er leder av energi- og miljøkomiteen, i en uttalelse.

– Jeg er svært glad for at vi har klart å samle et flertall som gir en god vindkraftmelding enda bedre, sier Liv Kari Eskeland (H)

– Fremskrittspartiet har fått fullt gjennomslag for samtlige av vindkraftkravene vi stilte til regjeringen før sommeren, og det er jeg veldig glad for, sier Terje Halleland (Frp)

– For KrF har det vært viktig å stramme inn regelverket. Nå blir det større lokal medvirkning og man slår fast at det skal komme en lokal kompensasjon, seier Tore Storehaug (KrF)

Les også NVE venter høyere strømpriser mot 2040: Sør-Norge får dyrest strøm

Rødt er kritisk

– Dette er for lite, for sent fra regjeringen og Frp. Det vi trenger nå er en full stopp for nye vindkraftanlegg på land, slik at naturen og lokalsamfunnene får puste igjen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en uttalelse.

Han er ikke fornøyd med det han mener kompromisset til de borgerlige partiene vil føre til:

– Å flytte avgjørelsene fra energiloven til plan- og bygningsloven åpner fortsatt for nye utbygginger som rammer norsk natur, og staten har også mulighet til å gå inn og bestemme gjennom såkalt statlig planbestemmelse, sier Moxnes og fortsetter:

– Rødt ønsker å gi kommunene en reell vetorett mot vindkraftutbygginger, som ikke kan overprøves.

Moxnes mener konflikten mellom behovene til reindriften og til vindkraften ikke er løst.

Les også Solberg møtte vindkraftmotstandere: – Vi er forbanna!