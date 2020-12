Hitecvision-selskap skifter navn for å gå fra olje til havvind

– Vi ønsker i større grad å bli assosiert med fornybar energi enn bare olje og gass, sier toppsjef Odd Strømsnes i Ocean Installer, som nå skal hete Havfram.

Solstad-skipet Normand Vision jobber til daglig for Havfram. Vis mer byoutline Havfram

Publisert: Oppdatert: 10. desember 2020 07:57 , Publisert: 10. desember 2020 07:02

Ocean Installer ble etablert i 2010 og har de siste ti årene jobbet med konstruksjonsarbeid for oljenæringen ute på sokkelen, spesielt på havbunnen.

Men nå blir det endring for selskapet som er eid av investeringsfondet Hitecvision i Stavanger. Framover skal det satses i det voksende havvind-markedet. Derfor endres også navnet til Havfram.

– Havvind kommer til å bli en stor, global industri. Det er viktig at den norske leverandørindustrien tar en posisjon der, og det skal vårt selskap gjøre. Det går et tog nå, sier administrerende direktør Odd Strømsnes i Havfram.

Vil nå de unge

Han begynte som toppsjef i februar, og bare noen måneder senere ble havvind-kursen staket ut. Det endte altså med navnebytte, og for Strømsnes var det viktig at det nye navnet skulle være norsk.

– Vi må ha stolthet og selvtillit nok i Norge til å ha gode, norske navn selv om vi jobber globalt, sier han.

De siste årene har oljebransjens omdømme fått seg en knekk, blant annet på grunn av klimakrisen.

– Olje og gass har mistet attraksjonen i den unge generasjonen. Når vi skal rekruttere, tror jeg det vil være viktig at vi også kan tilby noe annet. Det skjønner jeg når jeg snakker med mine egne barn, sier Strømsnes.

Odd Strømsnes har vært sjef i Ocean Installer siden februar. Vis mer byoutline Havfram

Olje finansierer fornybar

– Er dette bakgrunnen for navnebyttet?

– Delvis. Vi ønsker i større grad å assosieres med fornybar energi enn bare olje og gass. Samtidig vil jeg absolutt ikke snakke ned den bransjen. Jeg er oljemann og er opptatt av at vi skal gjøre begge deler, sier Strømsnes.

– Det høres kanskje litt pompøst ut, men dette er historien om det nye Norge: Inntekter fra olje og gass skal finansiere satsingen på havvind, legger han til.

Foreløpig utgjør havvind en svært liten del av virksomheten i Havfram. I år kommer selskapet til å omsette for rundt 2,5 milliarder kroner, og nesten alt kommer fra olje og gass.

– Det vil fortsatt dominere inntektene de neste to årene, men om tre til fire år regner vi med at halve omsetningen vil være havvind.

Overfører kunnskap

Målet er at totalomsetningen da skal være to til tre ganger så stor som i dag.

Allerede nå har selskapet ute flere anbud som gjør at ordreboken kan se ganske annerledes ut om bare et halvt år, ifølge Strømsnes.

Han tror det er mulig å overføre mye kunnskap fra arbeidet med oljeinstallasjoner til havvind.

– Begge deler handler om krevende, maritime offshoreoperasjoner. Mye av kompetansen vår vil vi bruke i arbeidet med å installere havvindanlegg.

I sommer startet selskapet et samarbeid med det norske verftskonsernet Vard. Sammen skal de utvikle en ny type skip for installasjon av vindturbiner offshore. Strømsnes viser til at vindturbinene blir stadig større, og om noen år vil ikke dagens fartøy kunne håndtere dem.

Det nye skipet skal kunne installere turbinkomponenter på 1000 tonn i 150 meters høyde.

Slik skal det nyutviklede skipet se ut. Vis mer byoutline Havfram

Mest i utlandet

Havvind dreier seg om to typer utbygginger: Bunnfaste vindturbiner relativt nær land og flytende turbiner på dypere hav lenger ute.

Utviklingen har kommet lengst for bunnfaste anlegg, og det er også der Havfram satser mest i første omgang.

I dag kommer rundt 75 prosent av virksomhetens omsetning fra det norske markedet, men trolig blir den globale andelen større framover. Det er en konsekvens av at de store havvind-prosjektene finnes utenfor Norge.

– USA, Asia, Storbritannia og Danmark er de største markedene. I Norge er flytende havvind mest aktuelt, og der har ikke utviklingen kommet så langt, sier Strømsnes.

Havfram har i dag cirka 260 ansatte, hvorav 200 jobber i Norge. Selskapet har hovedkontor i Stavanger.

