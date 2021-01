E24s hydrogenkart viser satsinger over hele Norge: – Har virkelig tatt av

En rekke norske aktører planlegger produksjon og bruk av hydrogen, viser E24s hydrogenkart. – Vi som har jobbet på området lenge er glade for at det nå omsider løsner, sier Sintef-direktør.

Dette er noen av hydrogensatsingene i Norge. Øverst fra venstre: Wilhelmsens hydrogendrevne Topeka-skip, smelteverket TiZir som ønsker å satse på hydrogen, Varanger Kraft som har fått EU-støtte til hydrogenproduksjon fra vindkraft i Berlevåg og Norleds hydrogenferge til sambandet Hjelmeland-Nesvik. Vis mer byoutline Wilhelmsen / Per Øyvind Sævartveit, BT / Varanger Kraft / Norled

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Den siste tiden har det kommet mange nyheter om hydrogen i Norge, inkludert flere børsnoteringer av teknologiselskaper, konkrete prosjekter for bruk av lastebiler eller skip som går på hydrogen og planer for å ta i bruk hydrogen til å kutte utslipp i industrien.

E24 har plottet inn disse planene i et hydrogenkart, for å gi leserne bedre oversikt over hva som foregår.

Kjenner du til noen hydrogenplaner som mangler i oversikten? Tips E24s reporter på kjetil.malkenes.hovland@e24.no.

– Har mistet tellingen

Sintef er involvert i mange av disse prosjektene. Markedsdirektør Steffen Møller-Holst i Sintef gleder seg over at hydrogen har kommet høyere på dagsorden i mange miljøer.

– Det har virkelig tatt av de siste par årene. Nå har jeg mistet tellingen. Initiativene har poppet opp og industrien er involvert, sier Møller-Holst til E24.

– Vi har eksempler på prosjekter fra nord til sør, i Berlevåg, Mo i Rana, Hellesylt, på Mongstad og nå også hos Yara i Porsgrunn, sier han.

Markedsdirektør Steffen Møller-Holst i Sintef. Vis mer byoutline Sintef

Les også Yara-sjefen trenger støtte til grønn ammoniakk i Porsgrunn: – Vi snakker om et stort prosjekt

– Glade for interessen

En rekke hydrogenprosjekter får offentlig støtte gjennom programmet Pilot-E, som Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet står bak. Før jul ga Enova 219 millioner kroner til Wilhelmsen som skal bygge to hydrogendrevne skip.

– Nå er det langt flere aktører som er opptatt av hydrogen, sier Enova-direktør Nils Kristian Nakstad til E24.

– Vi er glade for den interessen vi ser, og at store, seriøse aktører kommer på banen med langsiktighet og risikovilje. Det er nødvendig for å få kostnadene ned, sier han.

Enova-sjef Nils Kristian Nakstad. Vis mer byoutline Holm, Morten / Scanpix

Les også 219 millioner fra Enova til hydrogenskip: – Akkurat den typen prosjekter vi ønsker

Enova forsøker å bygge opp en grundig forståelse av hva det koster å produsere og bruke hydrogen. Det er nødvendig for å forstå hvilke utfordringer som må løses for at dette kan lønne seg uten støtte.

– Alle tildelingene våre belyser dette behovet, enten det gjelder fyllestasjoner på land, Askos hydrogenlastebiler eller ulike initiativer i maritim sektor. Det er viktig for oss at vi sammen med aktørene i markedet forstår hva som må til av videre teknologiutvikling, sier Nakstad.

En del av de norske initiativene er omtalt i regjeringens hydrogenstrategi, men det finnes også en rekke andre hydrogenplaner over hele landet.

Les også DFDS vil drive danskebåten med hydrogen fra 2027

E24 har omtalt mange av disse (listen er ikke uttømmende):

Hydrogen fra ulike kilder: Hydrogen kan produseres på flere måter, med og uten CO₂-utslipp. Dette er noen av de mest omtalte teknologiene: Grått hydrogen = hydrogen produsert fra naturgass, med CO₂-utslipp

Blått hydrogen = hydrogen fra gass, med CO₂-lagring og utslipp nær null, men dyrere fordi det koster mye å lagre CO₂-utslippene i bakken

Grønt hydrogen = hydrogen produsert med elektrolyse ved hjelp av strøm fra fornybare kilder, uten utslipp Vis mer vg-expand-down

– Har begynt å løsne

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er fornøyd med at flere aktører nå begynner å levere konkrete planer innen rene energiløsninger som hydrogen og ammoniakk.

– Jeg føler at dette har begynt å løsne, sier Rotevatn til E24.

– Jeg har lenge vært opptatt av hydrogen og ment at det er en teknologi som vi kommer til å trenge. Det har tatt tid å gjøre dette konkurransedyktig, men nå begynner det å komme prosjekter på løpende bånd, sier han.

Regjeringen varslet nylig krav til lavutslippsløsninger på ferger og hurtigbåter, og sa at dette skal bidra til å styrke den langsiktige konkurranseevnen for norske redere og verft.

Rotevatn mener at kombinasjonen av offentlige krav og støtte har bidratt til å få fart på hydrogensatsingene.

– Det skyldes både at staten setter krav, som vi gjør på fergestrekningen Bodø-Moskenes, og at aktører som satser selv og får støtte fra staten, som vi ser med Wilhelmsens hydrogenskip Topeka, sier han.

Les også Nel i spansk hydrogen-samarbeid: – Det kan bli betydelige millionbeløp

Endret holdning til hydrogen

For noen år siden så mange på hydrogen som et upraktisk og dyrt alternativ til fossil energi. Men offensive klimaplaner i Norge, EU og verden er i ferd med å sette hydrogen på kartet. EU og europeiske enkeltland har store planer.

Hydrogen er fortsatt et kostbart alternativ, men økt politisk vilje vil likevel kunne bidra til å skape et marked for slike løsninger. På sikt kan kostnadskutt bidra til å gjøre løsningene lønnsomme uten støtte.

– Det er fortsatt altfor dyrt å drive skip på hydrogen i dag, derfor trenger vi statsstøtte. Vi tror prisene vil falle over tid, men i starten vil vi trenge hjelp fra Enova, sa Wilhelmsen-direktør Jan Eyvin Wang til E24 før jul.

Kan delta i EU-plattform

Møller-Holst tror Norge har mye å bidra med innen hydrogen.

– Vi som har jobbet på området lenge er glade for at det nå omsider løsner. Norge som nasjon vil få mye igjen for at det er blitt så stor oppmerksomhet om hydrogens sentrale rolle for å innfri klimamålene, sier han.

Sintef-direktøren er særlig fornøyd med at Norge har kommet seg med i IPCEI-plattformen. Denne skal utløse store prosjekter for utslippsreduksjoner på tvers i Europa, og nå kan også norske aktører bli med.

– Det har sittet langt inne, men det vil få stor betydning for norske aktører som nå får anledning til å bli med i dette og ta del i felleseuropeisk finansiering, sier Møller-Holst.

Les også Rotevatn vurderer nytt klimaverktøy

– Ikke en isolert øy

Klimaministeren tror Norge kan ha stor nytte av EU-initiativet, som åpner for tettere internasjonalt samarbeid om hydrogenløsninger.

– Her har EU lagt til rette for en særskilt hydrogensatsing, der det også blir mulighet for norske aktører å kunne delta. Norge opererer ikke som en isolert øy her, det er gode muligheter for samarbeid om disse teknologiene, sier Rotevatn.

– Jeg tror mange har skjønt at vi kommer til å trenge ulike typer teknologier for å dekke ulike behov. Det er rom for mange teknologier innen transport, og vi trenger både batterier og hydrogen, sier statsråden.

Les på E24+ Tyskerne strømmer til norske børsmygger

Les på E24+ Desse studentene går på landets einaste «hydrogen-linje»

Les også Equinor satser på grønt hydrogen i Nederland

Les på E24+ Den billigste veien til nullutslipp i Europa kan koste Norge dyrt

Les også Hydrogenverdiene på Oslo Børs passerer 40 milliarder: – Dårligere odds enn lotto

Les også Elkem får millionstøtte fra Enova: Vil utnytte hydrogen fra produksjonen

Les også Krever ferger og hurtigbåter med lavutslipp: – Da skaper vi arbeidsplasser

Publisert: Publisert: 1. januar 2021 08:21