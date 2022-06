Forventer samme batteristøtte fra regjeringen: – Et viktig signal til industrien

Morrow Batteries har fått blod på tann etter regjeringens ferske batteristrategi. De forventer at regjeringen stiller opp med tilsvarende lånegarantier når de etter hvert setter spaden i jorden.

VIL BYGGE DETTE: Slik ser Morrow for seg at en planlagt batterifabrikk i Arendal kan se ut.

Det er bred optimisme blant politikere og batteriaktører etter at næringsminister Jan Christian Vestre la frem Norges første batteristrategi onsdag og samtidig annonserte støtte til Freyr sin gigafabrikk i Mo i Rana.

– I dag fortjener regjeringen og næringsministeren ros, sier næringspolitisk talsperson i MDG Rasmus Hansson.

Han synes det er lovende at næringsministeren kommer med de første konkrete eksemplene på en grønn industrisatsing, men legger til at det nå gjenstår å se om næringsministeren tør å følge opp i praksis.

Opposisjonspartiet Høyre klarer heller ikke å holde tilbake entusiasmen over Freyr-nyheten.

– Jeg vil gratulere Freyr med at Eksfin har besluttet å investere i batterifabrikk i Mo i Rana. Dette er fantastiske nyheter fordi det vil bidra til mange nye arbeidsplasser og økt verdiskaping i Nordland, skriver næringspolitisk talsperson i Høyre, Linda Hofstad Helleland, i en e-post til E24.

Rasmus Hansson i MDG mener regjeringen fortjener ros etter at de la frem sin batteristrategi.

Forventer tilsvarende garantier

De to andre store batteriaktørene i Norge foruten Freyr, Beyonder og Morrow Batteries, er glade for regjeringens ambisjoner for industrien.

– Vi synes det er positivt at de er så tydelige på at de vil dimensjonere virkemiddelapparatet etter behovet, noe vi har tatt til ordet for før. Byggingen av en ny industri er en lagsport, og krever både privat og offentlig kapital, og på et overordnet nivå opplever vi her at regjeringen har inkludert dette, sier Morrow-sjef Håkon Tanem.

Han gratulerer Freyr med milepælen.

– Støtten til Freyr er utvilsomt et viktig signal til batteriindustrien og her setter regjeringen handling bak noen av ordene i strategien, sier han.

– Vi regner naturligvis med at regjeringen stiller opp med tilsvarende lånegarantier når vi etter hvert setter spaden i jorden for vår gigafabrikk, legger han til.

Morrow-sjef Håkon Tanem forventer at regjeringen også stiller opp for selskapets fabrikkprosjekt.

Beyonder og Morrow trekker frem regjeringens vilje til europeisk samarbeid som positivt.

– Initiativet om å utvikle et industrielt partnerskap med EU noe som er svært viktig, da de største kundene vil være i Europa, sier han.

Beyonder-sjef Svein Kvernstuen synes strategien ved første øyekast virker som en komplett pakke, men at han skal bruke de neste dagene på å finlese de 76 sidene.

– Dette er en stor dag for AS Norge. Endelig har vi fått på plass en nasjonal batteristrategi. Nå må vi bare sørge for at dette følges opp, sier han.

Kvernstuen mener at regjeringens garantier og lån vil gjøre det mer attraktivt for privat kapital å investere i batterisatsingen i Norge.

– Lite forpliktende fra regjeringen

Litt mer motvilje til den ferske batteristrategien er derimot å finne hos SV.

– Dette er jo mange fine mål, men som ofte ellers lite forpliktende fra regjeringen. Vi trenger mer konkrete tiltak for å klare det grønne skiftet, det holder ikke å si hva man skal få til uten å si hvordan, sier miljøpolitisk talsperson i SV Lars Haltbrekken i en e-post.

Miljøpolitisk talsperson i SV Lars Haltbrekken.

Bellona er på sin side positivt overrasket over hvor konkret batteristrategien var.

– Vi hadde fryktet at den skulle være veldig lite konkret. Men det er noe her. Vi er positive og avventende, sier Martin Sveinssønn Melvær i Bellona.

Spesielt positiv er han til regjeringens ambisjon om å korte ned saksbehandlingstiden på utbygging av kraft og at de nå eskalerer opp støtten.

– Bygging av batterifabrikker er ekstremt kapitalkrevende, så at de eskalerer opp støtten er viktig og kritisk for at vi skal kunne konkurrere med andre land, sier han.

Nå ser han frem til regjeringens varslede mineralstrategi som skal komme i høst.

– Kapasiteten må opp

Freyrs gigafabrikk i Mo i Rana som nå er vedtatt skal bygges vil i første omgang skape 600 arbeidsplasser. På sikt kan batterisatsingen i Norge skape opp mot 7000 arbeidsplasser, ifølge næringsministeren.

Dekan ved Fakultet for Naturvitenskap på NTNU, Øyvind Weiby Gregersen, mener batteristrategien mangler konkrete tiltak for å skaffe den kompetansen og arbeidskraften som trengs.

– Det trengs flere studieplasser innen teknologi. Dette er en så stor økning at kapasiteten må opp. Holder ikke å flytte rundt på kapasiteten, sier Gregersen til E24.

Ifølge Gregersen viser NTNU sine estimater at det minst kreves 600 nye studieplasser.

– Tilsvarende er det på forskningssiden. De skriver at Norge skal bli teknisk og vitenskapelig ledende, og at de skal øke forskningstakten. Der hadde jeg også ønsket meg konkrete tiltak, sier han.

