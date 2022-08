Regjeringen øker strømstøtten til 90 prosent fra 1.september

Regjeringen flytter den økte strømstøtten på 90 prosent frem en måned, fra 1. oktober til 1. september.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Det melder NRK søndag kveld.

– Det blir et litt større avtak på regningen i september. Dette gir en forsikring når prisen går over 70 øre, da blir 90 prosent støtte, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

Regjeringen varsler også at de vil komme med et verktøy for å sikre at magasinfyllinga i Norge ikke blir for lav, ifølge Støre.

Også arbeidslivet skal få støtte, lover statsministeren. Men han vil ikke gå inn på hvor mye de vil få enda.

– Vi ønsker å høre med LO og NHO. De har oversikt over hvordan bedriftene har det. Dette er et sammensatt bilde, så jeg ønsker å være treffsikker på hvordan vi lager en ordning som faktisk treffer, sier han til NRK.

