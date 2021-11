118 millioner i pluss for Nysnø

Siden oppstarten i 2018 har Nysnø Klimainvesteringer hatt en papirgevinst på 118,6 millioner kroner. Mesteparten skyldes én investering.

Siri Kalvig og de andre ansatte i Nysnø Klimainvesteringer holder til å staselige lokaler i Stavanger sentrum. Vis mer

Papirgevinsten på 118,6 millioner kroner tilsvarer en årlig brutto avkastning på 11,9 prosent av investert kapital på 900 millioner kroner.

Totalt har det statlige, grønne fondet blitt tildelt 2,4 milliarder kroner. En stor del av dette er foreløpig ikke plassert i selskaper eller fond, selv om mye er avsatt til oppfølgings-investeringer i den eksisterende porteføljen.

– Jeg er fornøyd

– Ja, jeg er fornøyd resultatet, sier Nysnø-sjef Siri Kalvig til Aftenbladet/E24. – Det er tross alt bare tre år siden vi gjorde vår første investering. Vi investerer i nye selskaper og fond der det vanligvis tar lang tid å få avkastning på investeringen.

Kalvig mener avkastningen viser at medarbeiderne i Nysnø både har kapitaldisiplin og teft for gode investeringer.

– Men jeg har klar over at det raskt kan svinge i denne bransjen, så jeg legger ikke avgjørende vekt på tallene for dette kvartalet. Men det er kjekt å vise at klimainvesteringer er lønnsomt. Jeg har klokkertro på samfunnsoppdraget vårt!

Skulle bare mangle?

– Noen vil si at det bare skulle mangle at dere får en visst overskudd når dere er tildelt så mye over statsbudsjettet? Totalt vil dere disponere 3,3 milliarder kroner når bevilgningen fra årets statsbudsjett snart kommer inn på konto?

– For det første er det viktig å måle oss ut fra investert kapital, og husk at vi stort sett investerer i selskaper i en tidlig fase. En viktig oppgave for oss er dessuten å motivere privat kapital til å investere grønt. Og det har vi lyktes med.

Kalvig tror bestemt at avkastningen til Nysnø vil øke de kommende årene.

Siri Kalvig og investeringsdirektør Eivind Egeland Olsen i Nysnø hadde et videomøte med Andreas Thorsheim i Otovo i februar, i forbindelse med at selskapet ble børsnotert. Vis mer

Otovo bidrar mest

Nysnø har til nå investert i over 20 selskaper og fond. Det er solcelleselskapet Otovo som er den desidert viktigste bidragsyteren til avkastningen i Nysnø.

– Ja, det er korrekt, sier investeringsdirektør Eivind Egeland Olsen. – I tillegg har et par av fondene gjort det godt. Men det er Otovo som bidrar mest.

Nysnø har hatt en høy investeringstakt hittil i år, med totalt ni nye investeringer direkte i selskaper og fond.

– Vi kommer til å opprettholde denne investeringstakten i 2022. Trolig vil vi da satse noe mer på direkte investeringer i selskaper, sier Egeland Olsen.

Nysnø har nylig ansatt tidligere Pareto-partner Joe Eliston. Han skal ha ansvaret for slike direkteinvesteringer.