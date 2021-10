Sjeføkonom tror høy oljepris kan gi mer til grønn omstilling

Kyrre Knudsen er sjeføkonom i SR-Bank. Vis mer

1. Venter høyere strømforbruk

Jølstra mangler vann til kraftproduksjon. Vis mer

Høstens høye strømpriser har skapt bekymringer i både industrien og blant vanlige forbrukere. Tilgangen på fornybar energi er avgjørende for det grønne skiftet, og Norge skal etter planen bruke mye mer strøm fremover for å nå målene om å halvere utslipp innen 2030.

Tørke og vannmangel har rammet hele kraftindustrien i Sør-Norge, og ført til at splitter nye kraftverk har stått stille. Samtidig forbereder kraftselskapene seg på mer ekstremnedbør i årene som kommer, og bruker derfor milliarder på å sikre dammene mot et heftigere og våtere klima.

Ifølge ferske analyser fra Statnett, som driver kraftnettet, ligger det norske strømforbruket an til å øke betydelig. E24 skrev nylig at mange aktører innen industri og oljebransje ønsker mer tilgang på strøm. Over 300 nettsøknader står i kø hos NVE.

Økt strømforbruk vil kreve mer kraftproduksjon og styrking av nettet, slår Statnett fast. De peker på havvind som en måte å øke produksjonen på.

Dette blir dyrt: Frem til 2030 vil Statnett bruke 60–100 milliarder i oppgradering av nettet, inkludert investeringer i havnettet. .

2. Bekymret etter SV-exit

Anja Bakken Riise leder Framtiden i våre hender. Vis mer

Miljøbevegelsene er skuffet etter at SV trakk seg fra regjeringssonderingene. De frykter at klima- og miljøpolitikken nå får mindre oppmerksomhet.

SV-leder Audun Lysbakken sa at det ble for svak helhet i politikken. Han trakk frem rettferdig fordeling, klima og natur som områder hvor de ikke kom til enighet med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Nå vil SV sitte i opposisjon. Målet til Ap-leder Jonas Gahr Støre er at en ny regjering kan tiltre 15. oktober.

Kjapt fortalt: Et av stridstemaene har vært oljeleting. Mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter fortsatt oljeleting, mens SV har ønsket å stanse den. Samtidig sa Støre i valgkampen at de store leteprosjektenes tid er forbi. Anja Bakken Riise i Fremtiden i våre hender sier Ap-lederen må levere på det løftet.

3. Høy oljepris = mer til det grønne

Denne uken bikket oljeprisen 80 dollar fatet for første gang på tre år. Samtidig har gassprisene de siste månedene kommet opp på skyhøye nivåer. For norsk sokkel betyr dette en vanvittig inntjening, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank.

Han tror høyere olje- og gasspriser kan gi mer penger til det grønne skiftet og føre til kraftigere omstilling. Knudsen peker på at Equinor på kapitalmarkedsdagen tidligere i år annonserte enda større satsing på fornybar energi. Samtidig påpeker Knudsen at det også kan bidra til å holde tilbake aktører som nå ser større lønnsomhet i olje- og gassprosjekter.

I forrige uke kom en rekke av verdens største oljeselskapet, deriblant Equinor, med sammen om et felles klimamål og nullutslipp fra egen virksomhet innen 2050.

Grønnvask: Klimaforsker Helge Drange ved Universitetet i Bergen kaller det grønnvasking. Han sier at ambisjonsnivået, og aktiviteten som sådan, er milevis fra nødvendige kutt.

4. Bygger fabrikk for blått hydrogen

Slik kan fabrikken se ut. Vis mer

Med ny teknologi bygges det nå et pilotanlegg i Øygarden. Anlegget blir det første i verden som skal produsere blått hydrogen med integrert fangst av CO₂.

Hydrogenet blir omtalt som blått fordi det skal produseres med naturgass fra Nordsjøen. I samme prosess skal klimagassen CO₂ fjernes. Hydrogenet blir dermed et klimanøytralt drivstoff, mens CO₂-en som er igjen etter omdanningen skal sendes tilbake til bunnen av Nordsjøen og lagres der. På sikt er målet å kunne forsyne maritim sektor og langtransport med blått hydrogen som drivstoff.

Hva er grønt med det? Pilotanlegget skal produserer rundt ett tonn hydrogen daglig, og fange CO₂ tilsvarende utslipp fra rundt 1000 biler. Etter planen skal anlegget settes i drift i 2023, ett år før prestisjeprosjektet for karbonfangst- og lagring Northern Lights. Her finner du et kart som viser hydrogenprosjekter over hele landet.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

