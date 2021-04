MDG: – Skattepakken til oljeindustrien var et historisk feilsteg i norsk politikk

Ulrikke Torgersen (MDG) mener løftene om høy aktivitet på norsk sokkel de neste tiårene er «riv ruskende galt og uansvarlig». Hun mener kompetanseoverføring fra næringen må skje nå – og MDG har en plan.

Ulrikke Torgersen, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Rogaland, sier at Norge kan bli klimahelter om vi tar gode valg nå. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Rogaland, Ulrikke Torgersen, reagerer på oljeskryt av Fremskrittspartiets Roy Steffensen og Terje Halleland.

Reaksjonen kom etter gårsdagens sak om Steffensen sitt spørsmål til forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Torgersen forteller AftenbladetE24 at praksisen i norsk olje- og gassindustri ikke er forenelig med klimamålene, og står i strid med internasjonal klimaforskning.

– Vi har funnet mer olje og gass enn vi kan brenne, det er klinkende klar klimaforskning. Da er det veldig alvorlig at politikere og oljeselskaper påstår at man kan fortsette å produsere olje til jeg sitter på gamlehjem, sier Torgersen.

Oppmuntringer til olje- og gassindustrien bør fjernes, ifølge Torgersen. Hun sikter blant annet til skattepakken.

– Vi kunne gjort mye godt med de pengene, i stedet valgte vi å gi pengene til Norges største bidragsyter til klimagassutslipp. Det politikerne valgte å gjøre i 2020 var et historisk feilsteg i norsk politikk.

Ser på kompetanseoverføring fra oljeindustrien

For å ivareta kompetanse og erfaring fra årene investert i norsk sokkel har partiet en konkret plan. Torgersen påpeker at kunnskapen fra industrien er verdifull og at den må videreføres.

– Vi vil etablere et program gjennom Enova for oppstartsbedrifter som bruker kompetanse fra olje- og gassindustrien. Slik gjennomfører vi en kompetanseoverføring. Det er åpenbart at vi har mange næringer å leve av, sier Torgersen.

Samtidig advarer hun mot glorifisering av petroleumsutdanningen.

– Vi kan ikke utdanne unge til å jobbe i petroleumsindustrien med mål om å utvinne mer olje og gass. Det er vi nødt til å ta innover oss.

Petroleumsdesperasjon

De siste ukene har en rekke aktører, Norsk olje og gass, Universitetet i Stavanger, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Equinor, Aker BP og Lundin, reagert på alarmerende lav interesse for petroleumsfag blant norske studenter.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sitt kompetansebarometer viser at blant bedriftene organisert gjennom industriorganisasjonen Norsk olje og gass har 73 prosent i «stor eller noen grad» behov for petroleumsingeniører.

Siden 2010 har søkertallene til petroleumsrettet utdanning i Norge falt jevnt. En høy gjennomsnittsalder i olje- og gassindustrien, kombinert med lav interesse for petroleum blant unge kan få alvorlige konsekvenser for rekruttering til bransjen i årene som kommer.

Samtidig lover oljeselskapene høy aktivitet på norsk sokkel de kommende tiårene. Torgersen mener det er uansvarlig av aktørene å male et bilde av stabilitet i bransjen, og at næringen ikke lenger kan beskyttes.

– Dette er bare propaganda fra oljebransjen. Det er ikke lenger de direkte inntektene fra olje- og gass som sikrer velferden vår, det er avkastningen fra oljefondet og skatteinntekter fra folk i jobb. Vi må også sørge for en næringspolitikk som utvikler grønn industri som kan operere innenfor naturens tålegrenser.

– Den krisen vi hadde i 2015 er bare en forsmak på hva som vil komme om vi får en styrt avvikling av næringen, sa Steffensen i gårsdagens innlegg.

Nå kommer Torgersen med et raskt stikk i andre retningen.

– Det er helt klart at oljejobbene ikke lenger er trygge. De tidligere oljekrisene er bare en forsmak på hva som vil skje om vi ikke omstiller oss.

Oljeindustrien vil trives brukbart de neste 20 årene

Espen Moe er professor ved NTNU ved institutt for sosiologi og statsvitenskap og har spesialisert seg i energipolitikk og fornybar energi.

– Om jeg tror det er grunnlag for investeringer i 40, 50 eller 60 år til? Nei. Da har vi enten gitt opp, eller funnet ut at klimaendringene er tull.

Han poengterer at norsk oljeindustri etter alt å dømme vil trives brukbart de neste 20 årene.

– Etter det, hvis det vi tror vi vet om klima er riktig, så bør vi ha faset inn fornybar energi i så stor grad at etterspørselen etter olje er langt lavere enn i dag. Likevel er det fullstendig urealistisk å tro at én næring skal kunne erstatte oljeindustrien. Etter oljen vil vi være en mye mer normal nasjon. Da er det kjempebra om vi kan ha industrielle bein innenfor flytende havvind.

På det punktet roser han Equinor, som blant annet satser gjennom Hywind Scotland.

– Jeg har ingen tro på at én enkeltnæring kan erstatte oljeindustrien, men på flytende havvind er det fremtidige markedet potensielt enormt, i hvert fall om et tiår eller to. Her kan Equinor bli en av de store innenfor en helt ny næring. Ikke bare er det bra at Equinor engasjerer seg, men det er et konkret bidrag til strukturell endring i energisystemet.

Moe avslutter med å komme med en oppfordring til selve debatten.

– Hvis debatten om det grønne skiftet og oljeindustrien skal gjøres om til spørsmål om hvem som er de gode, mot hvem som er de onde, da har vi allerede tapt.

Publisert: Publisert: 29. april 2021 16:36