Klimaministeren til kamp mot «Tesla-avgiften»

Sveinung Rotevatn (V) kaller 2022 et «veldig dårlig tidspunkt» for elbilmoms – og sier Venstre vil stritte imot dersom de rødgrønnes plan omfavnes av blå regjeringskolleger.

ADVARER MOT ELBIL-MOMS NESTE ÅR: Klimaminister Sveinung Rotevatn (V).

Til neste år må du høyst sannsynlig betale moms på elbilkjøp som overgår 600.000 kroner dersom venstresiden tar regjeringsmakten.

Både Ap og SV går inn for den såkalte Tesla-avgiften, og førstnevnte parti har hastverk.

Rotevatn sier partienes planer truer «den store suksesshistorien i norsk klimapolitikk».

– Dette vil jeg advare imot, sier han til E24.

Men også på borgerlig side er det økende oppslutning om å raskt kutte i elbilfordelene.

Høyres programkomité har foreslått moms på dyrere elbiler. Det blir tema på det kommende landsmøtet.

Frp splittet om elbil-moms

Selv fløyer i Frp – et parti som har sansen for bil, og mindre sans for avgifter – har snust på elbilmoms fra 2022.

Et mindretall i programkomiteen var for at alle biler skal likebehandles, men forslaget ble nedstemt på landsmøtet denne helgen.

Blant dem som støttet forslaget, var Frp-nestor Carl I. Hagen.

– Vi har alltid akseptert at bilister skal betale for bygging og vedlikehold av veinettet. Derfor er dette et prinsipielt riktig standpunkt. Jeg ser ingen grunn til at det skal være noen forskjellsbehandling, sa han på landsmøtet, ifølge NTB.

Klimaministeren avfeier 2022 som et dårlig tidspunkt for moms-innføring, og advarer om konsekvensene:

– Momsfritaket på elbiler vil være en viktig del av det grønne skiftet også fremover. 2025-målet er viktig å oppnå for klimautslippene i Norge, sier Rotevatn.

– Et veldig dårlig tidspunkt

2025-målet er vedtatt av Stortinget, og det sier at alle nye biler som selges i Norge skal være nullutslippsbiler fra 2025.

Det betyr i praksis kun elbiler, pluss eventuelt hydrogen.

Et argument for å fase inn moms nå, er at Norge er på god vei til dette målet. Men Rotevatn sier det er langt igjen.

– Det er bra at annenhver solgte bil nå er en elbil, men det betyr også at annenhver solgte bil går helt eller delvis på fossil. Dette er biler som vil være i bilparken vår i mange år fremover, sier Rotevatn.

– Og det som er ekstra synd hvis elbil-moms kommer neste år, er at vi endelig har kommet dit at elbiler ikke bare er et storbyfenomen: Nå øker elbilsalget i hele landet, ettersom vi har fått lengre rekkevidde og et bredere modellutvalg som tilfredsstiller flere bruksbehov. Dette er rett og slett et veldig dårlig tidspunkt å stramme inn på.

Frykter beløpsgrense raskt senkes

– Ap og SV vil ikke kreve moms for elbiler som koster under 600.000 kroner. Du får gode biler under den prisen?

– Det gjør du, men det er også mange større biler med firehjulstrekk, hengefeste og god plass til familien som vil havne over grensen. Det er særlig elbiler i dette segmentet som mange har etterlyst, spesielt i bygdene. Slike elbiler har det endelig kommet flere av, men de konkurrerer mot det større utvalget av fossile SUV-er, sier Rotevatn.

Han viser til at elbiler fortsatt har betydelig høyere produksjonskostnader enn fossilbiler av sammenlignbar type og størrelse.

– Det er ikke tid for å svekke elbilenes konkurranseevne nå, sier han.

– Og hvis de rødgrønne først innefører moms på elbiler over 600.000 kroner, vil beløpsgrensen kunne bli senket raskt. Det er også en grunn til å beholde dagens elbilfordeler en stund til.

I det gamle klimaforliket var den opprinnelige planen å fase ut elbil-fordelene ved 50.000 solgte biler.

Det antallet er for lengst passert: Bare i 2020 ble det solgt 76.789 nye elbiler i Norge, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Vil ikke tidfeste mva-åpning

– Når mener du det er på tide å fase inn elbilmoms?

– Når vi ser salgstrender som bekrefter at 2025-målet vil nås, svarer Rotevatn:

– Da kan vi begynne den diskusjonen. Men vi er ikke der nå. Elbilfordelene har ført til en salgsvekst for elbiler som gjør at jeg tror vi kan klare målet, men fjerner vi fordelene, risikerer vi å ikke nå målsettingen.

– Kan du garantere at regjeringen ikke innfører elbil-moms neste år?

– Det regjeringen har sagt, er at vi skal holde fast i elbilfordelene ut stortingsperioden. Det har vi klart, og det vil fortsatt være en prioritet for Venstre.

– Du advarer mot venstresidens planer, men en borgerlig stemme er heller ingen garanti mot elbilavgifter?

– Dette vil være en viktig sak for venstre å få gjennomslag for, sier Rotevatn.

– Så er det riktig at det går en diskusjon om elbilavgifter i Høyre. Men det er altså en forskjell: På rødgrønn side er elbil-moms nå en sikkerhet. På borgerlig side er det usikkert.

