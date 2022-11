FN-sjefen på klimatoppmøtet: – På tide med internasjonal solidaritet

Verdens ledere møtes mandag i den egyptiske byen Sharm el-Sheikh for å diskutere løsninger på klimakrisen. – Vi kjemper for livene våre, sier FN-sjef António Guterres i sin åpningstale.

FN-sjef António Guterres taler til forsamlingen i Sharm el-Sheikh.

– Klokken tikker. Vi kjemper for livene våre, og vi holder på å tape. Klimagassutslippene øker. Globale temperaturer øker. Og vår planet nærmer seg vippepunkter som vil gjøre klimakaoset irreversibelt.

Det sier FN-sjef António Guterres i sin åpningstale på klimatoppmøtet. Til sammen ventes over 120 stats- og regjeringssjefer.

– Vi er på full fort mot klimahelvete med foten på gasspedalen, sier Guterres, som er kjent for å bruke sterke ord.

– Det er uakseptabelt og ødeleggende å ikke handle, sier han videre.

Det er ventet at over over 26.000 delegater, 13.000 observatører og 3000 fra pressen skal, ifølge FNs klimaorganisasjon. Konferansen vil vare i to uker, og temaer som klimafinansiering skal diskuteres.

Les også Miljøorganisasjoner frykter Norge skal inngå oljeavtale på klimatoppmøtet

Et mørkt bakteppe

Ifølge en fersk rapport fra Verdens meteorologiorganisasjon (WMO), lagt frem på åpningen av klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh søndag, er verden 1,15 gradere varmere nå enn i 1850–1900.

FN-sjef António Guterres sier at rapporten viser at planeten sender et nødsignal, og mener den beskriver et klimakaos.

Ifølge rapporten ligger dette året an til å bli det femte eller sjette varmeste som noensinne registrert.

– De dødelige konsekvensene av klimaendringene er her og nå, sier Guterres.

I tillegg til krig og energikrise i Europa, preger naturkatastrofer en rekke land. Orkaner, flom og tyfoner herjer i Filippinene, Cuba, USA og Pakistan. Tørke har rammet store deler av Afrika.

Ekstremregnet i Pakistan har blant annet skapt enorme ødeleggelser og tatt nærmere 2000 liv. Ifølge FNs klimapanel gjør klimaendringene at ekstremvær som styrtregn og flom blir kraftigere og kommer hyppigere.

Den nyvalgte italienske presidenten Giorgia Meloni (C) møter FN-sjef Antonio Guterres (R) på klimatoppmøtet.

Et vindu holdes åpent

Guterres trekker frem at det ikke er for sent for å handle. Han oppfordrer verdens ledere til å sette i gang.

– Et vindu er åpnet, men det er kun et lite lysglimt igjen, sier Guterres.

Han mener de gode nyhetene er at verden i dag til sammen har penger og teknologi til å gjøre jobben som trengs: Nemlig kutte klimagassutslipp ved å omstille hvordan vi bruker energi og natur.

– Det er på tide med internasjonal solidaritet over hele linjen, sier Guterres.

– Krigen i Ukraina har eksponert oss for den store risikoen ved å være avhengig av fossil energi. Dagens krise kan ikke være en unnskyldning for å reversere klimahandling eller grønnvaske. Hvis noe, så er det en god grunn for større kriseforståelse og mer handling, sier han fra talerstolen.

«Tap og skade» blir tema

På åpningsdagen av klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh ble det gjort et vedtak om å diskutere hvorvidt rike land skal kompensere for ødeleggelser etter naturkatastrofer i fattige land.

Dermed er «tap og skade» offisielt på agendaen.

– Dette er et vanskelig tema. Det har svirret rundt i over 30 år, sa FNs klimasjef Simon Stiell, ifølge NTB.

Stiell mener det er et godt tegn at spørsmålet nå er kommet på den offisielle dagsordenen for klimamøtet.

Tidligere har rike land nektet å overhode snakke om det som en del av den formelle forhandlingsprosessen.

Relevante rapporter En rekke rapporter i forkant av FNs klimatoppmøte legger grunnlaget for forhandlingene. Oppsummert: En rapport fra FN viser at vi styrer mot en oppvarming på 2,5 grader og at utslippene vil være 10,6 prosent høyere i 2030 enn de var i 2010.

Kun 39 av 194 land har skjerpet klimaløftene. Norge er ikke blant dem.

IEAs World Energy Outlook sier at Russlands invasjon av Ukraina kan fremskynde den globale energiomstillingen. En rekke land har trappet opp grønne investeringer.

Men skal klimamålene i Paris-avtalen nås, så må investeringene i ren energi dobles til 4000 milliarder dollar i 2030, ifølge IEA.

Klimaendringer truer helsen til stadig flere mennesker, ifølge Lancet Countdown-report.

Det er ikke plass til ny fossil energi dersom verden skal nå 1,5 graders målet, ifølge International Institute for Sustainable Development (IISD) Vis mer