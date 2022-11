Syklet fra Sverige til Egypt

SHARM EL-SHEIKH (E24): 72 år gamle Dorothee Hildebrandt har tatt et uvanlig veivalg for å delta på FNs klimatoppmøte.

Dorothee Hildebrandt (72) har syklet siden hun var ti. Her på sin rosa elsykkel «Miss Piggy» som hun har syklet på hele veien fra Sverige.

Det er stekende sol utenfor konferanseområdet i badebyen Sharm el-Sheikh hvor tilreisende fra hele verden har kommet for å diskutere ulike løsninger på klimakrisen.

Ved sykkelstativet står en solbrun dame med rosa sykkel og hvit genser. «No fossil fuels» står skrevet med store bokstaver, og «8.8228 km for COP27» står skrevet med små. Hun har brukt fire måneder på å komme seg til FNs klimatoppmøte (COP27) i Egypt.

– Jeg vil fortelle ledere at de nå er nødt til å ta ubehagelige valg. De bør skamme seg for å love ting og så gjøre det motsatte hjemme, sier Dorothee Hildebrandt til E24.

Hennes mål med turen er å levere et enkelt budskap: Å stoppe de katastrofale klimaendringene. Økningen av klimagassutslipp fortsetter å øke til tross for at ledere har lovet å kutte.

Vil utfordre verdensledere

Spesielt hadde Hildebrandt lyst på en prat med USAs president Joe Biden, men han tilbrakte kun noen få timer på klimatoppmøtet fredag forrige uke. Hun har derimot allerede fått til en prat med den egyptiske presidenten.

– Hva vil du si til ledere som Biden?

– Jeg vil spørre om de ikke skammer seg, og om de ikke elsker sine barnebarn. Jeg gjør ingenting som kan skade mine barnebarn, sier pensjonisten og bestemoren.

Dorothee Hildebrandt bor hos en venn i Sharm el-Sheikh under konferansen. Hjemme i Sverige har hun startet klimagruppen GrandmasForFuture – Katrineholm.

Hun har selv to barnebarn, men sier hun driver klimaaktivisme for alle verdens barn. I tillegg til å sykle, spiser hun vegetarisk.

– De store lederne må forstå at det er alvor og at de må gjøre noe, sier Hildebrandt.

Et tema som opptar henne på toppmøtet, er hvorvidt rike land skal betale for ødeleggelsene som følge av klimaendringene. Diskusjonen blir kalt «tap og skade» og er offisielt på agendaen på FNs klimatoppmøte for første gang.

Utfordret Egypts president

Det var presidenten i Egypt, Abdel Fattah al-Sisi, som inviterte henne til toppmøtet i Sharm el Sheikh, sier Hildebrandt. Han ville ta en sykkeltur med henne, og det hele fant sted den første uken på toppmøtet.

Selv brukte Hildebrandt tiden på å utfordre han på protestmulighetene i Egypt, som nærmest er ikke-eksisterende.

Helgen mellom de to ukene på klimatoppmøtet er vanligvis fylt med store protester og demonstrasjoner ute i gatene, men i Sharm el-Sheikh var det stille.

Her må demonstranter forholde seg til strenge regler, som at protesten må meldes fra om dagen i forveien og at alle budskap må godkjennes.

Hildebrandt sier hun ikke fikk særlig til svar av presidenten om dette.

FNs klimatoppmøte Klimaforhandlingsmøte som holdes i Sharm el-Sheikh ved Rødehavet fra 6. til 18. november.

Nesten alle verdens land deltar i forhandlingene. I tillegg vil organisasjoner, pressefolk og representanter for næringsliv være til stede.

Forhandlingene dreier seg i stor grad om gjennomføringen av klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.

Møtet omtales som COP27. Forkortelsen står for Conference of the partyer. «Partene» er i denne sammenhengen landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon.

Tilsvarende møter er blitt holdt nesten hvert år siden 1995.

Det er ikke lagt opp til at landene skal ta veldig store beslutninger under årets forhandlingsrunde i Egypt. Men fattige land har varslet at de vil løfte kravene om en ny ordning for kompensasjon for stadig hyppigere naturkatastrofer. (Kilder: UNFCCC, COP27, NTB) Vis mer

Glefset etter av løshunder

Hildebrandt forteller at hun syklet rundt 80 kilometer hver dag for å komme til Egypt. Hun tok også pauser over flere dager hos venner og kjente på veien.

Dorothee Hildebrandt ønsker klimarettferdighet og at rike land skal betale for ødeleggelsene som utslippene har ført til.

Turen gikk gjennom Danmark, Tyskland, Frankrike, Sveits, Østerrike, Slovakia, Ungarn, Kroatia, Serbia, Bulgaria, Hellas, Tyrkia, Libanon, Syria og Jordan. Og det gikk ikke knirkefritt.

– I Tyrkia og Jordan hadde jeg problemer med løshunder. De glefset etter meg og forhindret meg fra å sykle, sier hun.

En lokal mann hjalp henne med å komme forbi hundene i Jordan, forteller hun videre. Han gikk mellom hundene og Hildebrandt med en campingstol som beskyttelse. Hun ble heldigvis aldri bitt, og hadde tatt rabies-vaksine på forhånd i tilfelle.

Syklet i 60 år

Kjærligheten til sykling kom i tiårsalderen da Hildebrandt fikk sin første sykkel. Det var farmoren hennes om introduserte henne for transportmiddelet.

– Farmoren min og jeg syklet på ferie. Vi hadde ingen andre alternativer den gang, sier hun.

Den rosa elsykkelen står parkert utenfor konferanseområdet. Temperaturen kryper opp mot 28 grader, men det stopper ikke pensjonisten fra å sykle 40 minutter til toppmøtet daglig.

Fortsatt så foretrekker hun sykkelen som fremkomstmiddel. Hun bruker 40 minutter til og fra møterommene i Sharm el-Sheikh og der hun bor under konferansen.

Siden Hildebrandt ankom for en knapp uke siden, har hun og den rosa elsykkelen blitt en merkbar figur på konferansen. På konferansen møter hun andre aktivister og snakker med presse fra hele verden. Mange har lyst til å ta bilde med henne.

Også i fjor syklet hun til klimatoppmøtet, den gang fra Sverige til Skottland, en tur som tok rundt fire uker.

– Hvordan kommer du deg hjem igjen etter dette?

– Jeg skal sykle! Men uten stress. Så jeg skal nok ta meg god tid og besøke flere venner, sier Hildebrandt.