Merker gasstrykk fra Europa: Frykter å forbli klimatapere

SHARM EL-SHEIKH (E24): En rekke nye gassavtaler har kommet i kjølvannet av Russlands krigføring. Den afrikanske organisasjonen «Don’t Gas Africa» advarer mot å låse Afrika inne i en fossil tidsalder.

En gruppe afrikanske aktivister demonstrerer for de mange gassavtalene som har blitt halt i land de siste ukene.

På grunn av Russlands struping av gasseksport til Europa, har flere land fått et akutt behov for nye gassanlegg.

Dean Bhebhe fra Zimbabwe leder kampanjen «Dont Gas Africa».

I 49 av 54 afrikanske land leter fossile selskaper etter nye prosjekter, ifølge en undersøkelse fra organisasjonen Urgewald. To tredjedeler av selskapene er europeiske.

– Gass er en farlig og kortsiktig løsning, sier Dean Bhebhe fra Zimbabwe, som leder kampanjen «Don’t Gas Africa».

Sammen med aktivister fra en rekke afrikanske land mobiliserer han nå mot selskaper som ønsker å utvinne olje og gass som skal sendes til Europa.

Aktivistene mener Vesten låser Afrika inne i en fossil tidsalder for å sikre gass til seg selv, mens afrikanere sitter igjen uten energi og arbeidsplasser.

Vil ikke være et offer for klimakrisen

I Afrika mangler over 650 millioner mennesker tilgang på energi. Likevel ønsker ikke Bhabhe fossile investeringer fra vestlige land velkommen.

– Å adoptere fossile praksiser her vil føre til mer tørke, flom og global oppvarming. Det har allerede rammet Afrika i stor grad, sier han.

En rekke afrikanske land merker klimaendringene på kroppen i form av flom, hetebølger og tørke. Tørken er for eksempel verre enn på 40 år, og hvert fjerde sekund dør et menneske av sult.

Bhabhe mener det er frustrerende at olje- og gasselskaper bruker historien om energimangel i Afrika som et narrativ for å lete etter gass som kan eksporteres til Europa.

– Vi trenger fornybar energi i Afrika. Det vil det gjøre Afrika til en større spiller internasjonalt, i stedet for et offer for klimakrisen, sier han.

Koaile Monaheng fra Lesotho mener fornybar energi vil bidra til utvikling for Afrika, men ikke fossile prosjekter.

Kan ødelegge for klimamål

Overinvesteringer i gass kan også ødelegge for klimamålene, ifølge en årlig analyse fra Climate Action Tracker. I den fremgår det også at de mange gassprosjektene kan fortrenge investeringer i fornybar energi.

– Vi synes det er merkelig å se at selskaper leter etter olje og gass på et kontinent som har de største mulighetene for å få på plass gode fornybare løsninger, sier Heffa Schuecking, direktør for den tyske tankesmien Urgewald.

Koaile Monaheng fra Lesotho, som også jobber med «Don’t Gas Africa»-kampanjen, er enig. Han mener det ikke finnes gode bevis for at fossil energi har gitt utvikling, fremgang og likestilling i afrikanske land.

– Hvis det hadde vært det, hadde Nigeria vært et av de beste landene.

I Nigerdeltaet har oljesøl forurenset sjø og land i over 50 år. Det blir kalt en av verdens største miljøødeleggelser, og mange steder utgjør forurensningen en «alvorlig risiko» for innbyggernes helse.

Equinor på klimatoppmøte

Blant oljeselskapene som er mest ivrige etter å utvinne i Afrika, er franske TotalEnergies og italienske Eni. Equinor sitter heller ikke på bakbena. Selskapet leter blant annet etter gass i Tanzania.

– Regjeringen i Tanzania har et sterkt ønske om å få etablert et rammeverk som åpner for industrielle investeringer i et nytt gassprosjekt som kan skape arbeidsplasser og store inntekter til landet. Vi og partnere har en konstruktiv dialog med myndighetene om å komme videre med planene, men vi har foreløpig ingen avtale på plass, sier talsperson Ola Morten Aanestad i Equinor.

Anders Opedahl og flere av lederne i Equinor var også på klimatoppmøtet forrige uke. På spørsmål om hva Equinor gjør på et klimamøte, er svaret «lytte, lære og ta del i dialogen».

Egypt er en hotspot for olje og gass: Hele 55 selskaper ser på felt i Egypt. Her fra Eni's oljeterminal utenfor Libya.

– I et år hvor det er mye fokus på forsyningssikkerhet og energipriser ønsket vi å understreke at vårt arbeid med dekarbonisering fortsetter med full styrke og at våre klimaambisjoner står ved lag, sier Aanestad.

Han understreker at det ikke ble inngått noen avtaler med afrikanske land mens sjefene var på klimatoppmøtet.

Equinor i fire afrikanske land

Fra før av har Equinor aktivitet i Algerie, Angola, Libya og Nigeria.

– Hva tenker dere om kritikken som går på at aktører fra oljebransjen bruker toppmøtet for å skaffe avtaler som kan gi energi til Europa i stedet for å bidra til å bygge ut fornybart i Afrika?

– For egen del håper vi COP27 gir nye muligheter der regjeringer og næringsliv kan samarbeide for å forsere energiomstillingen, sier Aanestad fra Equinor.

På klimatoppmøtet i år er 636 av deltagerne til stede fra olje- og gassindustrien. Det er en økning på 25 prosent siden i fjor, ifølge en undersøkelse fra Global Witness, Corporate Accountability og Corporate Europe Observatory.