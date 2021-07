Gamle kaviartuber kan gjøre industrien mer miljøvennlig

Fire grønne saker du må få med deg fra uken som gikk.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

1. EU med «superpakke» for klimaet

– EU har satt seg i førersetet når det gjelder utslippskutt. Europa vet hvor de vil, sa næringsminister Iselin Nybø (V) til meg da vi snakket sammen på telefonen om EU sin nye klimapakke.

Tiltakene, som ble lagt frem onsdag, omfatter alt fra klimakutt for biler, fly og skip til mer miljøvennlige boliger, treplanting og omstilling av industrien.

Det som har fått mest oppmerksomhet her hjemme, er forslaget om å innføre en karbontoll (CBAM på EU-språket) på varer som er produsert i land med høye utslipp. I første omgang skal tollen gjelde jern, stål, aluminium, sement, gjødsel og elektrisitet.

Norsk industri frykter at karbontollen skal erstatte dagens løsninger som sikrer dem flere milliarder i statsstøtte gjennom CO₂-kompensasjon. BT-kommentator Hans Mjelva skriver at få land har mindre å tape på klimapakken enn Norge.

Luftslott eller realitet? Klimatiltakene vil først tre i kraft når samtlige 27 medlemsland har godkjent dem. Det er en prosess som kan ta mange år. De fleste EU-landene vil ivareta egne interesser, som for eksempel kullproduksjon i Polen. Å få godkjent klimapakken kan bli en lang og smertefull prosess, skriver The Economist.

2. Lanserer abonnement på karbonfangst

Selskapet Aker Carbon Capture skal lansere en abonnementstjeneste for karbonfangst. Det annonserte selskapet da de la frem resultatene sine denne uken.

Karbonfangst og -lagring innebærer at man fanger og lagrer CO₂, som ellers ville blitt sluppet ut. Aker Carbon Capture sier at interessen fra selskaper som vil redusere industrielle utslipp, har skutt i været.

I abonnementstjenesten skal Aker Carbon Capture levere og drive karbonfangstanlegg og sørge for transport og lagring. Kunden skal kun betale for hvert tonn CO₂ som fanges og lagres, ifølge selskapet.

Dykk dypere: Regjeringen skal bruke nærmere 17 milliarder kroner på et prestisjeprosjektet for karbonfangst og -lagring. Co₂-en skal fanges på sementfabrikken Norcem i Oslo og fraktes med skip til Øygarden utenfor Bergen. Derfra skal den pumpes ut i Nordsjøen og lagres permanent under havbunnen.

3. Amerikanske flyselskap kjøper svenske elfly

Det amerikanske flyselskapet United satser på svenske elfly. Sammen med regionflyselskapet Mesa Air Group og et av Bill Gates sine fond har de investert i Göteborg-baserte Heart Aerospace.

Det svenske elflyselskapet holder på å utvikle et elfly med 19 seter og en rekkevidde på 400 kilometer. Målet er å få godkjent flyet for drift innen 2026.

Både United og Mesa har lagt inn en bestilling på 100 elfly hver fra Sverige.

Dette blir dyrt: United vil også satse på den gamle Concorde-teknologien med supersoniske fly. De beveger seg raskere enn lydens hastighet. Selskapet skal også bruke 1 milliard dollar på 200 flygende drosjer, ifølge The Wall Street Journal.

4. Hydro vil ha tomme kaviartuber

Industrigiganten Hydro vil ta i bruk mer resirkulert aluminium i produksjonen sin. Gamle kaviartuber, avkappede rør og høyspentkabler kan bidra til å øke produksjonen med 100.000 tonn i året.

Samtidig bidrar dette til å gjøre sluttproduktet mer miljøvennlig, forklarer fabrikksjef på Hydro i Høyanger, Arne-Martin Kjærland. Det brukte aluminiumet bidrar nemlig til å senke karbonfotavtrykket, fordi det allerede har vært i bruk. Noe av det som gjør aluminium unikt, er at kvaliteten er like god enten den er resirkulert eller ny, forklarer Kjærland.

Det store bilder: Etterspørselen etter aluminium har økt betydelig de siste ti årene, blant annet til produksjon av elbiler. Det fører også til betydelige utslipp. 60 prosent av all aluminium i verden produseres i Kina, som har fire-fem ganger så høye utslipp som norsk produksjon.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

