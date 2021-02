DNB vil trigge 130 grønne milliarder: Straffer «brun» eiendom med dyrere lån

Landets største bank går «all inn» i grønne eiendomslån, og varsler bruk av både gulrot og pisk for å nå sitt nye utlånsmål: 130 milliarder kroner innen 2025.

VIL TRIGGE 130 GRØNNE MILLIARDER: Olav T. Løvstad er sjef for DNBs seksjon for eiendom og entreprenør. Vis mer byoutline Mellingsater/Larsen / DNB

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Det klekkelige beløpet utgjør over halvparten av DNBs samlede utlån i eiendomssektoren, opplyser storbanken til E24 – som i dag har utlån på rundt 250 milliarder, inklusive boligutvikling og næringseiendom.

DNBs nye plan innebærer dermed en markant endring i utlånsporteføljen. Men det betyr også at eiendomsaktører på kapitaljakt står overfor tøffere miljøkrav og endrede lånebetingelser hos storbanken.

Det er anslått at eiendomssektoren alene forbruker 40 prosent av materialressursene og inntil 40 prosent av energien i samfunnet.

– Klimautslippene fra eiendomssektoren har nok blitt litt underkommunisert i Norge, sier DNB-topp Olav T. Løvstad til E24.

Les også Olav Thon Eiendomsselskap ga 1,7 prosent leierabatt i fjor

Varsler dyrere lån til «brun» eiendom

Han leder storbankens seksjon for eiendom og entreprenør, og mener 130-milliardersmålet viser «veldig høye ambisjoner».

Og for å innfri på den grønne målsettingen, ser DNB sitt snitt til å gi eiendomsaktører noen tydelige økonomiske incentiver:

– Fra nå av gir vi rett og slett lavere priser til mer bærekraftige prosjekter, sier Løvstad.

– Og eiendomsutviklere som ikke vil eller kan innfri de nye miljøkravene deres – må de belage seg på dyrere lån?

– Ja, svarer Løvstad kontant:

– Å bygge grønt innebærer lavere risiko, sånn vi vurderer det. Derfor skal det også få bedre lånevilkår og betingelser.

Les også DNB har ikke satt av mer til utlånstap siden finanskrisen

Miljøkrav i kø

DNBs grønne storsatsing på eiendomsfronten deler seg i hovedsak i to kategorier, med tilhørende miljøkrav: Eksisterende bygg og nybygg.

Løvstad sier begrenset tomteareal gjør det helt urealistisk å få til store utslippskutt for eiendomssektoren i Norge hvis gamle bygg står «urørte».

– Å endre den eksisterende bygningsmassen betyr ekstremt mye, sier han.

– Vi kaller det ofte for «brune bygg» her i DNB. De må bli grønnere, og de må bli smartere, sier Løvstad.

DNB sier de vil kreve 30 prosents kutt i energiforbruket for å innvilge grønt lån til rehabilitering av boliger og næringsbygg.

For næringsbygg over 1.000 kvadratmeter krever DNB også energiattest. Dette er allerede et myndighetskrav, men ifølge Løvstad skorter det ofte likevel.

Senker renten og øker lånebeløpet

For å innvilge grønne lån til bygging av nye næringsbygg over 5.000 kvadratmeter vil banken i tillegg kreve «very good»-resultat etter miljøsertifiseringsstandarden BREEAM-NOR.

BREEAM er et internasjonalt miljøsertifiseringsprogram for bygninger. Det ble utviklet på 1990-tallet og har siden blitt den mest utbredte standarden.

I tillegg stiller DNB enkelte krav på toppen.

– Dette vil bety at eiendomsutviklere må innfri krav til for eksempel energiforbruk, materialvalg, transport, søppelhåndtering, og beliggenhet til kollektivknutepunkter, sier Løvstad.

– Vi tror dette er krav med ganske stor påvirkningskraft på bransjen, sier han.

Han utdyper gulroten – og dels pisken – som heretter venter kapital-tørste eiendomsaktører:

LIKER BEST GULROT: NBBL-sjef Bård Folke Fredriksen. Vis mer byoutline Morten Uglum

– Vi har bestemt oss for å gi inntil 10 basispunkter (0,1 prosent) lavere rente på grønne eiendomslån. I tillegg er vi villige til å gi noe høyere lånebeløp, noe som jo monner for investorer som søker avkastning på egenkapitalen.

Boligtopp: Mest sans for gulrot

– Jeg har mer sans for gulrot enn pisk, men grunnleggende så synes jeg DNB tenker riktig, sier Bård Folke Fredriksen til E24.

Han er sjef i Norske Boligbyggerlags Landsforbund (NBBL). Folke Fredriksen stusser imidlertid over at DNB kun lover rentekutt på inntil 10 basispunkter.

– Det er ikke veldig mye, mener han.

– DNB lokker også med mulighet for høyere lån hvis det er grønt?

– Jeg tenker dette er en start, men at det viktigste er at initiativet sparker i gang en konkurranse mellom bankene, svarer NBBL-sjefen.

DNB tror på sin side at det samlet sett blir «veldig attraktivt å sikre denne typen finansiering».

– Vanskelig å lure til seg grønne lån

– Det har vært en viss debatt rundt grønnvasking: Risikerer man at eiendomsaktører villeder om miljøtiltak for å sikre seg den gunstigste finansieringen?

– Det ligger absolutt en viss risiko i dette, som vi også har brukt en del tid på. Men det stilles såpass mange konkrete tredjeparts miljøkrav, at jeg tror det blir veldig vanskelig å lure til seg grønne lån på feil grunnlag.

Løvstad opplever at det dessuten blåser en grønn vind over eiendomsbransjen i Norge.

– Det er et stykke å gå, men utviklingen er positiv i Norge. Flere tar miljøkrav inn i forretningsstrategien, og det har vært en økning i bruk av miljøsertifisering.

– Jeg tror flere og flere tenker på hvilke bygg de skal jobbe i, eller hva slags boliger de skal bo i.

Publisert: Publisert: 28. februar 2021 12:04