Staten går inn for å bygge batterifabrikk sammen med Morrow Batteries

ARENDAL (E24): Næringsminister Jan Christian Vestre og statlige Siva deler en batterinyhet under Arendalsuka. - Nå er det klart at Siva har vedtatt et strategisk samarbeid med Morrow Batteries, sier Vestre.

Næringsminister Jan Christian Vestre meldte om at han ville dele en nyhet om batterier tirsdag kveld. Her fra lanseringen av regjeringens satsning på havvind.

Utenfor Clarion Hotel Tyholmen møter Vestre pressen etter en hasteinnkalt pressekonferanse.

– Dette er ikke hvilken som helst dag, i dag skrives et nytt kapittel i industrihistorie, sier Vestre.

Vestre sier til pressen at statlige Siva skal gå inn med 480 millioner kroner i et felles eiendomsselskap som skal sette opp batterifabrikk til Morrow. Siva skal eie 67 prosent av eiendomsselskapet.

Vestre sier Morrow Batteries med dette settes i stand til å igangsette fabrikk nummer 1 i Arendal, som skal stå klar i 2023.

– Det her er en fantastisk dag for å vise hvordan vi som statlig aktør kan gi risikoavlastning. Vi bringer med oss 50 år med kompetanse for å bygge gode fremtidsrettede industribygg, sier Andreas Enge, konstituert administrerende direktør i Siva.

– Det skal investeres mange milliarder

– Hvorfor Morrow?

– Morrow er en av de som har kommet lengst, og har holdt på siden 2014, og bygget nå testanlegget sitt og skaffer seg kunder. Siva og Morrow har gjort en vurdering at dette partnerskapet er nyttig og at det er i tråd med sånn vi tenker rundt batteristrategien, sier Vestre.

– SV ba om dette i mai, har dere valgt å høre på dem?

– Nei, vi har også sagt at vi vil stille opp for batteriaktører gjennom klimainvesteringer. Staten gikk tidligere inn med 75 millioner i egenkapital i selskapet og 100 millioner i tilskudd for utvikling av ny batteriteknologi, svarer Vestre.

– Fra da vi tiltrådde i regjering, har vi vært opptatt av å spisse virkemiddelapparatene, for å raskere mobilisere privatkapital i de grønne investeringene våre.

Næringsministeren peker på at dette er en enda større nyhet, fordi det gir muligheten for Morrow å komme rasket i gang med byggingen.

– Det skal investeres veldig mange milliarder i batteriindustrien de neste årene, først og fremst gjennom privat kapital.

Jan Christian Vestre peker på at Siva er en del av det nye virkemiddelapparatet, for raskere grønne investeringer.

Leder av miljøstiftelsen Bellona, Frederic Hauge, er veldig stolt av investeringen.

– Dette er noe av det morsomste jeg har vært med på i mitt liv, at de fikk denne investeringsbeslutningen. Vi har jobbet 20 timer i døgnet i flere år for å få dette til, men det er ikke bare oss. I dag er jeg veldig stolt for at vi har fått det til.

Bjørn Rune Gjelsten eier den største aksjeposten på 36,1 prosent i Morrow Batteries, gjennom selskapet Noah. Nest største eier er Agder Energi, med 35,3 prosent.

Satser på gigafabrikk i Mo i Rana

Regjeringen anslår at behovet for statlige lån, garantier og egenkapital til det grønne industriløftet er anslått til 60 milliarder kroner frem mot 2025.

Fra før av har batteriselskapet Freyr Battery fått en betydelig statssum.

Gjennom det statlige investeringsselskapet Eksportfinansiering Norge (Eksfin), gir regjeringen fire milliarder i garantier og lån til byggingen av Freyr Battery sin gigafabrikk i Mo i Rana.

Det norske batteriselskapet Freyr, som ble børsnotert i New York i juli 2021, skal etter planen bygge batterifabrikker for 40 milliarder kroner i Mo i Rana

Rettelse E24 meldte tidligere at staten kjøper seg inn i Morrow Batteries, men det riktige er at de kjøper seg inn i eiendomsselskapet knyttet til batterifabrikken. Feilen ble rettet 09.58.