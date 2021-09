Aker svir av ti millioner på reklamefilm med Chuck Norris

– Vi tar det herfra, Chuck Norris! roper Aker i sin nye reklamefilm. Den gamle actionhelten får 1,7 millioner for bryet.

BEKJEMPER KLIMAKRISEN: Chuck Norris i Akers nye reklamefilm. Vis mer

Onsdag ettermiddag lanserer Aker sin nye sjarmoffensiv i form av en ny reklamefilm med filmstjernen Chuck Norris.

Med slagordet «Verdens tøffeste jobb» spilles det på Norris’ status som kulthelt som kan knuse alle fiender og løse enhver tilsynelatende umulig utfordring.

I den nye Aker-filmen, som er regissert av den norske Hollywood-regissøren Espen Sandberg, fanger Norris karbon med pusten og omgjør sol og vind til energi med bare nevene, mens han rir på en spekkhogger.

– Vi tar det herfra, Chuck Norris! sier Aker, med referanse til industrikonsernets nye satsinger på fornybar energi.

Aker er ikke fremmed for å bla opp for store reklamestunts, og den svært vellykkede «Nøtteknekker»-kampanjen fra 2005 kostet 7–8 millioner kroner å lage, ifølge Dagbladet.

Denne gangen beløper totalen seg til rundt ti millioner kroner, ifølge Akers informasjonsdirektør Atle Kigen.

– Av dette er 1,7 millioner i honorar til Chuck Norris. Det er viktig å merke seg at dette er en betydelig industrikampanje som vil bli vist på TV og andre kanaler, og totalt ni Aker-selskaper står bak, sier Kigen til E24.

KLIMAHELT: Chuck Norris fanger karbon med pusten. Vis mer

Appell til politikerne

Akers storoffensiv innen det grønne skiftet ble sparket i gang sommeren 2020, med etableringen av det nye investeringsselskapet Aker Horizons.

Siden er nysatsinger som Aker Clean Hydrogen, Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind spunnet ut og børsnotert i et heseblesende tempo.

I dagens pressemelding skrives det at «Aker-gruppen, som et nav i norsk industri, har det som trengs for å løse fremtidens energi- og miljøutfordringer».

Samtidig legges det ikke skjul på at dette krever at staten tar en betydelig del av regningen.

«Dersom politikere og myndigheter legger til rette for det, har vi gode forutsetninger for å trekke industriutviklingen raskere i en grønnere retning», skriver Aker-sjef Øyvind Eriksen i en pressemelding.

SATSER GRØNT: Aker-eier Kjell Inge Røkke og adm. direktør Øyvind Eriksen (i bakgrunnen). Vis mer

Eriksen mener, i likhet med resten av landets olje- og gassnæring, at det handler om å ha to tanker i hodet samtidig.

«Det er ikke mulig å slå av en svart bryter og trykke på den grønne. Olje og gass vil fortsette å være en viktig del av energimiksen fremover. Samtidig må vi investere i fornybar energi og bruke grønn teknologi for å betydelig redusere utslipp, bygge ny industri, og skape nye grønne arbeidsplasser», skriver Eriksen.