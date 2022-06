Equinor og belgiske Fluxys: Vil sende CO2 i rør til Norge

Equinor og Fluxys vil bygge et CO₂-rør som kan frakte CO₂ fra europeisk industri til Norge for lagring. – Nå tar vi grep for å levere, sier Fluxys-sjef Pascal de Buck.

Equinor har lang erfaring med fangst og lagring av CO2, blant annet her på Sleipner-feltet. Nå planlegger selskapet å frakte CO2 i rør fra industri i Nord-Europa til Vestlandet og lagre den under havbunnen.

Planene blir presentert i en melding fra Equinor.

Sammen med belgiske Fluxys planlegger det norske selskapet et 1.000 kilometer langt rør som kan frakte CO₂ fra industri i Nord-Europa til Norge.

Røret vil trolig gå fra Zeebrugge i Belgia til Norge, med mulige forgreininger til blant annet Dunkerque i Frankrike og potensielt også andre steder i Europa.

Det betyr at store industriaktører i disse områdene vil kunne fange CO₂ og sende den gjennom røret til vestkysten av Norge, hvor den kan lagres i reservoarer under havbunnen.

Beslutning innen 2025

Investeringsbeslutning for prosjektet er ventet innen 2025, opplyser Equinor. Inntil videre pågår det en forstudie av prosjektet.

Alternativet til et CO 2 -rør er å frakte CO 2 med skip til Norge, noe som koster mye penger. Røret skal kunne frakte 20 til 40 millioner tonn CO 2 per år, og kan dermed betjene en rekke kunder.

Store anlegg innen sement, stål og kraftproduksjon kan ha årlige CO 2 -utslipp på inntil flere millioner tonn hver.

Fluxys er operatør for et nettverk av gassrør, og skal bygge ut et system av CO 2 -rør på land som kan kobles til eksportrøret for CO 2 , opplyser selskapene. CO 2 -en skal lagres i Nordsjøen.

Har tilgang på CO₂-lagre

Equinor fikk nylig tilgang på betydelig CO₂-lagringskapasitet i Smeaheia-området. Tidligere har Equinor, TotalEnergies og Shell etablert CO₂-lageret Northern Lights, som del av regjeringens Langskip-prosjekt.

«Dette felles prosjektet mellom Equinor og Fluxys har som mål å utvikle CO₂-infrastrukturprosjektet slik at det er klart til bygging før utgangen av dette tiåret», skriver Equinor i medingen.

Nå vil selskapene ta kontakt med interessenter i industrier med store utslipp for å lodde interessen. Equinor inngikk allerede i 2019 sine første intensjonsavtaler om CO₂-lagring, da med selskaper som HeidelbergCement, Air Liquide, svenske Preem og finske Fortum.

– Begeistret

– Vi er begeistret over å lansere infrastrukturprosjektet for CO₂-transport med Fluxys i Belgia. Sammen har vi muligheten til å oppnå avkarbonisering i stor skala av europeiske, karbonintensive industrigrener, sier direktør for lavkarbonløsninger Grete Tveit i Equinor ifølge meldingen.

– Sammen med våre partnere kan vi levere en ende-til-ende-verdikjede for fangst og lagring av CO₂. Equinor mener at fangst og lagring av CO₂ er nødvendig for å lykkes i det grønne skiftet, og for å nå målet om netto null utslipp innen 2050, legger hun til.

Fluxys-sjef Pascal de Buck er fornøyd med avtalen med Equinor.

– Vårt mål med Equinor-Fluxys-prosjektet er å tilby en robust infrastrukturløsning for avkarbonisering, og nå tar vi grep for å levere, sier han.

Grete Tveit er konserndirektør for lavkarbonløsninger i Equinor.

