Skyhøy kvotepris kan endre markedet for grønne bedrifter

Co₂-kvoten har bikket et nivå som analytikere først ventet i 2030. – Endringen fra fossilt til fornybart kommer til å skje enda raskere enn man tidligere har trodd, sier biokullsjef.

Bærekraftsanalytiker Thina Saltvedt i Nordea peker på skyhøy kvotepris etter blant annet stigende gasspriser, færre klimakvoter og EUs nye klimapakke. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var anslått at EUs kvotepris ville bikke 90 euro per tonn Co₂ i 2030.

– Nå er vi der allerede, påpeker Thina Saltvedt, bærekraftsanalytiker i Nordea.

Fredag nådde kvoteprisen rekordhøye 94,81 euro. På samme tid i fjor lå den på rundt 38 euro.

Norske bedrifter har vært en del av det europeiske kvotehandelssystemet siden 2008. Systemet skal presse bedrifter til å kutte klimagassutslipp, men i flere år har det derimot vært et overskudd av kvoter, og prisene har ligget på svært lave nivåer.

Nå er kvoteprisen skyhøy, og det kan endre markedet for grønne selskaper i tiden fremover. Saltvedt peker på at kvotemarkedet er EUs og Norges viktige klimapolitiske virkemiddel for å nå klimamålene om netto null i 2050.

Klimakvoter En klimakvote er en tillatelse til å slippe ut en viss mengde klimagasser. Over tid reduseres antall kvoter, slik at utslippene av klimagasser totalt sett blir mindre. Et system for handel med klimakvoter kalles kvotesystem. I et kvotesystem finnes det et bestemt antall kvoter som kan selges og kjøpes. Det europeiske kvotesystemet (EU ETS) setter et tak på utslippene fra de europeiske bedriftene og aktivitetene som omfattes av systemet. Norske bedrifter har vært en del av det europeiske kvotesystemet gjennom EØS-avtalen siden 2008. Kvotesystemet dekker omtrent halvparten av de norske utslippene, i hovedsak fra industri og petroleum. Kilder: Regjeringen.no & Miljødirektoratet Vis mer

Kan bety millioner for store bedrifter

Hvis kvoteprisen holder seg på rundt 90 euro per tonn, kan det bety store summer for selskaper med store klimagassutslipp.

For en bedrift med utslipp på én million tonn betyr det at utslippskostnaden vil øke fra om lag 400 millioner kroner til om lag 900 millioner kroner i året, med mindre bedriften får tildelt gratiskvoter.

– Ikke alle deler av næringslivet er inkludert i kvotehandelen, men de sektorene som inngår i markedet er blant annet kraftproduksjon og varme, energiintensiv industri som for eksempel stål, aluminium og sement, sier Saltvedt.

Refinitiv-analytiker Ingvild Sørhus. Vis mer

Senioranalytiker Ingvild Sørhus i Refinitiv mener de høye prisene gjør at grønne bedrifter har en klar fordel.

– Har bedriftene allerede gjort omstilling for å kunne være levedyktige i det grønne skifte så betyr det at de er mindre eksponert for karbonprisrisikoen enn de som henger etter, sier hun.

Kan bytte fossilt med biokull

En av dem som merker den bratte økningen i kvoteprisen, er Cecilie Jonassen. Hun er administrerende direktør i det norske biokarbonselskapet Vow Green Metals som nylig debuterte på Oslo Børs.

– Kvoteprisen er viktig for det vi holder på med, og dette gjør at vi kan veksle fossilt kull med biokull i industrier som ikke kan bruke noe annet enn kull, sier Jonassen.

Cecilie Jonassen, administrerende direktør i Vow Green Metals, mener høy kvotepris kan forskyve overgangen fra fossilt til fornybart. Vis mer

Vow Green Metals bygger en fabrikk i Follum i Hønefoss hvor de skal lage biokull, også kalt biokarbon, ved å gjenvinne rivningsmaterialer som for eksempel plankebiter.

Biokull kan brukes i stedet for fossilt kull, noe som enkelte industrier trenger for å kunne produsere for eksempel stål eller silisium. Biokullet fra Vow Green Metals kan for eksempel brukes som reduksjonsmiddel i silisiumproduksjon, som igjen brukes i solcellepaneler.

– Kvoteprisen har steget så raskt at endringen fra fossilt til fornybart kommer til å skje enda raskere enn man tidligere har trodd, sier Jonassen.

– Mange føler kanskje at det er en stor risiko å ta i bruk ny teknologi, men risikoen ved å ikke gjøre det blir sannsynligvis høyere, sier hun.

Vow Green Metals har en intensjonsavtale med silisiumprodusenten Elkem per i dag.

Markant oppsving i snittpris

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) anslår at CO₂-kvoteprisen vil ligge på rundt 75 euro per tonn i snitt for 2022.

– Det er en markant oppgang sammenlignet med snittprisen som i 2021 har ligget på 52 euro tonnet, sier Thina Saltvedt.

Hun trekker frem tre ting som kan ha drevet prisene oppover:

Tilbudet ble strammet inn ettersom markedsstabilitetsreserven – en mekanisme for å dempe overskuddstilbudet av kvoter – fjernet 308 millioner tillatelser mellom september 2020 og august 2021. Mekanismen er planlagt å fjerne ytterligere 378 millioner kvoter mellom september 2021 og august 2022. Dette reduserer nåværende tilgjengelighet av kvoter, noe som legger press oppover på prisene. Stigende gasspriser økte etterspørselen etter tillatelser. Markedet vil trolig bli strammet inn i tiden fremover. EU-kommisjonen la ut et lovreformforslag i sommer, kalt, «Fit for 55», der de ba om en engangsreduksjon i karbonkvotetaket og en raskere reduksjon i den årlige tilgangen på CO₂-kvoter.

Kvotepris kan bikke 100 euro

– Hvordan vil høy kvotepris slå ut på det norske næringslivet i 2022 og i årene fremover?

– Hensikten med høye kvotepriser er å få bedrifter med høye klimagassutslipp til å legge om sin drift og å øke tempoet i det grønne skiftet, det vil si det skal lønne seg å redusere klimagassutslippene sine på sikt. Det skal gjøre det dyrere å slippe ut skadelige klimagasser eller å forurense, sier Saltvedt.

Sørhus trekker frem at det europeiske karbonmarkedet er i en sterk «bullish trend» nå og at vi kan ikke utelukke en karbonpris på rundt 100 euro per tonn om ikke altfor lenge.

– Høye karbonpriser har støtte fra et stramt gassmarked og at bedrifter gjør seg klare til utslippsoppgjøret for 2021 hvor utslippene gikk opp, sier hun.

