Har brukt tre måneder på å vurdere strømstøtte til nærvarme

Nærvarme får fortsatt ikke strømstøtte, nesten tre måneder etter at Stortinget ba regjeringen om å få på plass en ordning.

– Vi skjønner ikke hvorfor dette tar slik tid. Departementet har vært klar over situasjonen for nærvarmeanleggene i et halvt år. Vi begynner derfor å bli utålmodige.