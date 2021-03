Transportaktører satser stort: Vil ha minst 100 hydrogenlastebiler i 2025

Aktører som Rema, Posten, Coop og Schenker setter et mål om å få 100 hydrogenlastebiler på veiene innen 2025, sammen med blant andre fyllestasjonsaktører som Everfuel og Hynion.

KUTT: Posten er en av flere aktører som nå ønsker å ta i bruk hydrogenlastebiler for å kutte utslipp. Bildet er fra Hellestø-stranden i Sola. Vis mer byoutline Søren Nielsen / Posten

En rekke aktører i transportbransjen, kraftbransjen og fyllestasjonsbransjen samarbeider nå om å ta i bruk hydrogenlastebiler i Norge.

Prosjektet H2 Truck er finansiert av partnerne, Viken fylkeskommune og Oslo kommune gjennom Klima- og energifondet.

Jan Carsten Gjerløw er daglig leder i selskapet Evig Grønn AS og prosjektansvarlig for prosjektet H2 Truck. Vis mer byoutline Kristin Svorte

Blant partnerne i prosjektet er Statkraft, Coop, Toyota, Everfuel, Rema, DNB, DB Schenker, Posten og Ballard Power Systems (se faktaboks for hele listen).

Målet er å få minst 100 hydrogenlastebiler på veiene innen 2025, samtidig som en rekke fyllestasjoner skal bygges ut. Dette er imidlertid avhengig av støtte fra statlige Enova.

Daglig leder Jan Carsten Gjerløw i selskapet Evig Grønn AS er prosjektansvarlig for H2 Truck.

– Vi har satt et mål om at de 100 første hydrogenlastebilene skal være på veien innen 2025. Det er ikke noe endelig mål, men et foreløpig mål slik at vi kan få dette i gang, sier Gjerløw til E24.

Partnerne har jobbet med prosjektet en stund, og mener nå at det er modent nok til å bli presentert for offentligheten. Da kan man også diskutere eventuell finansiering med Enova.

– Introduksjonen av hydrogenlastebiler er avhengig av offentlig-privat samarbeid. Her er det aktører som er villig til å gå foran og satse, og så må det offentlige følge opp på ulike måter. Vi vil senere komme tilbake til hva det er behov for av rammevilkår, sier Gjerløw.

Det finnes flere leverandører av hydrogenlastebiler, inkludert amerikanske Nikola som også er en stor kunde for norske Nel, og Hyundai som har en stor ordre på hydrogenlastebiler i Sveits.

En rekke land i Europa i ferd med å drysse ut titalls milliarder kroner på hydrogenløsninger til industri og tungtransport. Også i Norge finnes det en rekke hydrogensatsinger, særlig knyttet til maritim næring, som bidrar til å sette hydrogen på kartet.

Dette er partnerne i prosjektet: Statkraft

Everfuel Norway

Hynion

Ballard Power Systems Norway

Toyota Norge

DB Schenker

Partifrakt

Posten Norge

PostNord

Transport-Formidlingen

Coop Norge

Rema Distribusjon Norge

DNB

Ife / FME MoZEES

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Miljøstiftelsen Zero Vis mer vg-expand-down

– Vil være den grønneste

Posten var tidlig ute med omstilling av bilparken sin, og begynte med de små varebilene i 2010. Nå har Posten 1.600 kjøretøy på alternative drivstoff, inkludert 1.000 elektriske kjøretøy.

Seniorrådgiver for miljø og bærekraft Hege Sagplass i Posten. Vis mer byoutline Posten

Nå har Posten også begynt å skifte ut de store kjøretøyene, og så langt har de fire elektriske lastebiler og en som går på flytende biogass. På lengre avstander og for de tyngste kjøretøyene kan hydrogen være aktuelt.

– Vi har rundt 900 lastebiler i konsernet, og alt skal omstilles på sikt, sier seniorrådgiver for miljø og bærekraft Hege Sagplass i Posten til E24.

Hydrogenlastebiler kan være aktuelt for Posten, men det krever samarbeid mellom private og offentlige, tror hun.

– Da må aktørene i markedet gå foran, men det må også være attraktive rammevilkår og støtteordninger. Du kan ikke ha grønn omstilling med rød bunnlinje, og så langt er denne teknologien dyr, sier Sagplass.

Så langt er en elektrisk lastebil tre ganger dyrere i innkjøp og en hydrogenlastebil rundt fem ganger dyrere i innkjøp enn en fossil lastebil, ifølge Sagplass. Biler med ny teknologi har også ofte lav restverdi etter bruk.

Vil bygge 15 fyllestasjoner

Euronext Growth-noterte Everfuel la i forrige uke frem planer om å bygge ut 15 fyllestasjoner i Norge, til bruk i tungtransport, busser og taxiselskaper.

Selskapet kjøpte i fjor to stasjoner fra Uno-X, som snart skal i drift. Fra før har også selskapet Hynion en fyllestasjon på Høvik.

Forretningsutviklingssjef Helge Skaarberg Holen i Everfuel. Vis mer byoutline Privat

Lykkes H2 Truck-prosjektet, kan fyllestasjonsaktørene få en trygghet for sine leveranser, mens lastebileierne får trygghet for at de har tilgang på hydrogen.

– H2 Truck-prosjektet har en ambisjon om å bringe hele verdikjeden sammen, og inkluderer en dialog med produsentene av lastebiler om leveranser, oss som leverer fyllestasjoner og aktørene som skal fylle hydrogen på disse stasjonene, sier forretningsutviklingssjef Helge Holen i Everfuel til E24.

– Målet er å få alle til å marsjere i takt. Det er ganske kostbare stasjoner vi skal bygge, så det er viktig å time dette slik at vi vet at de store aktørene får skaffet bilene til stasjonene er klare. Da skaper man mer forutsigbarhet for alle parter, sier han.

Vil ha myndighetene med

Hvis store aktører som Posten, Coop, Rema og DB Schenker bestemmer seg for å kjøpe noen hydrogenlastebiler hver, blir det fort noen titalls biler.

– Da vet vi hvilke korridorer vi skal satse på, for eksempel Oslo-Trondheim eller Oslo-Stavanger, og de store aktørene kan sette bilene inn på disse aksene. Da får aktørene demonstrert at bilene virker, og vi får demonstrert at fyllestasjonene virker. Og da kan de store innkjøpene av biler begynne, sier Holen.

Han mener volumet for hydrogenfyllestasjoner vil være såpass lavt i begynnelsen og at usikkerheten er såpass stor at myndighetene må spille en rolle.

– Enova sier til oss at vi må alliere oss med aktørene, slik at utviklingen av fyllestasjoner og innkjøpene av lastebiler skjer parallelt. Hvis vi for eksempel får 40 prosent støtte til de første 15 stasjonene vi skal bygge, så regner vi med at støttebehovet vil gå ned over tid, sier Holen.

DB Schenker er blant aktørene som ønsker å satse på hydrogenlastebiler. Vis mer byoutline DB Schenker

Satser først i Oslo

Gjerløw sier at Oslo-regionen vil være et naturlig utgangspunkt for de første hydrogenlastebilene og fyllestasjonene.

– Målet er å få satt i gang prosessen og få de første lastebilene på veien, og få bygd en infrastruktur som kan få snøballen til å rulle, sier han.

– Det trengs et samarbeid mellom det offentlige og det private, for ingen aktører kan gjøre et slikt løft alene. Brukerne av slike lastebiler trenger infrastruktur, og de som skal bygge ut infrastrukturen er avhengig av brukere, sier Gjerløw.

