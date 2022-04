Disse gründerne kutter klimautslipp stein for stein

En teglstein som brukes på nytt har hundre ganger lavere CO₂-utslipp enn en ny. Høine sørger for at gammel stein får nytt liv. Nå er de valgt ut til et akseleratorprogram og skal kutte CO₂ enda raskere.

Gründer Jorunn Tyssø i Høine.

– Murstein er designet for ombruk, sier Høine-gründer Jorunn Tyssø.

I Norge kaster vi mer teglstein enn vi bruker, opplyser firmaet på nettsiden sin. Men hvis vi heller bruker teglsteinen på nytt, reduserer vi avfall, sparer store mengder energi, og tar ut mindre leire fra naturen.

– Murstein har blitt ombrukt i generasjoner før oss, men vi har mistet den kunnskapen, og vi skal ta den tilbake, sier Tyssø i podkasten «Folk som fikser verden» fra Historiebruket og Shifter.

Når man lager murstein, tar man først ut råvaren, altså leiren, fra naturen. Så tørkes den og brennes på tusen grader i tre timer. Deretter skal den fraktes, og murstein er tungt, så det tar mye energi. Det er altså et enormt potensial for å spare energi og utslipp ved gjenbruk av teglstein. Og Jorunn Tyssø merker at interessen for deres virksomhet øker.

Ildsjeler og nye systemer

– Det er så mange ildsjeler i byggebransjen. Vi har vært med på dette i tre år, og det skjer kvantesprang fra år til år. Endringen til det sirkulære skjer så fort nå.

Jorunn opplever at byggenæringen er veldig viktig fordi den favner hele den fysiske rammen for all vår sosiale aktivitet. Hun jobbet i mange år som produktdesigner i et stort amerikansk selskap. I 2018 ble hun fristilt fra jobben og begynte å gruble på hva neste karrieretrekk skulle bli. Hun dykket ned i Kate Raworths bok Doughnut Economics og fant en ny retning.

– Det å tenke at en designer skal sitte på samme sted i et lineært system går jo ikke. Den boka ble et paradigmeskifte i min forståelse. Vi må tenke nye systemer, holde produkter i omløp og bygge sirkulære tjenester på toppen, forteller Tyssø.

En steins identitet

Jorunn fant ut at hun måtte skape arbeidsplassen selv for å få gjøre det hun hadde lyst til. Sammen med makkeren Marie Indrelid Winsvold, som har bakgrunn fra byggebransjen, staket hun ut kursen og fant raskt ut at murstein var et godt sted å starte.

– Det har en magisk effekt å gi mursteinen en identitet. For da begynner byggherren å forvalte en ressurs i stedet for å skulle kvitte seg med avfall, sier hun.

Høine-prosessen er å gi en i utgangspunktet verdiløs stein en identitet. Gjennom å fortelle alt om mursteinen: farge, format, tekniske egenskaper, hvor den kan brukes, hvor den har vært brukt, høynes verdien og den blir mulig å omsette. Nøkkelen er å sette en prislapp på steinen. – Det er ganske interessant hva som skjer når vi setter en pris på noe. Det er nettopp det vi gjør. Vi setter pris på. Vi lager verdi.

Bygger muskler til nye løft

Nylig ble det kjent at Høine er ett av ni utvalgte firmaer til akselerator-programmet hos Startuplab, der de skal møte andre gründere, bransjeeksperter og investorer for virkelig å sette fart fremover.

– Det kom i grevens tid for oss. Vi får nå mer muskler til å løfte murstein til neste nivå og det er vi veldig klare for å sette i gang med, sier Jorunn Tyssø gledestrålende.

