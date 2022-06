I denne sanden dyrker de mat

YUMA (E24) Hver time blir 2000 amerikanske fotballbaner til ørken. Med en spesiell teknologi prøver norske Desert Control å begrense dette. E24 har som eneste medium fulgt dem på veien i USA.

For tre måneder siden var det bare sand her. Nå stikker grønne blader opp fra bakken i sirlige rekker. Innimellom ligger frukt og grønnsaker – snart klare for innhøsting. Ferdig utvokst paprika. Store vannmeloner.

De ser fremmede ut her i ørkenlandskapet i Yuma, helt sør i Arizona. Det er stikkende 40 grader. Siste regndråpe falt for flere måneder siden.

– Dette er ikke et område hvor det er lett å dyrke noe som helst, sier jordforsker Shaddy Alshraah.

Han er nylig ansatt i det norske selskapet Desert Control og var med da de i begynnelsen av mars sprayet flytende leire ut over det sandfylte platået. Så sådde de frukten og grønnsakene, som del av sitt første forskningsprosjekt i USA.

Etter innhøstingen vil vi få vite hvor god effekt oppfinnelsen har i områdene her, og om Desert Control har nådd målet sitt: Å omgjøre sanden i Arizona til dyrkbar matjord.

– Uten å trekke for mange konklusjoner, har jeg klart å se forskjeller helt fra begynnelsen, sier agronom Robert Masson, som følger opp studien på vegne av University of Arizona.

Han har mye erfaring med jordbruksstudier. Sjelden ser han en dramatisk effekt.

– Normalt er det uendelig lite utbytte. Kanskje en liten økning i avlingene. Men dette ... jeg har sett effekter hele veien, sier han.

Flere måneder tidligere sitter jordforsker Shaddy Alshraah i et hvitmalt møterom sammen med Ole Kristian Sivertsen. Han er administrerende direktør i Desert Control, som er i ferd med å etablere seg i USA.

Ennå har de ikke opprettet noe operasjonelt hovedkvarter. Nå forteller direktør Malcolm Green ved Maricopa Agricultural Center om fordelene ved å etablere det her, i lokaler eid av University of Arizona, like sør for Phoenix.

– Dette er et strategisk vekstområde for universitetet på alle måter. Du vil ha en stor fanbase her, sier Green.

Sivertsen beskriver deretter resultatene fra en studie Desert Control har gjennomført i De Arabiske Emirater i samarbeid med International Center for Biosaline Agriculture.

Studien dokumenterte at selskapets flytende leire (LNC) kunne føre til en vannreduksjon på 47 prosent ved bruk på sportsgress, golfbaner og parker.

I ett prosjekt i Dubai førte behandlingen til at palmer og flere andre typer trær trengte 50 prosent mindre vann. I tillegg har de blant annet sett en økning i avlinger på 17 prosent for vannmelon og 62 prosent for squash. De har også funnet en økning på opptil 400 prosent av sopp og mikrober i jorden.

– Vi ønsker å ha en vitenskapelig tilnærming i hvert enkelt marked vi går inn i, forteller Sivertsen.

Denne tilnærmingen er en av grunnene til at selskapet nærmer seg kommersialisering først 17 år etter at gründer Kristian Olesen fikk ideen.

Han fikk høre at forskere i Egypt prøvde å finne ut hvordan de best kunne tilsette jorden leire. Årsaken var at ørkenspredningen i Nildeltaet ble koblet til utbyggingen av en stor demning på 60-tallet, som hindret tilførsel av leire og mineraler til store landområder.

Olesen hadde bakgrunn fra oljebransjen og tenkte de kunne gjøre leiren flytende på samme måte som i olje- og gassindustrien.

Les mer om teknologien i faktaboksen under.

Desert Control Stavanger-basert gründerbedrift grunnlagt i 2017.

Administrerende direktør: Ole Kristian Sivertsen.

Styreleder: Knut Nesse.

Ca. 75 ansatte verden over. Hovedkontoret ligger på Forus i Stavanger.

Har utviklet patent på flytende NanoLeire (LNC – Liquid NanoClay). Gründer Kristian P. Olesen brukte 15 år på å utvikle teknologien i samarbeid med sønnen Ole Morten Olesen.

Innen brønnboring benyttes leire til borevæske (drilling mud) som brukes for å pumpe masse fra borkronen til overflaten. Her prosesseres leiren med kjemikalier og slampumper til en flytende «mud slush».

Gjennom prinsipper for geofysikk, partikkelteori, nanoteknologi og mekanisk engineering har Desert Control gjort det mulig å lage flytende homogenisert leire uten bruk av kjemikalier. Resultatet er at landområder kan behandles enkelt, uten manuell og maskinell bearbeiding av jorden.

Leiren skaper et naturlig bånd mellom sandpartikler og gjør sanden mer klebrig. Det skaper et nytt jordsmonn som planter og grøntområder kan vokse fra.

I april i fjor ble selskapet børsnotert på Euronext Growth. De hentet også inn 200 millioner kroner i en emisjon.

Like etter børsnoteringen inngikk de en avtale om samarbeid med investeringsselskapet Mawarid fra De forente arabiske emirater. Første del av avtalen innebar et pilotprosjekt hvor leiren skulle testes i flere områder i Emiratene der Mawarid-gruppen driver landbruk og skogforvaltning.

Med på eiersiden er en rekke kjente og pengesterke investorer som seriegründer Jakob Hatteland og Akva Group og Fjord Line-eier Frode Teigen, barnehage-bygger Einar Jansen, rederarving Cathrine Hermansen og Bergens-rederne Johan Odvar og Kristin Odfjell. Kilder: E24, Stavanger Aftenblad, Desert Control Vis mer

Det var ikke enkelt.

Kristian Olesen og sønnen Ole Morten brukte 12 år og 17 millioner kroner fra egen lomme på å utvikle teknologien. I 2017 begynte de å samle inn eksterne midler.

– De trodde de hadde nok data til at investorer bare ville kaste penger på dette. Det skjedde selvfølgelig ikke, sier Ole Kristian Sivertsen og ler.

På tross av gode feltresultater fra flere land, med dokumentert vannreduksjon på 50 prosent, hadde selskapet ingen ekstern validering. Det hørtes for godt ut til å være sant.

– Så ingen kjøpte seg inn i det, sier Sivertsen.

Daglig leder Ole Kristian Sivertsen

Noen få investorer så imidlertid potensialet, deriblant Knut Nesse, og i 2019 fikk de penger til å utføre den nevnte studien i Emiratene.

Samme år ble Ole Kristian Sivertsen ansatt som administrerende direktør, og siden har selskapet vokst eksponentielt. I januar 2020 var de tre ansatte, nå nærmer de seg 75.

I fjor vår hentet de 200 millioner kroner og ble notert på Euronext Growth. Forrige uke fikk de inn sin første kommersielle ordre i Emiratene.

På grunn av pandemien har imidlertid få sett prosjektene deres på nært hold, og som første medium har E24 fulgt en av studiene deres fra den spede begynnelse til innhøsting.

Vi møter Desert Control-direktøren for første gang i Silicon Valley. Her har de leid plass i Innovasjon Norges lokaler i Palo Alto. USA-operasjonen er helt i startfasen, men allerede for ett år siden ble Ole Kristian Sivertsen intervjuet i beste sendetid på CNN.

Han var totalt uforberedt på reaksjonene.

– Det var som å åpne slusene. Det kom e-poster fra overalt. Fra bønder, parker, byer, ja til og med privatpersoner som fortalte at grønnsakshagene deres tørker ut, sier Sivertsen.

– Jeg innså at det kanskje ikke var så lurt å være på CNN på det stadiet.

F.v.: Agronom Robert Masson, daglig leder Ole Kristian Sivertsen, USA-direktør Michael Davidson og jordforsker Shaddy Alshraah.

Blant dem som kontaktet Sivertsen var en vinbonde i California, som er rammet av den verste tørken i det sørvestlige USA på 1200 år.

– Han sa «vi trenger deres hjelp». Flere tusen kvadratkilometer må snart legges brakk, sier Sivertsen.

Men bøndene her er langt fra de eneste som rammes. Hvert eneste år går rundt tolv millioner hektar i verden tapt på grunn av tørke og ørkenspredning. Det tilsvarer 2000 amerikanske fotballbaner hver time, ifølge BBC.

Hvis disse områdene lå på rekke og rad, måtte du ha kjørt i 210 kilometer i timen for å holde tritt med ørkenspredningen.

I Arizona merker de også tydelig konsekvensene av tørken. Myndighetene har allerede kuttet i vannforsyningen på grunn av historisk lite vann i Colorado-elven, og nye, store kutt er ventet allerede neste år, ifølge Los Angeles Times.

– De siste 20 årene har området blitt så degradert at de store produsentene har solgt eller flyttet andre steder, sier Malcolm Green ved Maricopa Agricultural Center.

– Folk snakker om situasjonen som tørke, men spørsmålet er om det er en tørke, eller en slags langsiktig trend.

– Hva tenkte du da du hørte om Desert Control første gang?

– Jeg tenkte at det var innovativt. Ingen i Desert Control sier at dette er en trylledrikk. Du må se på lang sikt, men jeg tror det er en nøkkel å finne visjonære, sier Green.

– Men det kan være en trylledrikk, innvender universitetets spesialist på «jordhelse», Debankur Sanyal.

– Jeg innser det, svarer Green.

– Men vitenskapsmannen og skeptikeren i meg kan ikke si det.

I forsøksområdene i Yuma er grønne vekster nå inndelt i ulike felt merket med flagg i forskjellige farger. Oransje, rosa og røde felter har fått tilført ulik leiresammensetning.

Hvite felter består av ubehandlet sand.

– Her har vannet trukket rett ned i bakken, og flere av plantene har dødd, sier agronom Robert Masson fra University of Arizona.

I de behandlede områdene har vannet spredt seg mer horisontalt, forteller han.

– Der har langt færre planter dødd.

Hele området er også delt i to. Halvparten er irrigert med 50 prosent av anbefalt vannmengde, resten 80 prosent. Jordforsker Shaddy Alshraah viser oss noen av de paprikaene som vokser i behandlet jord, men har fått minst vann.

– Paprika elsker vann, så vi torturerer dem her. Likevel kan du se at de blomstrer, noe som betyr at de fortsatt vokser, sier han.

De endelige resultatene av studien kommer først mot slutten av sommeren, når alt er innhøstet. Men hittil minner resultatene mye om forsøkene de har gjort i Emiratene, ifølge Ole Kristian Sivertsen.

Studien skal pågå i fem år, og i høst vil de utvide med selleri og spinat. Samtidig planlegger selskapet for full kommersialisering i USA i 2023. Oppskaleringsplanen legger opp til at kvadratmeterprisen skal reduseres fra to dollar til 60 cent i løpet av ett eller to år. Men allerede nå kan det lønne seg, mener Sivertsen.

– En behandling virker i rundt fem år, og det koster gjerne opptil en dollar i året per kvadratmeter å leie rik landbruksjord, sier han.

Over 50 prosent av all landbruksjord i verden har forfalt, og det ultimate målet er at leiren skal virke som et detox-program, så jorden igjen kan komme til liv og bli regenerativ.

– Hvis vi klarer å gjenvinne det forfalne jordsmonnet og bidra til å stoppe og reversere avskogingen, kan det medføre CO₂-opptak på 12–14 gigatonn i året, sier Sivertsen.

Desert Control er et godt eksempel på hvordan erfaring fra olje- og gassindustrien kan bidra i det grønne skiftet, mener han.

– Vi har veldig mye av den kompetansen vi trenger for å løse dette.