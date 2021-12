Ny elbil-rekord: Over 110.000 biler solgt i 2021

Hele 8 av 10 nordmenn som kjøpte ny bil i 2021, gikk til innkjøp av en elbil. Chip- og lade-mangel kan bli en utfordring neste år, mener Norsk Elbilforening.

ELBIL-ENTUSIAST: Morten-Christian Bernson er svært fornøyd med sin Tesla X og sitter i styret til Tesla Owners Club Norway. E24 møtte han tidligere år på Askøy, som er er verdensledende på andel elbiler. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Elbilandelen i nybilsalget gjorde et hopp fra 54 prosent i 2020 til 65 prosent i 2021.

Det viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Ifølge statistikken velger nå 8 av 10 privatpersoner elektrisk bil når de skal kjøpe nytt kjøretøy.

– Det viser jo hvor nært vi er målet om 100 prosent elbiler i nysalget i 2025, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Tallene for 2021 stemmer overens med Norsk elbilforenings tidligere prognoser. De spådde nemlig en økning elbiler i nybilsalget på 11 prosentpoeng opp fra 2020.

– Det gikk sakte fra nyåret, men tok seg opp fra sommeren. Det siste halvåret har vi sett to månedsrekorder, og så er det imponerende at over 80 prosent av privatkunder velger elektrisk.

Fakta om nybilsalget Elbilandel: 65,0 prosent

Elbilandel, privatkjøp: 83,2 prosent

Elbilandel, næring: 43,0 prosent Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) per 19. desember 2021 Vis mer

Spår 80 prosent i 2022

Det har blitt registret 171.663 nye personbiler så langt i år. 111.771 av dem er elektriske.

Aldri har det blitt solgt over 100.000 elbiler i Norge i løpet av ett år.

Elbilsalget i nord skiller seg særlig. Nordland doblet elbilsalget sammen med Troms og Finnmark.

Hordaland har fortsatt landets høyeste andel elbiler i nybilsalget med 77 prosent, mens Oslo ligger på 72 prosent.

Norsk elbilforening tror på ny rekord i 2022. Prognosen for nyåret er at elbilsalget vil passere 80 prosent, altså 15 prosentpoeng opp fra dagens tall.

Les også Her ligger Norges elbilmekka

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, mener chip-mangel og lade-mangel kan by på utfordringer for 2022, men tror likevel på sterkere vekst. Vis mer

De mest solgte bilmodellene 2021

Elbil-modellene og særlig Tesla dominerer listen over de mest solgte bilene.

Tesla Model 3: 11.195 solgte biler Toyota RAV4: 8.506 solgte biler Tesla Model Y: 7.889 solgte biler Volkswagen ID. 4: 6.511 solgte biler Volvo XC40: 6.317 solgte biler Ford Mustang Mach-E: 5.969 solgte biler Skoda Enyaq: 5.543 solgte biler Audi e-tron: 5.431 solgte biler Nissan Leaf: 5.037 solgte biler Polestar Polestar 2: 4.032 solgte biler

Kilder: Basert på tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken 1. jan. til 19. desember.

– Godt utvalg elbiler

Elbil-entusiast Morten-Christian Bernson, som sitter i styret til Tesla Owners Club Norway, mener Tesla hele veien har ivret etter å få til en overgang til elektriske biler, uten at det nødvendigvis må være en Tesla folk flest skaffer seg.

– Det vil jeg si de har klart å få til, for nå er det etter hvert veldig godt utvalg av elbiler fra de fleste merker, sier Bernson.

Han mener likevel at Tesla ligger flere år foran bilkonkurrentene. Dette på grunn av manglende elbil-satsinger.

– Det blir spennende å se det neste året når Tesla får fart på fabrikken i Tyskland, der de skal produsere Model Y som jeg tror blir veldig populær i Norge, sier Berson.

Den mest solgte elbilen i 2021 er Tesla Model 3. Vis mer

Færre elektriske næringsbiler

Mens privatpersoner foretrekker å velge elbil når de kjøper nytt, viser tallene for næringsaktører det motsatte.

Elbilandelen i nybilsalget for 2021 ligger for næringsdrivende på 43 prosent.

Noe som kan endre dette, er regjeringens krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser. Fra 2022 gjelder dette krav til at personbiler skal være utslippsfrie, lette varebiler fra 2023 og elektriske bybusser fra 2025.

Transportsektoren står for om lag en tredjedel av Norges klimagassutslipp, og om lag 60 prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene.

Med regjeringens nye krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av biler kan dette tilsvare et utslippskutt på rundt en halv million tonn CO₂-ekvivalenter i perioden 2022–2030, ifølge NAF.

Chip- og lade-mangel

Samtidig som Norsk Elbilforening venter nye rekorder i 2022, peker Bu på to utfordringer som kan sette kjepper i hjulene: Chip-mangel og påfølgende leveranse-forsinkelser, og lademangel på norske veier.

NAF har tidligere beregnet at det mangler rundt 500 hurtigladere i Norge. Dette gjelder særlig langs E18 og E6, som går mellom de største byene i Norge.

I 2022 er det ventet rundt 150.000 nye elbiler på norske veier.

Regjeringen har programfestet at de vil utarbeide en nasjonal ladestrategi som et av elbil-tiltakene.

NAF anslår at stasjoner med 20 til 30 hurtigladere må bli en del av den nye planen.

Følg E24 på sosiale medier: Instagram

Facebook

Twitter

LinkedIn Vis mer