Mangler 500 elektrikere til å skru solceller

1. Her nyter de godt av billig strøm

Ekteparet Jostein og Astrid Farestveit driver gartneri i Modalen kommune.

Pensjonist Astrid Farestveit kan holde sommertemperatur i drivhusene gjennom vinteren. Modalen kommune har nemlig Sør-Norges laveste strømpris.

Mens nabokommunene og resten av Sør-Norge har sett timeprisen på strømmen passere seks kroner på det meste, har modølingene fastpris på 21 øre pr. kWh. Det spesielle ved Modalen er at det er innbyggerne selv som eier kraftselskapet. Det betyr at i stedet for å selge strøm ut av kommunen, kan de selge den til seg selv til en ekstra gunstig pris.

Sviktende produksjon av fornybar energi, utenlandskabler, galopperende gasspriser og Russlands invasjon av Ukraina blir alle brukt som forklarende faktorer på at Norge har hatt de høyeste strømprisene noensinne denne vinteren.

Nupi-forsker Indra Øverland sier til VG at høye strømpriser er bra for Ukraina. Han sier at når prisene er høye, bruker vi mindre i Norge og kan eksportere mer til Europa. Det kan bidra til at Europa enklere omstiller seg fra å være avhengig av russisk gass til å bruke fornybar norsk strøm.

Dykk dypere: Å frigjøre seg av fossil energi er ikke bare et klimaspørsmål men også et spørsmål om sikkerhet på grunn av Ukraina-krigen. I denne ukens episode av E24-podden er analytiker Tom Erik Kristiansen gjest. Han tror Ukraina-konflikten vil fremskynde utbyggingen av vind- og solkraft i Europa. Lytt til episoden her.

2. Slik vil vindkraftutbygger overbevise lokalbefolkningen

Vindkraftverket Davvi er planlagt i Lebesby kommune i Finnmark.

Innbyggerne i Lebesby i Finnmark vil få tilbud om fastpris på strøm på ti øre kilowattimen dersom vindanlegget Davvi bygges ut. Utbygger Harald Dirdal i selskapet Grenseland forteller at alle innbyggere, frivillige lag og organisasjoner skal få benytte seg av ordningen. Tilbudet vil ikke gjelde for bedrifter.

Med unntak av det uvanlig billige året 2020 har snittprisen på strøm i Nord-Norge normalt ligger på mellom 20 og 40 øre kilowattimen, utenom nettleie og avgifter, ifølge strømbørsen Nord Pool. Vindprosjektet eies av finske St1 og Njordr og vil bestå av mellom 100 og 267 turbiner. Dersom det får konsesjon, kan det komme i drift mot slutten av 2020-tallet.

Motvind: Mange vindkraftprosjektet har de siste årene møtt stort lokal motstand, og har blitt kritisert for å rasere store naturområder uten å gi noe særlig tilbake til de lokale kommunene. Ordfører Sigurd Kvammen Rafaelsen (Ap) er fornøyd med tilbudet til innbyggerne i Lebesby, men ønsker seg nasjonale ordninger slik at det ikke blir opp til den enkelte utbygger å lage avtaler med innbyggerne.

3. Dyrt drivstoff = dyrere billettpriser

Konsernsjefen i Fjordline håper prisstigningen blir kortvarig.

Ukraina-krigen har sendt drivstoffprisene i Europa rett til værs, og dieselprisen har steget 50 prosent siden i fjor høst, ifølge Aftenbladet. I forrige uke steg prisen på diesel til over 27 kroner literen i Tromsø.

Den dramatiske prisøkningen fører til at Fjordline skrur opp prisene på billettene. Konsernsjef Brian Thorsted Hansen sier de håper økningen blir kortvarig, men at dette avhenger av hvordan olje- og gassprisene utvikler seg fremover.

Også flybillettene kan bli opp mot ti prosent dyrere fremover. Normal sikret flyselskapene seg mot prisøkning ved å inngå fastprisavtaler på en viss mengde drivstoff. Men koronarestriksjoner og påfølgende usikkerhet om hvor mange flyvninger det blir, gjør at blant annet SAS har gått bort fra denne praksisen, skriver danske Børsen.

I kroner og øre: Da statsbudsjettet ble lagt frem i høst anslo regjeringen en oljepris på 559 kroner fatet i snitt for 2022, men etter Russlands invasjon, har prisen vært oppe i nesten 1200 kroner fatet, skrev E24 tidligere i mars.

4. Mangler 500 elektrikere til å skru solceller

Andreas Thorsheim er administrerende direktør i Otovo.

Skyhøye strømpriser gjør det mer attraktivt å investere i solpaneler på taket, men nordmenn som vil lage sin egen strøm må smøre seg med tålmodighet. Pågangen hos leverandørene er nemlig så stor at ventetiden er blitt svært lang i mange områder.

Andreas Thorsheim i solselskapet Otovo sier de har sett en voldsom økning, som har skjedd så raskt at kundene må vente fordi installatørene har for mye å gjøre. Thorsheim sier at alle elektrikere som kan solceller er ute og skrur, og anslår at det mangler rundt 500 ansatte i solsektoren.

Grønn gevinst: Lønnsomheten av å investere i solpaneler avhenger i stor grad av prisen på strømmen man sparer i årene som kommer. Otovo-sjefen sier et norsk hus med gode solforhold ha en tilbakebetalingstid med dagens priser på under ti år. Ifølge Huseierne kan solceller på en enebolig koste mellom 40.000 til 130.000 kroner.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

