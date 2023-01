Akers selskap for kapitalforvaltning. Skal forvalte penger for verdens største kapitaleiere, for eksempel store pensjonskasser.

Investeringene kan for eksempel bli i fornybar energi, strømnett, batterier, gjenvinning, grønn teknologi og karbonfangst og lagring. Det kan skje i alle aldre for et selskap, fra fødsel (såkorn) via voksende ungdom («venture») til voksen (på børs).