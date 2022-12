Enighet om mer ambisiøst system for klimakvoter

EU-landene og EU-parlamentet er enige om et nytt og mer ambisiøst kvotesystem for CO2-utslipp, opplyser EU-parlamentet søndag morgen.

Den nye avtalen skal bidra til raskere kutt i klimautslippene.

Avtalen skal bidra til raskere kutt i klimautslippene. Den skal bidra til at industriens mulighet for kjøp av klimakvoter fases ut over tid, og til at utslippene fra transportsektoren og oppvarming av boliger reduseres.

Forhandlere fra EU-landene og EU-parlamentet brukte over 24 timer på innspurten før de lørdag kveld kom fram til en avtale som gjør EUs ordning for kjøp og salg av utslippskvoter mer omfattende.

EUs kvotesystem (ETS) ble etablert i 2005. Det er en ordning for kjøp og salg av klimakvoter og innebærer at virksomheter med store CO2-utslipp må kjøpe kvoter for kunne slippe ut klimagasser.

CO2-avgift på import

CO2-markedet skal også utvides til å gjelde maritim sektor, flyginger innen Europa og søppelforbrenningsanlegg.

Det skal dessuten innføres en CO2-avgift på importerte varer som ikke innfrir EUs miljøkrav. Denne skal sikre at EUs egen industri er konkurransedyktige i forhold til mer forurensende virksomheter utenfor unionen.

Endringer i kvotesystemet regnes som en viktig del av EUs klimapakke «Fit for 55».

Faser ut unntak

Samtidig har flere bransjer kunnet sikre seg «gratis utslippstillatelser», deriblant energikrevende industri som sement- og stålprodusenter og kraftverk.

Med den nye avtalen skal denne muligheten reduseres over tid, slik at det lønner seg for virksomheter å slippe ut mindre klimagasser og investere i grønn teknologi.

Målet er at ordningen skal ha blitt redusert med 48,5 prosent innen 2030, og at den skal være helt fjernet innen 2034. Tidsplanen skal ha vært en av de vanskeligste punktene å bli enig om.