Equinor skal rapportere klimautslipp fra alle enkeltfelt

Miljøbevegelsen jubler etter at Equinor delvis føyer seg etter klimaforslag.

Equinor er operatør på Troll-feltet i Nordsjøen. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Equinor vil fra neste år dele informasjon om CO₂-utslipp per enkeltfelt. Det fortalte styreleder Jon Erik Reinhardsen under selskapets generalforsamling, som avholdes digitalt tirsdag ettermiddag.

Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet, skriver i en sms til Aftenbladet/E24 at de skal rapportere om utslippene fra alle feltene der Equinor er operatør, både i Norge og utlandet.

Les også Equinors generalforsamling: Klimaforslag i kø

– Detaljene kommer vi tilbake til

– Som en del av en stadig utvikling rundt vår rapportering ser vi at det er ønsker om at vi deler informasjon om CO₂-utslipp fra våre opererte felt. Mye av denne informasjonen er tilgjengelig fra myndighetene i ulike land, men vi ser verdien av å samle dette i vår egen rapportering. Detaljene kommer vi tilbake til, skriver Haaland.

Erik Haaland, talsperson for Equinor Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Med dette etterkommer Equinor en deler av miljøkravene som har kommet i flere aksjonærforslag før generalforsamlingen.

Forslagene spenner fra full stans i all letevirksomhet etter olje og gass, til å rapportere «nøkkelinformasjon på klimarisiko og naturrisiko, herunder klimagassutslipp» for hver produserte enhet.

Sistnevnte forslag, som nå Equinor delvis imøtekommer, kom fra miljøorganisasjonene WWF og Greenpeace.

Jubel i miljøbevegelsen

– Det her er en kjempeseier for klima, sier Frode Pleym, leder Greenpeace Norge til E24

– Vi er veldig overrasket over at det går gjennom. Så dette er veldig bra, men så mangler det en del på oversikt over påvirkning på naturmangfold, men det er godt stykke på vei, og veldig positivt.

Pleym sier han er genuint overrasket, nettopp fordi forslag om klima og miljø fra aksjonærene ikke har for vane å få gehør under Equinors generalforsamling.

– Vi håper dette er starten på en ny trend, sier Pleym.

Frode Pleym, leder for Greenpeace Norge. Vis mer byoutline JONNE SIPPOLA

Ragnhild Elisabeth Waagard, leder for klima og energi i WWF Norge, skriver i en e-post til E24 at det nå vil være «lettere for alle å se hva selskapet faktisk driver med».

– Dette er veldig bra, og det er nettopp dette vi har bedt om, at selskapet må rapportere på klima og naturkonsekvensene av hver enkelt felt i inn- og utland, skriver hun.

Varsler ny plan for energiomstilling

Fra neste års generalforsamling skal Equinor også legge frem en plan for energiomstilling hvert tredje år.

Planen skal legges fram til rådgivende votering blant selskapets eiere. Staten er i dag største eier i Equinor med 67 prosent, og vil dermed ha siste ord.

Jon Erik Reinhardsen, styreleder i Equinor. Vis mer byoutline Jil Yngland

Styreleder Reinhardsen sa under generalforsamlingen at styret mener dette vil gi en mer helhetlig tilnærming til klima og miljø, enn det aksjonærforslagene ville gitt.

– Equinors retning ligger fast: Sikker drift, høy verdiskapning og lave karbonutslipp, sa Reinhardsen, under generalforsamlingen.

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor, brukte også store deler av sin taletid under generalforsamlingen på å snakke om energiomstillingen verden og Equinor skal gjennom.

Selskapet sikter på å være karbonnøytrale innen 2050.

Publisert: Publisert: 11. mai 2021 17:09 Oppdatert: 11. mai 2021 17:26

