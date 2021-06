Slik ser det ut dypt inne i en av Norges første klimaskoger, på Hagalid Gård i Hjelmeland. Vis mer byoutline Marie von Krogh

Her «fanger» de karbon med norske trær - og tar betalt for det

De «fanger» karbon fra atmosfæren og får betalt for det. Slik fungerer det nye entreprenørfenomenet i skogene langt inne i Ryfylke.

Trefadder har inngått et samarbeid med Standard Norge for å utvikle sertifiseringsgrunnlag og Norsk Standard for klimaskog.

– Vi ønsker en gullstandard på treplanting. Slik vil våre fremtidige samarbeidspartnere, eventuelt konkurrenter, bygge klimaskog etter den høyeste faglige standarden tilgjengelig, sier Anders Kristiansen.

I dag har Trefadder over 100 kunder i 40 ulike bransjer. Kundelisten inkluderer alt fra det kjente teknologiselskapet Microsoft, til tidligere finansminister Siv Jensen og det statlige klimainvesteringsfondet Nysnø.

– Gasnor støtter oss og har kjøpt klimasertifikater til store deler av regjeringen og Stortinget. Statsminister Erna Solberg er faktisk klimanøytral gjennom Trefadder, sier Kristiansen.