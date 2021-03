Det grønne skiftet: Et rush av grønne industriprosjekter

I denne ukens nyhetsbrev kan du lese om gigantiske hydrogenplaner, en CO₂-støvsuger og en overfylt innboks hos NVE. Men skal vi nå klimamålene må vi også gjøre maten vår til en større del av det grønne skiftet, mener Gunhild Stordalen.

1. Gunhild Stordalen: – Vi må snakke om mat

Gunhild Stordalen er lege og grunnlegger av interesseorganisasjonen Eat. Hun mener at det vi spiser og kaster, og hvordan maten produseres, kan løse mange av våre største globale problemer.

Som første kvinne ut i E24 sin nye kronikkserie går hun hardt ut mot norsk mat- og landbrukspolitikk, og mener den ikke gjenspeiler matens betydning for klimamål og folkehelse.

Stordalen, som er en av fem temasjefer når FN avholder toppmøte om mat og bærekraft senere i år, ønsker seg et eget fond som skal fremme grønt landbruk. Hun vil også gjøre det mer attraktivt å bli bonde, eller jobbe med havbruk og fiske.

Derfor er det viktig: Matproduksjon utgjør ni prosent av de norske fastlandsutslippene. En fersk rapport fra FN viser dessuten at det kastes om lag en milliard tonn mat hvert år. Det tilsvarer mer enn 17 prosent av all mat.

Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

2. Vil gjøre Narvik til Norges hydrogenhovedstad

Selskapet Teco 2030 skal i Narvik etablere landets første fabrikk for produksjon i stor skala av hydrogenbaserte brenselceller.

I første omgang skal selskapet produsere brenselceller for skip, som dermed kan bytte fra tungolje og diesel som drivstoff til hydrogen.

Med denne teknologien om bord vil vanndamp og varm luft være eneste utslipp, ifølge selskapet.

Utviklingen av teknologien skal gjøres i samarbeid med det østerrikske bilteknologiselskapet AVL.

Prislapp: Teco 2030 har søkt Enova om støtte og planlegger å investere opp mot én milliard kroner over en tiårsperiode.

Selskapet Teco 2030 skal satse på produksjon av hydrogenbaserte brenselceller i Narvik. Vis mer byoutline Thomas Brun NTB / Kommunikasjon

3. Overfylt innboks kan bli flaskehals i det grønne skiftet

Det strømmer inn planer om batterifabrikker, hydrogenanlegg, datasentre og andre som vil koble seg på kraftnettet til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

De har mottatt 300 søknader, og melder om kø i innboksen.

Nå ber NVE søkerne om å gjøre mer forarbeid, slik at saksbehandlingen kan gå raskest mulig. Store, komplekse saker kan ta flere år å behandle.

Derfor er dette viktig: Hvis det tar for lang tid å bygge ut nytt nett, kan det føre til at Norge går glipp av grønne jobber, fordi industriprosjekter droppes eller legges til andre land med raskere tilgang på nett og strøm.

Alt på el: I fjor gjorde NVE en analyse som anslo et behov for nettinvesteringer på mellom 9–16 milliarder kroner. Men bare siden da har det kommet en bråte med nye prosjekter som også vil kreve strøm.

Vis mer byoutline Kjetil Malkenes Hovland

4. Disse viftene kan suge CO₂ ut av luften

Denne uken fikk Northern Lights grønt lys av myndighetene.

De omfattende planene i Øygarden utenfor Bergen innebærer blant annet at det skal lagres CO₂ under havbunnen i Nordsjøen fra to norske fabrikker.

Samtidig ble det kjent at det sveitsiske selskapet Climeworks ønsker å bygge et anlegg for CO₂-fangst i samme område.

Climeworks produserer store vifter som suger CO₂ ut av luften, og mener en plassering i nærheten av CO₂-banken i Nordsjøen er ideell.

IT-giganten Microsoft har investert i Climeworks og kjøpt karbonfangst av selskapet for å nå målet om å bli karbonnegativ innen 2030.

Men, men, men: Teknologien som Climeworks bruker, såkalt Direct Air Capture, er foreløpig svært dyr. Selskapet sier selv at det må bygges flere og større anlegg for å presse kostnadene ned, skriver NRK.

Climeworks har bygget et anlegg for karbonfangst direkte fra luften på Island. Vis mer byoutline Climeworks

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippsamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

