Statnett: Forsyningssituasjonen kan bli anstrengt

Forsyningssituasjonen kan i visse tilfeller bli anstrengt i perioden frem mot vinteren 2023, advarer Statnett. Nå endres kraftsituasjonen fra normal til stram.

Illustrasjonsbilde av en kraftlinje.

Advarselen kommer etter en vinter med energikrise i Europa og skyhøye kraftpriser også i Norge.

Statnett, som driver hovedveiene i det norske kraftnettet, advarer om at kraftsituasjonen kan bli krevende frem mot neste vinter.

Også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har advart mot at det kan bli energiknapphet i Europa fremover. NVE hadde fredag et møte med de store kraftselskapene i Norge.

«Stor usikkerhet i de europeiske energimarkedene kan påvirke forsyningssikkerheten for kraft i Norge. Statnett følger situasjonen tett og varsler at forsyningssituasjonen kan bli anstrengt i enkelte situasjoner opp mot og gjennom vinteren 2023», skriver Statnett i en melding.

Statnett endrer kraftsituasjonen fra «normal» til «stram» for de tre sørligste av Norges frem prisområder. Det betyr at sannsynligheten for rasjonering av strøm vurderes til under 20 prosent. I en slik situasjon har kraftsystemet begrenset evne til å håndtere en periode med lite tilsig til magasinene eller langvarige feil.

Statnett beregnet også situasjonen som stram i to av prisområdene i Sør-Norge i fjor høst, men da nedjusterte Statnett situasjonen til normal etter to måneder fordi magasinfyllingen bedret seg.

Dette er skalaen for kraftsituasjonen: Grønt: Normal kraftsituasjon

Gult: Stramt

Oransje: Anstrengt

Rødt: Svært anstrengt

Sort: Rasjonering av strøm Vis mer

Økt risiko i Europa

Risikoen for anstrengt kraftsituasjon vil særlig kunne oppstå hvis det kommer til lite vann i magasinene det neste halvåret, samtidig med en kald og tørr vinter, ifølge Statnett.

Da kan det bli behov for «betydelig nettoimport til Norge» for å sikre nok energi frem til snøsmeltingen våren 2023, påpeker Statnett.

«Det er en risiko for at Europas evne til å eksportere kraft kan påvirkes dersom krigen og konflikten med Russland eskalerer ytterligere og det blir rasjonering på gass i Europa. Denne usikkerheten kommer i tillegg til at det alltid er en risiko for nedetid på en eller flere av mellomlandsforbindelsene», skriver Statnett.

«Statnett endrer derfor vurderingen av kraftsituasjonen for Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) kommende tappesesong fra normal (grønn) til stram (gul)», skriver nettoperatøren.

Svært høye strømpriser

Det har vært uvanlig høye strømpriser i Norge i vinter og så langt inn i 2022, blant annet grunnet gassmangel i Europa, kombinert med lite vann i norske vannmagasiner.

Det var 23,2 prosent vann i magasinene ved utgangen av uke 19, ifølge NVE. Medianen de siste 20 årene på denne tiden av året er en fylling på 37,5 prosent.

Statnett påpeker at Norge har nok kraft i de fleste situasjoner fordi Norge har store vannmagasiner og omfattende forbindelser med en rekke naboland, som Sverige, Tyskland, Nederland, Danmark og Tyskland.

«Den hydrologiske situasjonen i Sør-Norge er imidlertid svakere enn normalt for årstiden, med mindre vann i magasinene og mindre snø i fjellet i deler av Sør-Norge. Krigen i Ukraina har også bidratt til uvanlig høye gasspriser, samtidig som det er usikkerhet rundt de langsiktige gassleveransene», skriver Statnett i meldingen.

Selskapet peker på at norske kraftprodusentenr har ansvar for å passe på at det er nok vann i magasinene slik at de kan levere strøm til enhver tid.

«Imidlertid er vi i en situasjon hvor usikkerheten er uvanlig stor, spesielt med hensyn til muligheten for import fram mot og gjennom kommende vinter. Med hensyn til forsyningssikkerheten gjennom vinteren 2023 mener derfor Statnett det er nødvendig at produsentene også tar høyde for at det kan oppstå en situasjon kommende tappesesong med mindre mulighet enn vanlig for import av kraft», skriver Statnett.