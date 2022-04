Ny lader skal erobre Europa fra Stavanger

Som om ikke Stavanger-selskapene Easee og Zaptec var nok, nå kommer også ladeselskapet Amina på banen. Det verdsettes til 300 millioner kroner før en eneste ladestasjon er solgt.

Gründerne Eirik Jørgensen (til venstre) og Fredrik Lima i Amina håper å gi konkurransen med milliard-selskapene Zaptec og Easee i løpet av få år.

– Produksjonen vår starter i mai eller juni, i Norge, og vi håper å selge de første ladestasjonene rett over sommeren, sier gründer og daglig leder Eirik Jørgensen (26) i Amina Charging til Aftenbladet/E24.

Sammen med fire andre satser han på enda et norsk billader-selskap. Og som folkene bak ladeselskapet Easee, så har også han tidligere jobbet i Zaptec.

– Men vi visste ikke at vi skulle starte Amina da vi sluttet i Zaptec, understreker Jørgensen.

Tungvektere inn

Nå har han altså fått med seg tunge investorer på eiersiden. Amina-gründerne fikk inn 87 millioner kroner/10 millioner dollar på kort tid.

– Det var kjempelett å få inn pengene. Det ble overtegnet, og vi får inn tunge investorer med klare mål om det grønne skiftet.

Selskapet verdsettes til mellom 250 og 300 millioner kroner før en eneste ladestasjon er solgt.

Investorer og gründere De fem gründerne i Amina, Eirik Jørgensen, Fredrik Ravndal Lima, Stig Myrseth, Stian Førre-Wold og Øyvind Wetteland eier fortsatt over halvparten i Amina etter kapitalutvidelsen. Disse selskapene går inn med kapital, de fleste med rundt 15 millioner kroner, som gir en eierandel på 5–6 prosent. Nysnø Klimainvesteringer, Lyse, Eviny (tidligere BKK), og Momentum. Flere lokale investorer er også med, som Tore Gjedebo, Ståle Kyllingstad, Halvard Velde og Arild Austigard. Selskapet verdsettes til mellom 250 og 300 millioner kroner. Vis mer

«Dum lader»

– Og hvorfor skal jeg kjøpe lader hos dere og ikke en av de andre?

– Fordi vår koster halvparten, tre-fire tusen kroner, men er like effektiv. Vi har strippet ladestasjonen for kostbare komponenter, samtidig som den lader like raskt som de andre. Det er enkelt og greit en lader, omtrent som mobilladeren din.

– Dum altså?

– Ja, i utgangspunktet har den ikke de smarte funksjonene innebygget, men det er ingen problem å bruke apper fra en annen leverandør, og da får man akkurat de samme smarte funksjonene. I dag er det jo mange som bruker for eksempel strømleverandøren sine smarte tjenester for å lade bilen når strømmen er billigst.

Norskprodusert

Jørgensen trekker fram at både design, utvikling og produksjon skjer i Norge. Foreløpig er de 13 ansatte.

– Vi har 15 stillingsannonser ute nå. Vi trenger folk i alle slags posisjoner, fra finansdirektør til innkjøp, produksjon og andre. Etter hvert skal vi bli mange.

Jørgensen legger ikke skjul på at Amina har internasjonale ambisjoner.

– Vi tror at dette slår gjennom på kontinentet, og håper å få en omsetning på én milliard kroner i løpet av tre-fire år.

– Både Easee og Zaptec har høy omsetning og god inntjening. De har et forsprang på dere?

– Det er riktig, men dette markedet er så stort internasjonalt at det er plass til alle. Og vårt produkt er litt annerledes.

Inn med 15 mill

Nysnø Klimainvesteringer er altså blant investorene i Amina.

– Vi liker godt at de satser på på det enorme markedet som kommer på kontinentet de neste årene, sier investeringsansvarlig John Egil Johannessen i Nysnø til Aftenbladet/E24. – I Norge har vi et effektivt strømnett og høy digitalisering. Private husstander bruker mye strøm sammenliknet med mange andre europeiske land. Derfor tror vi at enklere lading vil slå svært godt an internasjonalt.

Han minner om at elbil-salget begynner å ta av også på kontinentet. 200 millioner biler skal skiftes ut de neste årene, svært mange vil gå på strøm.

– Dere investerer 15 millioner kroner nå, men er åpne for å investere mer seinere?

– Ja, det er naturlig å bli med videre. Det er ikke markedet som setter en stopper for ytterligere vekst her. Det er selskapets evne som er avgjørende, og vi har god tro på dette produktet og disse folkene.