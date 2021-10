Italiensk gigant kjøper seg inn i Bodø-selskap med fire ansatte

Én tredel av Nofir blir kjøpt av børsnoterte Aquafil. – En skikkelig vitamininnsprøyting, sier daglig leder.

Tre av fire fulltidsansatte i Nofir: Logistikk- og innkjøpsansvarlig Kristian Sandbakk Hansen (f.v.), bærekraftssjef Heidi Ruud, og daglig leder Øistein Aleksandersen. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Bodø-selskapet Nofir (Norsk fiskeriretur) omsetter for 30 millioner kroner og har kun fire fulltidsansatte. Selskapet samler inn utstyr og materiell fra havnæringen og gjenbruker det til å lage alt fra benker til badetøy og luksusbilseter.

Nå vil den italienske giganten Aquafil kjøpe seg inn i selskapet.

Aquafil er notert på børsen i Milano og har en omsetning på over fire milliarder kroner med 2600 ansatte.

– Innkjøpet er en merkedag og en stor tillitserklæring til et lite selskap fra Bodø, sier daglig leder Øistein Aleksandersen i Nofir til E24.

Mye av materialet som Nofir har samlet inn og behandlet har havnet hos Aquafil. Det italienske selskapet resirkulerer materialet og gjør det om til et nylonprodukter som brukes i produksjon av forskjellige varer, som Pradas Re-Nylon prosjekt og i interiør i Jaguar- og Land Rover-biler.

Øistein Aleksandersen, daglig leder i Nofir (Norsk fiskeriretur) Vis mer

– For oss betyr det at Aquafil vil kjøpe seg inn i Nofir først og fremst at vår innsats for å øke utvinningsgraden i fiske- og oppdrettsnæringen har fått oppmerksomhet også utenfor Norge, sier Aleksandersen.

De siste ti årene har Nofir samlet inn nesten 50.000 tonn materiale. Dette inkluderer nøter, garn, tråler, fortøyningstau, skjul for rensefisk, presenninger og såkalte spøkelsesnett.

Sørlands-milliardærer, nordnorske kommuner og Aquafil blir største eiere

Når Aquafil går inn i selskapet kjøper de aksjer tilsvarende 31,66 prosent av selskapet fra nåværende aksjonærer.

Prisen på transaksjonen kunngjøres ikke offentlig.

Blant de fire eierne vil medgrunnlegger Egil Sørheim selge seg helt ut, mens Lofoten avfallsselskap går ned fra 19 til 11 prosent eierskap, Iris produksjon går ned fra rundt 40 til rundt 23 prosent, og Egersund Group holder på sin eierandel på litt over 34 prosent.

Bak største eier, Egersund, står milliardærene Hans Kristian Mong og Frode Teigen fra Egersund.

Lofoten avfallsselskap og Iris produksjon er på sin side interkommunale selskap eid av det offentlige.

– En utvikling vi ønsker å være med på

Salget skal ikke påvirke den daglige driften i selskapet, men verdsettes høyt av ledelsen.

– Det er en skikkelig vitamininnsprøyting for å sørge for at vi fortsetter å være en av de ledende aktørene på gjenvinning av redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringen i Norge og verden, sier daglig leder Aleksandersen.

– Bare det siste året har vi sett hvilket potensial Nofir har. Innsatsen og samarbeidet i den norske fiskeri- og havbruksnæringen er formidabel, og one alle parter tjener på. Det er en utvikling vi ønsker å være med på, nå på eiersiden, sier Giulio Bonazzi, styreleder og administrerende direktør i Aquafil.

Produksjonen sto på vent i 1,5 år etter nye regler

Nofir har opp gjennom årene opplevd store utfordringer med regler fra både Norge og EU.

I 2012 måtte selskapet sette produksjonen på vent da de ble gjort oppmerksom på at avfall med 0,25 prosent kobberinnhold blir regnet som farlig avfall, ifølge selskapet. Nøter i oppdrettsnæringen har noe kobberinnhold, for å unngå at det skal vokse uønskede vekster på notene.

Etter å ha fått de rette tillatelsene til å håndtere farlig avfall i Norge ble også de samme reglene innført i EU i 2018. Da sto produksjonen på vent i 1,5 år mens selskapet ordnet med de rette tillatelsene.

– De var veldig vanskelig å få tak i og vi brukte mye tid på det, så vår største utfordring var ikke det tekniske, men tillatelsene fra myndighetene.

Den siste utfordringen for Nofir kom 1. januar i år, da EU gjorde det vanskeligere å eksportere plast som ikke er 100 prosent homogen. Mye av avfallet Nofir sender ut er sammensatt av flere typer plast, før det gjøres om til råmateriale.

Med de rette tillatelsene er det likevel mulig for Nofir å fortsette som før med håndtering av farlig avfall og eksport av sammensatt plast.

Håper på global rolle

Så langt har Nofir samlet inn materiale fra 20 land, og selskapet har blant annet ansatte i Litauen.

– Det er mye mer fokus på plast i havet og fiskeriredskap i havet, så vi ser at vi kan spille en rolle i hele verden i fremtiden. Det er en mangel på gode gjenvinningsselskap, så vi håper på en global rolle i fremtiden, sier Aleksandersen.

Han ser også for seg en tredobling av omsetningen på noen års perspektiv.

– Tradisjonelt har gjenbrukt plast hatt en mye lavere verdi enn fersk, jomfruelig plast, men nå kommer det en del lovgivninger og pålegg som gjør at verdien stiger, og i noen tilfeller overgår jomfruelig plast. Det er en utvikling vi tror kommer til å fortsette, forteller Aleksandersen.