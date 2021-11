– For lite og umodent, er EUs dom over karbonfangst i Oslo

Svenskene lover å fange dobbelt så mye CO₂, mens Oslo mangler bindende avtaler med leverandører, påpeker EU i sitt nei til å støtte Klemetsrud.

Takket være energiprisene nå vil trolig forbrenningsanlegget på Klemetsrud tjene gode penger i år. Men ikke nok til fylle finansieringsgapet EUs nei til å støtte karbonfangst ga. Vis mer

To forhold felte søknaden til EU om å få milliardstøtte til CO2-fangst ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Anlegget er relativt lite i europeisk sammenheng. De 400.000 tonnene med CO2 som årlig skal fanges, er bare halvparten av hva et anlegg i Stockholm lover å fange.

Prosjektet er for umodent. Særlig gjelder det finansielt. Det trenger mer penger selv ved EU-støtte og det har ikke inngått bindende avtaler med leverandører.

Dette er i kortform innholdet i den mest negative delen av evalueringen fra EUs innovasjonsfond.

Anlegget får derimot god score på innovasjon, skalerbarhet og kostnadseffektivitet.

Selskapet som eier Klemetsrud, Fortum Oslo Varme, har åpent delt EUs evaluering med norske medier.

EU-fondet delte for to uker siden ut 11 milliarder kroner til syv ulike prosjekter i Europa. Hele fire av disse handler om å fange CO₂. Men Oslos prosjekt kom likevel ikke med blant disse.

Skal Fortum Oslo Varme kaste hele EU-søknaden i søppelet eller resirkulere den? Det må de bestemme seg for raskt. Vis mer

Blir forsinket ved ny søknad

På Klemetsrud vurderer prosjektgruppen nå om de skal anbefale sine eiere å søke EU på nytt.

Fortum Oslo Varme eies med 50 prosent hver av Oslo kommune og det finske energiselskapet Fortum.

– Størrelsen på reduksjonene av utslipp kan vi ikke gjøre noe med. Vi har bare et middels stort utslippspunkt i europeisk perspektiv. Så selv om vi fanger så mye som 90 prosent av utslippene, vil vi kun få middels karakter på dette kriteriet.

Det sier prosjektdirektør Jannicke Gerner Bjerkås.

Når det gjelder det andre negative forholdet, så virker Oslo Fortum Varme helt uenige med EU om at prosjektet ikke er modent nok.

– Søknadsrunden gikk over to faser. I første fase fikk vi full score på modenhet. Det overrasker oss jo at vi da fikk betydelig dårligere score nå, sier Bjerkås.

– Det høres ut som om dere er skeptiske til å søke på nytt?

– Beslutningen har vi ikke tatt ennå. Men det er et faktum at vi da vil få en ytterligere forsinkelse på 12–15 måneder på et prosjekt som er ferdig modnet. Og som alt har ventet i ett år.

Eierne må bla opp mer

Selv om EU hadde sagt ja, ville anlegget fortsatt manglet 1,5 milliarder kroner i finansiering. Og uten EUs penger er gapet over 3 milliarder kroner.

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), sa til Aftenposten før helgen at hun mener staten nå bør fullfinansiere anlegget.

Men omtrent samtidig sa statsminister Jonas Gahr Støre (også Ap) at han «ikke har 3 milliarder kroner på baklomma».

Byråkratene i Olje- og energidepartementet som skal forhandle med Oslo kommune og Fortum, vet at disse har sterke incentiver for å få opp anlegget:

Klemetsrud vil alene ta unna rundt 15 prosent av Oslos samlede utslipp av CO₂ de neste årene. Uten det blir kommunens klimamål nær mulig å nå.

Fortum vil bruke det man lærer om CO₂-fangst på Klemetsrud på flere andre forbrenningsanlegg som finnene eier. Uten et anlegg i Oslo blir ikke det mulig.

Jannicke Gerner Bjerkås er Fortum Oslo Varmes direktør for karbonfangst. Vis mer

– Begge våre eiere er omforent med staten om at det blir et felles løft for å få på plass finansieringen. Og at Fortum Oslo Varmes eget bidrag også må økes, bekrefter Bjerkås.

Jo lengre tid det tar før man kommer i gang i Klemetsrud, jo vanskeligere blir det for de to eierne å nå sine respektive klimamål og finansielle mål.

– For våre eiere og for selskapet er det krevende å håndtere en forsinkelse for et prosjekt som i utgangspunktet er klart, bekrefter Bjerkås.