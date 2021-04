Hitecvisions Moreld satser stort på havvind

Hitecvision-eide Moreld etablerer Moreld Ocean Wind og går inn med titalls millioner kroner i havvind-selskapet Ocergy. Målet er milliardomsetning innen fem år.

Ocergy Inc. er et amerikansk selskap som har utviklet spesielle flytekonstruksjoner for vindturbiner til havs. Chevron Technology Venture og Moreld blir nå hovedeiere. Vis mer byoutline Ocergy

Moreld, konsernet som ble etablert da Hitecvision slo sammen et tjuetalls selskaper i februar i fjor, utvider med et nytt havvind-selskap. Den første store investeringen er å kjøpe eierandeler i et amerikansk oppstart-selskap som har utviklet bærekonstruksjoner for vindturbiner til havs.

– Jeg kan ikke gå ut med nøyaktig kjøpesum av hensyn til de andre partene i transaksjonen, men det er snakk om titalls millioner kroner, sier konsernsjef Geir Austigard i Moreld AS til Aftenbladet/E24.

Han sier at nøkkelpersoner allerede er ansatt i Moreld Ocean Wind, og at hovedkontoret skal ligge i Stavanger.

Administrerende direktør Geir Austigard i Moreld har stor tro på at havvind kan bli et viktig forretningsområde i konsernet. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Oppstart-selskap

Investeringen i selskapet Ocergy Inc. skjer sammen med det amerikanske gigantselskapet Chevron, og Moreld og Chevron Technology Venture blir omtrent likeverdige eiere. I tillegg skal gründerne fortsatt ha betydelige eierandeler.

Ocergy Inc. ble etablert høsten 2019 og har utviklet et lav-kostnad fundament for flytende vindturbiner, samt en spesiell observatørbøye som innhenter informasjon om alt fra bølger, vind og temperatur og som optimaliserer vindturbinenes elektrisitetsproduksjon.

– Teknologien er grundig utprøvd, og testet, og vi har stor tro på at dette kan bli veldig stort de neste årene, sier Austigard.

Pakkeløsninger

Moreld får rettighetene til å bruke teknologien som er utviklet av Ocergy, og kan dermed tilby fullverdige pakkeløsninger for utbygging av flytende havvind-parker. Selve vindturbinene produseres av andre, det spesielle her er løsningen for flyterne som vindturbinene skal stå på.

– Det unike med denne løsningen er at de produseres i moduler som lett kan fraktes for sammenstilling nær havvind-parken. De kan masseproduseres, og kostnadene blir dermed adskillig lavere enn hos mange konkurrenter, sier Austigard.

Han ser veldig store muligheter for flytende havvindparker ettersom teknologien nå blir stadig bedre. Når vindturbinene ikke er avhengig av å stå på havbunnen, utvides mulighetene og markedet voldsomt.

Verdensmarked

– Det er planlagt svært mange havvind-parker i hele verden de neste årene, og de utbyggingene ønsker vi å være med på. Jeg tror vi kan oppnå en omsetning på én milliard kroner i Moreld Ocean Wind innen 2026, sier Austigard.

Austigard sier at Moreld allerede i dag er en etablert aktør innen flytende offshore vind med ledende kompetanse innen ingeniørtjenester, marine operasjoner og produktløsninger.

Han kan ikke være konkret om antall arbeidsplasser i selskapet. Det avhenger av om man vinner kontrakter og dermed aktiviteten. Men han understreker at teknologien Moreld nå har sikret seg også vil kunne gi oppdrag til lokale leverandører.

Moreld har ansatt Kristian Ravn som administrerende direktør i Moreld Ocean Wind. Det er en veteran innen dansk havvind som har hatt ledende stillinger i bedrifter som Universal Foundation og Semco Maritime.

Moreld AS

Moreld AS, eid av Hitecvision, er en norsk industrigruppe bestående av 6 forretningsdivisjoner med 3200 ansatte. Moreld har som mål at 40 prosent av omsetningen er i nye segmenter som for eksempel offshore vind, akvakultur og datasentre innen år 2026. Vis mer vg-expand-down

