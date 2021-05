Christian Bloom Den nye vinden Hun vokste opp som oljeunge i superoptimismens Stavanger. Nå leder Siri Kalvig (50) satsingen som skal gjøre oljenæringen overflødig.

Lasse Lønnebotn

Christian Bloom (illustrasjon)

En dag for rundt 15 år siden er Kalvig og Eli Kari Gjengedal på et møte i Oslo. De er to unge, blonde damer i et hav av dresskledde menn. Deretter er det en middag, og etter måltidet kommer to menn bort: Vil damene være med i boblebadet?

Gjengedal klarer ikke å si noe. Det gjør Kalvig.

– Mennene ble helt målløse. De sa bare: «Ehh ... ok». Og snudde seg og gikk, sier Gjengedal i dag.

