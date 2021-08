Lover 150.000 grønne jobber innen 2035: - Skal bli billigere og lettere

Miljøpartiet de Grønne er i medvind. Mandag besøkte de Nysnø som siden oppstarten har tjent 20 millioner på grønne investeringer. Samtidig røper partiet planene sine for nedtrapping i oljenæringen frem til 2035.

Førstekandidat for Rogaland MDG Ulrikke Torgersen og tidligere Oslo-byråd Lan Marie Berg besøkte mandag Siri Kalvig og Nysnø. Vis mer

Partiet har styrket seg betraktelig på målingene den siste tiden og flyter nå på en bølge av fremtidsfrykt og optimisme. Etter FNs klimapanel la frem sin rapport tidligere i august kunne MDG melde om en kraftig medlemsvekst. Målingene viser at en ny rødgrønn regjering kan være avhengig av støtte fra partiet etter valget.

Førstekandidat for Rogaland MDG Ulrikke Torgersen og tidligere miljøbyråd i Oslo Lan Marie Berg besøkte mandag investeringsselskapet Nysnø i Stavanger. Et prosjekt til etterfølgelse mener de grønne.

– Det er veldig kult å se hva Nysnø får til. Det er veldig motiverende å se resultatene deres, sier Torgersen.

Tjent 20 millioner siden oppstart

Resultatet Torgersen viser til fremhever også Nysnø-sjef Siri Kalvig. Siden oppstarten i 2017 har det statlige fondet tjent 20 millioner kroner. Et bevis på at klimainvesteringer og avkastning går hånd i hånd.

De har enda ikke foretatt seg noen salg. Derfor sier Kalvig at vi kan vente oss enda bedre tall fra prosjektet fremover. Nysnø Klimainvesteringer har som mandat å akselerere det grønne skiftet gjennom investeringer med avkastning.

Nysnø Klimainvesteringer Statlig klimainvesteringsfond etablert i 2017.

Investerer i selskap som bidrar til å løse klimaproblemene.

Forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.

Investerer i teknologi med avkastning for øyet.

Ledes av Siri Kalvig. Vis mer vg-expand-down

– Det som er viktigst for oss er at det finnes enorme muligheter. Det er også mulighetene som definerer investeringstakten og kapitalbehovet. Vi ønsker først og fremst forutsigbare rammer. Klimaproblemet er så gjennomgripende og stort. Investeringsbehovet for å få ut utslippene er enormt, sier Kalvig.

Disse rammene mener MDG at det kun er de som tilbyr.

– Vår hovedlinje er at det skal bli lettere og billigere å investere i klimavennlig teknologi. På samme måte ønsker vi å gjøre det dyrere å investere fossil teknologi. Poenget vårt er at vi ønsker å gi gode insentiver til å øke investeringer i klimavennlige løsninger, sier Torgersen.

Berg og Torgersen besøkte også Universitetet i Stavanger mandag. Vis mer

32,5 milliarder i økte skatter

På torsdag offentliggjøres partiets veikart for oljealderens slutt. Aftenbladet/E24 kjenner til noen detaljer i planen. 2035 er året hvor oljekranene skal stenges for godt, MDGs år null. Dette er også året hvor de lover at 150.000 nye grønne jobber skal være skapt.

SSB regnet i 2017 seg frem til at det jobbet omtrent 139.500 personer i oljebransjen. Dette inkluderer både servicebransjen og olje- og gasselskaper. Alle disse skal nå altså flyttes til nye næringer om regnestykket skal gå opp. Oljebransjen opptar per i dag den kompetansen som trengs i de nye næringene, mener Torgersen.

– De skal jobbe med de samme tingene bare for grønne prosjekter som havvind. Ingeniører skal fortsatt være ingeniører. Det er kunnskapen, ikke næringen vi er avhengig av. Det er ikke nye jobber i den forstand, vi ønsker bare å få dem til å jobbe med nye ting, sier Torgersen.

Partier på høyresiden fremhever ofte skatte- og avgiftslettelser som de beste tiltakene for å sikre vekst og investeringer. Miljøpartiet de Grønne er på sin side det partiet på Stortinget som vil øke skattene mest. De skal nemlig opp med 32,5 milliarder om MDG får bestemme.

– Kan dette forhindre avkastning på grønne prosjekter?

– Vi øker skattene for privatpersoner og for bedrifter uavhengig av om de er grønne eller grå. Oljebedrifter vil få høyere skatt og vi vil endre avskrivningstakten for offshore vind vind (offshore) - som gir lavere skatt tidlig og mer litt senere i prosjektet, Torgersen.

– Vi ønsker et høyt bunnfradrag på formuesskatten, som skjermer mange av de små og mellomstore bedriftene, legger Lan Marie Berg til.

Berg er klar på at MDG ikke skal gå stille i gangene ved et eventuelt regjeringsskifte i høst. Vis mer

Fornybarsektorens leterefusjonsordning

Partiet er altså klare på at forurensning skal koste mer fremover. Likevel kan de ikke si med sikkerhet hvilket skattenivå de ser for seg for grønne bedrifter fremover.

Satsinger som per i dag ikke er lønnsomme skal gis gunstige ordninger for å sikre avkastning. Det blir fornybarsektorens svar på leterefusjonsordningen.

– Staten skal ta mer av risikoen forbundet med å satse på havvind og karbonfangst- og lagring, sier Berg.

Berg er klar på at MDG ikke kommer til å gå stille i gangene når Gahr Støre eventuelt skal søke flertall for en ny regjering.

– Nye målinger viser at Jonas kan bli avhengig av oss. Det betyr stans i oljeleting, men også oljekommisjon og fortgang i etablering av havvind, karbonfangst og lagring og grønn skipsfart, der målet er til sammen 150.000 jobber, avslutter hun.