Bastholm om FNs klimarapport: – En påminner om hvor livsfarlig norsk oljepolitikk er

Mandag kom en ny klimarapport fra FN som viser at ekstremvær vil komme hyppigere som følge av klimaendringene. Grønn Ungdom og MDG kritiserer regjeringen for ikke å bidra til globale utslippskutt.

I AKSJON: Partileder Une Bastholm i MDG mener det er ekstremt å fortsette med dagens oljepolitikk etter nok en gang klare bevis på at menneskeskapte klimaendringer kan føre til alvorlige konsekvenser. Her med klar kritikk til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Vis mer byoutline Annika Byrde / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

– Det er en dypt alvorlig rapport som jeg blir redd av. Jeg blir redd som mor og jeg blir redd som politiker, sier MDGs partileder Une Bastholm til E24.

Utenfor Klimahuset på Tøyen i Oslo, aksjonerer Bastholm sammen med Lan Marie Berg, Grønn Ungdom og andre klimaengasjerte.

En ny rapport fra FNs klimapanel viser at global oppvarming stadig vil gi mer ekstreme konsekvenser i form av hetebølger, orkaner og regnskyll, med mindre raske klimautslippskutt blir gjennomført.

– Dette er en påminner om hvor livsfarlig norsk oljepolitikk er, sier Bastholm og påpeker at vi med oljen er verdens syvende største eksportør av klimagasser.

ØNSKER BEDRE KLIMAPOLITIKK: Representanter fra Grønn Ungdom overrekker klimaforslag til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn utenfor Klimahuset i Oslo mandag. Vis mer byoutline Annika Byrde / NTB

Les også Klimaforskerne har aldri vært sikrere: – Mer intenst for hver grad temperaturen øker

«Holder ikke det de lover»

Mira Reinvang (14) og Julia Tøsse Pihlstrøm (15) har møtt opp for å aksjonere utenfor Klimahuset mandag. De er begge medlem av Grønn Ungdom og mener at regjeringen ikke gjør nok for å bidra til utslippskutt.

– Regjeringen har lovet ting som de ikke har klart å følge opp og de har satt seg mål som de ikke klarer å nå, sier Pihlstrøm til E24.

GRØNN UNGDOM: Mira Reinvang (14) og Julia Tøsse Pihlstrøm (15) skulle ønske at de kunne stemme ved valget i september. De ønsker begge strengere oljepolitikk. Vis mer byoutline Malene Rustad / E24

Reinvang, som tidligere har vært miljøagent og i dag er aktiv i Grønn Ungdom, mener regjeringens oljepolitikk er særlig problematisk, og sikter til at oljenæringen fikk store summer under pandemien, uten at det ble satt krav til grønn omstilling.

Vil sette sluttdato for oljen

MDG ønsker en en egen oljekommisjon med næringslivsaktører, representanter fra arbeidstakerorganisasjoner og politikere som kan legge en plan for hvordan Norge kan fase ut olje og gass innen 2035, og hva som kreves med tanke på nye grønne arbeidsplasser.

– Vi kan ikke støtte en regjering som fortsetter å leter etter mer olje og gass, etter den beskjeden fra FN i dag, sier Bastholm.

IKKE FORNØYD: Une Bastholm er ikke fornøyd med klimapolitikken til dagens regjering. Hun ønsker å sette en sluttdato for norsk olje og gass. Vis mer byoutline Annika Byrde / NTB

– FNs generalsekretær sier akkurat det som vi sier, at vi må slutte å lete etter mer fossil energi. I Norge betyr det å slutte å lete etter olje og gass. Ingen vil debattere det ordentlig med oss. Ingen sier at vi må skru igjen oljekrana over natten, men vi må bestemme oss for når vi skal slutte. Det er måten vi kan legge en plan for hvordan vi skal omstille Norge, sier hun.

Fornøyd med egen politikk

– Venstre er enig i at vi ikke bør lete etter nye olje- og gassfelt. Men i motsetning til MDG mener vi at det er best å ha en regjering med et miljøparti, enn en regjering uten et miljøparti, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til E24.

Bastholm sier MDG ikke har avvist å sitte i regjering med andre enn Frp.

VIKTIG KLIMARAPPORT: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) mottar FNs klimapanels delrapport fra CICERO-forsker Jan Fuglestvedt på Klimahuset i Oslo mandag. Vis mer byoutline Annika Byrde / NTB

På spørsmål om Rotevatn er fornøyd med klimapolitikken som har blitt ført de siste åtte årene med Venstre i regjering, svarer klimaministeren at partiet har hatt betydelige gjennomslag.

– Vi har vernet sårbare områder og utslippene er på rett vei, nemlig nedover. Men vi må ha mer, og det er hele grunnen til at vi la frem klimaplanen, som legger rammer for en økning i CO₂-prisen, sier han.

PARISAVTALEN I SPILL: Rapporten viser at global oppvarmingen er høyere enn tidligere beregnet. Mesteparten av økningen skyldes forsterket oppvarming i årene etter 2012. Uten umiddelbare og raske utslippsreduksjoner i stor skala, vil vi ikke klare å holde oss under 1.5°C oppvarming. Vis mer byoutline Annika Byrde / NTB

Les på E24+ Nå kommer den viktigste klimarapporten på syv år. – Den er svært alvorstung.

Mener oljeslutt er «ren symbolpolitikk»

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup avviser kritikken fra MDG og mener at det har vært et grønt taktskifte under Høyres ledelse.

– Milliardene strømmer inn i nye miljøvennlige teknologier og bedrifter, og Norge er antakelig det landet i verden som har kommet lengst på det grønne skiftet i transportsektoren, sier han til E24.

INGEN SLUTTDATO: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup mener at Norge må ta sin del av ansvaret uten å sette en sluttdato for norsk oljeproduksjon. Her under en pressekonferanse i forbindelse med enigheten i statsoppgjøret. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum / NTB

Astrup mener at Norges klimaansvar nødvendigvis ikke må bety en sluttdato for olje og gass.

– Ingen er uenige om at utslippene skal ned, og at Norge må ta sin del av ansvaret. Men i en verden som flommer over av olje og gass, blir det ren symbolpolitikk å sette en sluttdato for norsk produksjon. Det vil ikke gjøre verden grønnere, men Norge fattigere, sier han.