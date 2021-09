Mærsk-sjefen vil ha slutt på fossilt drivstoff i shipping

Konsernsjef Søren Skou i A.P. Møller-Mærsk etterlyser større handlekraft.

Konsernsjef Søren Skou, A.P. Møller-Mærsk. Vis mer

Toppsjef Søren Skou i den danske rederigiganten A.P. Møller-Mærsk mener tiden er inne for å fase ut bygging av nye skip basert på fossilt drivstoff.

I et intervju med Berlingske Tidende fredag kommer det frem at Mærsk-sjefen vil revolusjonere shippingbransjen og ha et forbud mot fossilt drivstoff.

– I bilbransjen snakker man om at det kommer et tidspunkt der man ikke lenger vil kunne kjøpe en bensindrevet bil. I shipping bør vi også snakke om når det ikke lenger vil være mulig å bestille et skip basert på tradisjonelt drivstoff, sier Skou til Berlingske Tidende.

Verdens daværende største containerskip, Mærsks Mc-Kinney Møller ankommer Bremen, i 2013. Skipet måler 400 meter og kan frakte inntil 18.000 containere. Vis mer

– Vi er nødt

Den globale shippingbransjen står for rundt tre prosent av verdens CO2-utslipp, påpeker BT.

Mærsk-sjefen mener det er på tide politikere over hele verden gjør seg opp en mening om hvorvidt det skal være tillatt å bygge nye skip for fossilt drivstoff.

– Jeg kan ikke si nøyaktig, hvilken dato, for når vi skal gjøre det. Men vi er nødt til å gjøre det forbudt på et tidspunkt. Hvis verden gjerne vil stoppe det her (CO2-utslippene, red.anm.), må det også komme til shipping, sier Skou til Berglingske.

Toppsjefen påpeker også at det er økt betalingsvilje blant kundene for renere transport.

«Grønn» gigantordre

Møller-Mærsk varslet i forrige måned å ha bestilt åtte nye, gigantiske containerskip som også kan drives på mer klimavennlig metanol i tillegg til vanlig fossilt drivstoff, ifølge BT.

Skipene, som bygges på Hyundai-verftet i Sør-Korea, blir 350 meter lange og kan hver transportere inntil 16.000 containere på én gang.

Til sammenligning er verdens største containerskip Evergreens «Ever Ace», bygget i 2021, 400 meter langt og kan frakte nær 24.000 containere.

Mærsk har tidligere uttalt en ambisjon om å være klimanøytral innen 2050.

