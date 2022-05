Norge først ut: Blir partner i Bidens klimaallianse

Norge blir første land som inngår partnerskap i den amerikanske industrikoalisjonen «First Movers Coalition».

USAs klimautsending John Kerry møtte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fredag for å diskutere partnerskap i Bidens klimaallianse «First Movers Coalition».

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en melding fredag kveld.

Norges partnerskap ble inngått i forbindelse med at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) møtte USAs klimautsending John Kerry fredag ettermiddag.

I november lanserte president Joe Biden og John Kerry en ny allianse kalt «First Movers Coalition».

Dette er en allianse av internasjonale selskaper som skal bane vei for klimakutt i utslippstunge industrier.

– USA er en viktig handelspartner for Norge, og med den kompetansen og vår tilgang til ren kraft har vi store muligheter til å synliggjøre norske grønne løsninger internasjonalt og styrke Norge som en viktig bidragsyter i å levere nullutslippsløsninger, sier næringsminister Jan Christian Vestre i meldingen.

Les også Utslippskjempen Yara blir med i Bidens klimaallianse

Aker og Yara med i alliansen

Norske Aker og Yara er blant selskapene som deltar i alliansen fra norsk side.

Selskapene forplikter seg til nullutslipp i innkjøpene innen 2030, og skal jobbe for å etablere verdikjeder og styre markeder inn mot utslippsfrie varer og tjenester.

– For oss er det avgjørende at det jobbes på markedssiden. Dette er dyrere produkter, og vi trenger en allianse for å få det til, sa Yara-sjef Svein Tore Holsether til E24 i november.

Holsether var en av syv globale næringslivsledere som deltok på lanseringen av alliansen under klimatoppmøtet i Glasgow i høst, og den første deltageren fra norsk side.

Yara skal blant annet bidra til å omstille landbruket og langdistansetransport til sjøs gjennom utvikling av grønn ammoniakk.

I tillegg er det danske vindkraftselskapet Ørsted og tyske DHL blant de europeiske selskapene som deltar i klimaalliansen.

Les også Gjødselgigant vil forsyne skipsfarten med grønt drivstoff

Skal senke utslipp

–Jeg er svært glad for at Norge støtter First Movers Coalition og vil delta som partner og bygge en sterk allianse til det beste for norske bedrifter, sier John Kerry i meldingen.

Han understreker at partnerskapet skal være et bidrag til å senke utslippene fra «de mest krevende sektorene» i den globale økonomien.

First Movers Coalition er et offentlig-privat samarbeid som ble lansert av USA, EU og om lag 30 store selskaper under klimatoppmøtet COP26 høsten 2021.

Alliansen har pekt ut åtte sektorer, deriblant skipsfart, aluminium, kjemikalier og karbonfangst, som skal hjelpe hverandre til å finne nye løsninger for å redusere utslipp.

Les også Klimatoppmøtet: Her står striden