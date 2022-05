Gjer seg klare for oppdrag på Norges fyrste havvindanlegg

I år blir Norges fyrste havvindanlegg sett i drift. Eit kurssenter i Egersund merker stor pågang av folk som vil læra seg å jobba med vindkraft til havs.

Kursleiar Kjetil Bentsen instruerer Amalie Lande, Per Kristian Holmetun, Maria Hapnes von Schack og Andrea Angela Bedón Vasquez i korleis dei sikrar seg når dei skal klatra.

Onsdag lanserte regjeringa eit nytt mål for norsk havvindsatsing. Dei vil dela ut konsesjonar til om lag 30 gigawatt havvind innan 2040. Dette svarer til rundt 1500 vindturbinar.

I dag finst det berre to vindturbinar som produserer straum av havvind i Norge. Dermed ligg det an til ein veldig auke i talet på havvindturbinar i norsk farvatn.

Allereie i år kjem det fyrste bykset: Dei elleve flytande turbinane på Hywind Tampen-prosjektet til Equinor skal bli sette i drift.

Equinor-tilsette Per Kristian Holmetun er ein av fleire som denne veka var på kurs for å bli klar for sommarens arbeidsøkt på Hywind Tampen. For den nye næringa krev ny kompetanse.