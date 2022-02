Kritiserer Norgesgruppen for Dollarstore-oppkjøp: – Helt feil retning

Fremtiden i våre hender mener Norgesgruppen tar et dårlig valg med oppkjøpet av lavpriskjeden Dollarstore, og peker på utfordringer knyttet til arbeidsvilkår og forurensning. Norgesgruppen gir Bakken Riise rett.

Dollarstore har blitt kjøpt opp av Norgesgruppen. I dag finnes det tre butikker i Norge, på Furuset, Grønland og Grimstad. På bildet ser vi administrerende direktør Runar Hollevik i Norgesgruppen, Gudmundur Ås Birgisson og Sigurbjørg Sigurbjørnsdottir. Vis mer

Tirsdag kom nyheten om at Norgesgruppen kjøper opp Dollarstore – en lavpriskjede inspirert av amerikanske konsepter med rimelige produkter. På Dollarstore selges blant annet 6.000 produkter til under 50-lappen.

Dette får Anja Bakken Riise, leder av organisasjonen Fremtiden i våre hender, til å reagere.

– Jeg tenker at Norgesgruppen med oppkjøpet av Dollarstore tar varehandelen i helt feil retning. De burde brukt musklene sine til å pushe egen næring i grønn retning, ved å satse på kvalitetsvarer, reparasjon, utlån og utleie, sier hun til E24.

Bakken Riise peker på at reparasjon i dag er utilgjengelig for mange fordi det ofte er minst like dyrt som å kjøpe nytt.

– Tenk om man kunne hatt slike faste lavpriser på å fikse, lappe og oppgradere det man allerede har, eller gjort det enklere å få tak i norskproduserte varer i høy kvalitet, sier hun.

Kritisk til arbeidsforhold og miljøhensyn

På spørsmål om hva som er problematisk med å selge rimelige produkter i store kvanta, sier Bakken Riise at det ikke er bærekraftig.

– Det er ikke til å komme unna at masseproduserte varer som sendes verden rundt før de ender opp i en norsk butikk, ikke er bærekraftig. Dessuten er slike varer ofte kunstig billige fordi de er av dårlig kvalitet og laget i plast, sier hun.

Fremtiden i våre hender-lederen påpeker at plastkrisen er et av verdens raskest voksende miljøproblemer, med alt fra klimautslippene fra produksjon, til plastsøppel på avveie og mikroplast i havet som spises av dyr.

Leder av miljøorganisasjonen Fremtiden i våre hender, Anja Bakken Riise. Vis mer

– Tre av fire plastprodukter inneholder skadelige stoffer, som åpenbart hverken er bra for folk eller miljø, sier Bakken Riise.

– Når en vare koster mellom 10 og 50 kroner må vi stille oss spørsmålet: Hvilke forhold har denne blitt produsert under? Får arbeiderne på fabrikken en lønn å leve av, og skjer produksjonen på en miljømessig forsvarlig måte?

Hun stiller også spørsmål til hva som skjer med varene som ikke blir solgt.

Gir Riise rett

E24 har fremlagt kritikken og stilt Norgesgruppen en rekke spørsmål, blant annet om etiske utfordringer og klimakonsekvenser ble diskutert i forbindelse med oppkjøpet, og om det var mulig å få oversikt over hvor produktene som selges blir laget.

I en e-post svarer ikke konserndirektør for Norgesgruppen, Stein Rømmerud, på spørsmålene, men på kritikken til Bakken Riise.

– Anja Bakken Riise har rett. Selvsagt har lille Dollarstore store forbedringsmuligheter innen bærekraftsområdene. Men ingen er nok bedre rustet til å hjelpe dem med disse forbedringene enn oss i Norgesgruppen, sier Rømmerud.

Konsernsjef Stein Rømmerud i Norgesgruppen. Vis mer

E24 har bedt Rømmerud om å utdype hva disse forbedringene eventuelt kan være, om de stiller krav om bærekraft til produsentene, og om de per nå har oversikt over verdikjedene til produktene i butikkjeden.

– Norgesgruppen har en kompleks bærekraftsstrategi med klima- og miljømål og tydelige målsettinger innenfor sosiale forhold, også bakover i verdikjeden, sier han.

– Vi har nettopp startet samarbeidet med Dollarstore, og en rekke rutiner og endringer vil skje i tiden fremover, sier Rømmerud.

Norge importerer store klimaavtrykk

Produktforsker Daniel Moran ved NTNU har spesialisert seg på karbonfotavtrykk og miljøfotavtrykk ved handel og forsyningskjeder.

– Det er vanskelig å vite hvordan disse produktene er laget, og om de er med på å bidra til avskoging, forsøpling og overforbruk, sier Moran.

Daniel Moran forsker på handel og miljø ved NTNU. Vis mer

Han trekker frem at Norge importerer rundt halvparten av de nasjonale klimagassutslippene. Jo flere produkter som importeres, jo vanskeligere blir det å følge verdikjedene til tingene vi kjøper.

Moran mener det er viktig å se på verdikjedene til de ulike produktene. Han påpeker at det er stor forskjell på hvordan for eksempel ulike typer kaffe eller sjampo blir produsert.

– Det er fristende å si at en lavpriskjede kutter hjørner og tar imot alle varer, men det kan være bærekraftige verdikjeder i disse butikkene. Igjen er dette vanskelig å si uten innsyn i verdikjedene, sier han.

– Det overordnede problemet er at Norge og andre vestlige land importerer varer med store klimaavtrykk, sier Moran.