Tilbake fra ferie? Disse grønne sakene må du få med deg.

Tusenvis av brannmannskaper, frivillige og soldater kjemper mot skogbranner i Sakha-regionen i Sibir. Vis mer

1. Blir det et klimavalg?

Fra partilederdebatten i Arendal. Vis mer

Skogbranner, flom og en ny FN-rapport som var hetere enn hetebølgen i Sibir, har satt fyr på klimadebatten i valgkampen. Klimaforskerne har aldri vært sikrere. Klimaendringene er her, og de ekstreme hendelsene kommer oftere.

Rapporten førte til et rush av velgere til klimapartiene som gjorde et byks på meningsmålingene, og rekordmange meldte seg inn i MDG. Flere unge sier også til E24 at de er oppgitt, lei og forbanna etter rapporten, og krever at stortingsvalget blir et klimavalg.

Sitatverdig: – Denne rapporten må bli dødsstøtet for kull og fossile energikilder, før de ødelegger planeten vår, sier FNs generalsekretær António Guterres. Han mener verdens land må avslutte all leting etter olje og gass.

Ja, men: Ingen av de tre største partiene, Arbeiderpartiet, Høyre eller Senterpartiet, vil bremse oljeleting eller stanse produksjonen. I et intervju med Financial Times i midten i juli, sier imidlertid statsminister Erna Solberg at hun tror det vil komme endringer i oljebransjen i årene fremover. Men sier hun vil ikke sette fart på den med politiske virkemidler.

2. Det skal bli dyrere å fly

Et Widerøe-fly tar av fra Bergen lufthavn. Vis mer

Midt i fellesferien kom EU med sin nye superpakke for klimaet. Pakken har fått navnet «Fit for 55», og inneholder en rekke tiltak for å kutte utslipp i medlemslandene. EU-kommisjonen vil blant annet ha forbud mot salg av bensin- og dieselbiler fra 2035, og langt strengere krav for fly.

Strategidirektør i Widerøe, Terje Skram, er likevel positiv. I et intervju med Aftenposten sier han at klimapakken kan føre til at det blir mer like konkurransevilkår. Det kan skje ved at den særnorske CO₂-avgiften erstattes av EU-avgifter, som vil gjelde for alle. Blir dette tilfellet, kan en prisstigning ramme innenriksflyginger i mindre grad, sier han.

Det store bildet: Flyselskapene må kutte store utslipp fort. Men teknologien som skal gjøre det mulig ligger trolig 15–20 år frem i tid. Elfly og hydrogenfly vil ikke tas i bruk før på 2030-tallet, tror ekspertene. I mellomtiden satser selskapene på biodrivstoff og klimakompensering, som begge er omstridte.

3. Nesten ingen bedrifter følger Parisavtalen

Anneli Christiansen er butikksjef på Vinmonopolet. Vis mer

Vinmonopolet er en av svært få bedrifter som kan vise til utslippskutt på nivået som kreves for å komme i mål med Parisavtalen. Det viser en gjennomgang gjort av revisjonsselskapet PwC.

60 prosent av Norges 100 største bedrifter har tallfestede mål for klimakutt. Men det er bare fire av selskapene som har klimakutt i tråd med Parisavtalen. Ifølge PwC er det svært mange av bedriftene som ikke rapporterer indirekte utslipp, som kan bety at det er store mørketall.

I tillegg til Vinmonopolet er det Posten, Storebrand og Schibsted som kan vise til store nok utslippskutt.

Grønnvask: I slutten av juli publiserte The Guardian en artikkel om at rekordmange selskaper kommer med klimaløfter. Over en femtedel av verdens 2000 største børsnoterte selskaper har vedtatt kutt i egne utslipp. Selskaper som Amazon og Microsoft investerer også store summer i ny teknologi som kan bidra til utslippskutt. Men de samme selskapene får også kritikk for å samtidig gi pengestøtte til politikere som er imot klimatiltak.

4. Miljøaktivisten ble rik på batteribonanza

Frederic Hauge viser tomten det skal bygges på. Vis mer

Frederic Hauge og Bellona har sammen med Agder Energi og Bjørn Rune Gjelsten samlet inn 230 millioner kroner. Det skal brukes til å bygge den gigantiske batterifabrikken til Morrow i Arendal.

Planen er å ha et pilotanlegg på 27.000 kvadratmeter i drift i 2023. I 2026–2027 er målet å levere 700.000 batterier til elbiler, og skape 2500 arbeidsplasser, ifølge selskapet.

Bellona-leder Frederic Hauge er gründeren, som startet det hele. Med nye eiere inne har Bellona og Hauges eierskap blitt litt utvannet. Det har samtidig gjort dem rike i løpet av sommeren. Bellonas aksjeportefølje har en anslått verdi på 39 millioner kroner.

Grønn pengesekk: The Economist skriver om hvordan milliarder strømmer til fornybare selskaper. Norske Freyr, som planlegger en enorm batterifabrikk og tilhørende vindpark i Mo i Rana, har blant annet fått med seg den amerikanske kjempen Koch Industries på laget. I sommer varslet også Corvus i Bergen at de lader opp til kraftig ekspansjon kraftig ekspansjon og vurderer å gå på børs.

