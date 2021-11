Norsk kjolegigant med Black Friday-stunt: – Ikke noe å skrive hjem om

Det norske klesmerket Bytimo dropper Black Friday-tilbud og gir bort flere hundre plagg til Fretex. Det imponerer ikke tekstilforsker Ingun Grimstad Klepp. – Problemet er overproduksjon, sier hun.

Klesmerket Bytimo har bygget seg opp til å bli en hundre millioners-bedrift. Til Black Friday har de donert hundrevis av plagg til Fretex. Tekstilforsker Ingun Grimstad Klepp er ikke imponert.

Det nærmer seg handledagen Black Friday, og tilbudene strømmer over på salgsplakater og nettaviser. Handelsorganisasjonen Virke anslår at nordmenn vil legge igjen 16,5 milliarder kroner hos butikker i løpet av den sorte handleuken.

Den norske kjolegiganten Bytimo har valgt en annen vei: De donerer bort klesplagg fra tidligere kolleksjoner til Fretex. Salget av varene går til Frelsesarmeen.

– Vi kunne valgt å ha vårt eget Black Friday-salg med disse varene, men ønsker heller bidra til noe positivt, som i denne sammenhengen er å donere noe til Fretex, sier markedssjef Elisa Mollatti i Bytimo.

Tekstilforsker Ingun Grimstad Klepp ved Oslomet lar seg derimot ikke imponere.

– Nei, dette er ikke noe å skrive hjem om. Det å gi klær til Frelsesarmeen, er noe alle kan gjøre. Problemet nå er overproduksjon og opphoping av klær, sier Klepp.

Det norske merket Bytimo har hatt stor suksess de siste årene, blant annet med blomstrete kjoler. På syv år gikk det fra null til hundre millioner kroner, ifølge Minmote. Vis mer

Hver eneste dag får Fretex inn 50 tonn tekstiler. Rundt 90 prosent av dette blir sendt ut av landet, blant annet fordi det samles inn mer klær enn det som selges brukt.

– Mange av klærne som selges i bruktbutikker er ubrukte fordi det produseres mer enn det selges. Skal en komme fremover her, må en ha systemer for at klær som ikke blir solgt, ikke produseres i utgangspunktet, sier hun.

Klepp som forsker på klær og bærekraft, mener at vi er nødt til å få ned både produksjonen og omsetningen av klær drastisk.

– En tommelfingerregel er at vi må kjøpe færre klær. Og så er det veldig fint om produsenter og forhandlere gjør det enklest mulig for kunder å vedlikeholde og reparere plaggene, sier hun.

Flere hundre klesplagg donert

Birgitte Glette, leder for Fretex Universitetsgata i Oslo, er fornøyd med ordningen.

Hun har den siste tiden mottatt flere hundre klesplagg fra Bytimo. Til sammen har klesmerket gitt 350 plagg til Fretex.

– De kunne jo ha gjort som de fleste andre og dumpet prisene. I stedet velger de å gi bort disse klærne til inntekt for Frelsesarmeens sosiale arbeid, sier hun.

– Jeg håper på at folk heller velger å stå i kø hos oss enn hos andre, eller i hvert fall hos andre som også ikke bidrar til overforbruk, sier Glette.

Butikken i Universitetsgata er en konseptbutikk hvor færre utvalgte plagg selges. Målet med konseptet er å få de som ikke er vant til å handle brukt til å bli med på «bærekraftskarusellen», ifølge Glette.

Klesforbruk og klimakonsekvenser Nordmenn kjøper i snitt 23,5 klesplagg i året.

Hver av oss kaster samtidig 23 kilo klær årlig – mens hvert femte plagg sjelden eller aldri blir brukt.

På verdensbasis brennes et lastebillass med klær brennes hvert eneste sekund.

Klesindustrien står for rundt 10 prosent av verdens samlede karbonutslipp. Det er mer enn fly og skipsfart til sammen.

Utslippene fra klesindustrien vil øke med 50 prosent frem til 2030, dersom ingen drastiske tiltak kommer på plass. Kilder: Oslomet, Sifo og Verdensbanken Vis mer

Produserer etter bestilling

Markedssjef i Bytimo, Elisa Mollatt, skriver til E24 at de er imot Black Friday og overforbruket og salgspresset det medfører.

På kritikken fra Klepp, svarer markedssjefen at Bytimo ikke overproduserer, og stort sett selger ut det som produseres.

– Vi produserer kun etter bestilling. Vi jobber med «wholesale modellen», som betyr at vi har butikker på innkjøp hos oss, og ut ifra deres innkjøp legger vi bestilling hos våre leverandører, sier hun.

– Som i alle bransjer vil det alltids være noe igjen på lager, da kunder endrer på sine ordre, butikker legger ned osv. I tillegg til dette har vi én butikkdør selv, og det må være det nærmeste vi kommer «gambling» på varelager, sier Mollatt.

Bergans oppfordrer kundene sine til å finne en jakke de ønsker å reparere på Black Friday. Kommunikasjonssjef Anders Sten Nessem i Bergans mener den norske tøyprodusenten kan ha rak rygg når de snakker om bærekraft. Vis mer

Oppfordrer folk til å ikke handle

Den norske turtøyprodusenten Bergans bruker et annet stunt til å markere seg på handledagen: De oppfordrer forbrukere til å reparere fremfor å kjøpe nytt. Bergans kutter momsen på reparasjoner med 25 prosent på fredag.

– Det handler om å oppfordre folk til å ta en ekstra runde i skapene sine, sier kommunikasjonssjef Anders Sten Nessem i Bergans.

– Er det ikke litt selvmotsigende å oppfordre til ikke å kjøpe noe når dere lever av å selge nye produkter?

– Jo, vi er ikke naive. Vi selger produkter, men vi fokuserer på å lage produkter som varer lenge samt at det skal være enkelt å reparere, sier han.

Den norske tøyprodusenten har tilbudt reparasjon av egne produkter i om lag 100 år. Hvert år gjør de forskjellige ting i forbindelse med Black Friday. I fjor fikk for eksempel Bergans elever ved den norske moteskolen Esmod til å lage en kolleksjon basert på tekstilrester.

– Vi står rakrygget i det vi gjør, og tror at det er viktig å vise frem dette med reparasjon og være tydelig på at man må tenke seg om en ekstra gang om før man kjøper noe nytt, sier Nessem.