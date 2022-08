Reagerer på Zalandos kampanje mot grønnvasking

Anja Bakken Rise fra Framtiden i våre hender mener kleskjeden dytter ansvaret over på forbrukerne.

Anja Bakken Riise er leder for Framtiden i våre hender og har skrevet bok om hva som skal til for å kunne leve mer bærekraftig.

På tirsdag forrige uke publiserte journalist og influencer Gisle A. Agledahl en annonse for klesgiganten Zalando med tittelen «Hvordan oppdage grønnvasking».

I innlegget skriver Agledahl at han gjennom Zalando lærer hvordan forbrukere kan være med på å skape en bærekraftig klesindustri. Han oppfordrer folk til å undersøke klesprodusenter, se etter miljømerker og stille spørsmål til kleskjeder.

Kampanjen får Anja Bakken Rise fra miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender til å reagere.

– Zalando dytter ansvaret over på oss forbrukere med denne kampanjen. Det er ganske vanskelig å finne fram i jungelen av grønnvasking, skjulte leverandørlister, dårlige arbeidsforhold og hva bærekraftsstrategiene til de store klesselskapene egentlig forplikter dem til, sier hun til E24.

I 2020 ble Zalando tatt for ulovlig klimamarkedsføring av Forbrukertilsynet, som mener kjeden villedet forbrukere til å tro at klærne var klima- og miljøvennlige.

Oppfordrer til forpliktende kampanjer

Zalando er i sterk vekst. I 2021 økte den tyske nettgiganten inntektene med 29,7 prosent, fra rundt 80 milliarder kroner i 2020 til 103 milliarder kroner i 2021.

Hele 48 millioner aktive kunder handlet av klesgiganten i 2021, og kjeden har planer om å utvide salget ytterligere, blant annet til USA.

– Zalando har vært en pådriver for å øke postsalget av klær, sier Bakken Riise, som også reagerer på at halvparten av klærne Zalando selger, sendes i retur.

I februar i år avslørte TV2 hvordan selskapets plagg blir sendt på kryss og tvers av Europa. Dette ikke uten betydelige klimagassutslipp.

Bakken Riise mener klesindustrien ikke kan bli bærekraftig før de tar tak i grunnproblemet: Overproduksjon av klær og håndteringen av tekstilavfall.

– Jeg oppfordrer Zalando til å lansere en kampanje hvor de forplikter seg til å redusere antall klær de selger og heller å satse på en «ta-vare-på»-modell. Vi utfordrer samtidig Zalando til full åpenhet om hvor alle plaggene de formidler kommer fra og under hvilke arbeidsforhold de er produsert, i tråd med den nye åpenhetsloven, sier hun.

E24 har forelagt Zalando kritikken fra Bakken Riise og sendt en rekke spørsmål, men kjeden har ikke svart på henvendelsen.

Krever åpenhet fra bransjen

Klesbransjen står for 8 til 10 prosent av verdens totale klimagassutslipp.

Ifølge en undersøkelse fra Framtiden i våre hender kjøper nordmenn over dobbelt så mye klær som for 15 år siden. Samtidig har prisene på klær nærmest blitt halvert siden 1995.

I april fikk organisasjonen gjennomslag for at Norge skal se på en produsentansvarsordning for tekstil, hvor kleskjeder må ta mer ansvar for det som skjer med klærne deres – fra produksjon til de eventuelt kastes.

– Vi jobber for at en slik ordning skal kreve at klesbransjen må være åpne om hvor mye klær som blir returnert eller de ikke får solgt, og jobbe systematisk for å redusere overskuddsvolumet hvert år, sier Bakken Riise.

I tillegg mener hun at det bør det stilles krav til kleskjedene om reparasjon, utleie og gjenbruk.

Håper på ringvirkninger i bransjen

Gisle A. Agledahl, som får betalt av Zalando for å dele kampanjen, er enig med Anja Bakken Riise om at det vanskelig å navigere i jungelen av informasjon om bærekraft.

– Jeg vet at alle piler peker feil vei i klesindustrien, og samtidig fortsetter vi å handle klær. Hva kan gjøres, og hvordan ser en mer bærekraftig industri ut? Jeg tror vi er helt avhengig av at de største aktørene bretter opp ermene og går foran, noe jeg har blitt fortalt at Zalando holder på å gjøre. Det håper jeg stemmer, for det vil få store ringvirkninger, sier Agledahl til E24.

Gisle A. Agledahl er blant annet kjent fra NRK-serien «Jævla Homo», hvor han var programleder.

Han forteller at han lenge har vært opptatt av bærekraft i klesbransjen, og at han først var usikker på om det var forenelig å inngå et samarbeid med klesgiganten.

– Jeg leste bærekraftsstrategien til Zalando og hadde møter med teamet deres, hvor jeg også tok opp dilemmaet jeg hadde. Jeg fikk inntrykk av at de er i gang med å endre kurs for bedriften til en mer bærekraftig modell, og at de samtidig stiller høye krav til underleverandører og resten av verdikjeden, sier Agledahl.

Forstår at noen reagerer

På spørsmål om hva Agledahl selv mener om kampanjen, svarer han at den viser hvordan forbrukere kan ta valg som først og fremst gagner kloden, på en lettfattelig måte.

– Selv lærer jeg mye av samarbeidet og blir en enda mer bevisst forbruker. Jeg håper det smitter over på flere, sier han.

– Jeg har tenkt at det er positivt å bidra med den type innhold. Samtidig skjønner jeg reaksjonene siden dette ikke umiddelbart var noe åpenbart samarbeid for meg heller. Jeg tar med meg spørsmålene fra Bakken Riise tilbake til bærekraftsteamet deres, sier Agledahl.

