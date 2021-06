25-årige Monika Øksnes (bak) er utpekt som et «forbilde under 30 år» av Næringsforeningen i Stavanger. Hun er alt forfremmet to ganger i gruvejobben i Dalane. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Hun svir av to hundre tusenlapper daglig på leting etter mineralene

Ufattelige 70 milliarder tonn fosfor ligger under bakken i Sør-Rogaland. Monika Øksnes leder teamet som graver etter mineraler verdt flere hundre milliarder kroner.

I 1992, to år før Monika ble født, satte geologer i gang undersøkelser på de grønne slettene på Ualand sør i Rogaland. Det de fant vakte oppsikt.

– Hør her, sier grunnleggeren av Norge Mining, Michael Wurmser på telefon fra hjemmekontoret i Zürich.

– Forskning har vist at vi kan gå tom for fosfor. Og nå viser geologiske undersøkelser at det er over 70 milliarder tonn i Eigersund.