UNG LEDER: Monika Øksnes er spent på hva fremtiden vil bringe. Hun drømmer om lokale samarbeid med andre industrier knyttet til det grønne skiftet. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Hun svir av to hundre tusenlapper daglig på leting etter mineralene

Ufattelige 70 milliarder tonn fosfor ligger under bakken i Sør-Rogaland. Monika Øksnes leder teamet som graver etter mineraler verdt flere hundre milliarder kroner.

I 1992, to år før Monika ble født, satte geologer i gang undersøkelser på de grønne slettene på Ualand sør i Rogaland. Det de fant vakte oppsikt.

– Hør her, sier grunnleggeren av Norge Mining, Michael Wurmser på telefon fra hjemmekontoret i Zürich.

– Forskning har vist at vi kan gå tom for fosfor. Og nå viser geologiske undersøkelser at det er over 70 milliarder tonn i Eigersund.